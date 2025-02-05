Продажи новых легковых автомобилей в январе выросли на 11%

В январе 2025 года было продано более 89 тыс. новых легковых автомобилей — это на 11% больше, чем годом ранее, но почти на 30% меньше продаж декабря. В тройке лидеров — Lada, Haval и Chery

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Продажи новых легковых автомобилей в январе 2025 года выросли на 11% в годовом выражении и составили 89 072 шт., подсчитали в аналитическом агентстве «Автостат». В то же время к декабрю 2024 года продажи упали на 27,8%, а к январю 2023 года — выросли почти вдвое. При этом показатель не сильно отличается от допандемийного января 2020 года — снижение к нему составляет всего 3,75% (тогда было продано 92 538 единиц).

Лидер продаж — Lada с долей рынка 30,9% (27 538 шт., +23,6% к январю 2024-го). Китайский Haval увеличил продажи за год на 22,9%, занял второе место и 13,3% рынка — за месяц было продано 11 825 машин. Третья марка в списке — китайская Chery с долей 10%, продажи составили 8959 автомобилей (+1,8%).

У китайской Geely продажи упали на 30,9%, до 6217 шт. В десятку вошли Changan (5081 шт., +3,8%), Omoda (2327 шт., –12,8%), Jetour (2214 шт., +117,1%), белорусский бренд Belgee (1816 шт., рост в 3,7 раза — на низкой базе прошлого периода), а также китайские Jaecoo (1781 шт., +98,3%) и Tank (1672 шт., –3,5%).

Лидером продаж на российском рынке в январе остается Lada Granta: автомобилей этого семейства, включая модели на его базе, было реализовано 11 422 единицы. Это на 11,8% больше, чем в январе прошлого года. На втором месте — Lada Vesta, продажи которой составили 8007 машин, увеличившись почти в 1,5 раза.

Среди иностранных марок первое место удерживает китайский кроссовер Haval Jolion: в январе продано 4139 автомобилей, что на 4,7% меньше, чем годом ранее. В пятерку самых продаваемых моделей также вошли Chery Tiggo 7 Pro Max (4043 шт., +23,2%) и внедорожник Lada Niva Travel (3101 шт., –3,8%).

В целом четыре из десяти самых популярных моделей показали снижение продаж. Наибольшее падение — у кроссовера Geely Monjaro (–36,7%). В то же время Lada Largus, имевшая низкую базу сравнения, продемонстрировала самый резкий рост — ее продажи увеличились в 30 раз, до 2173 шт.

По итогам 2024 года рынок новых легковых автомобилей в России показал значительный рост. Согласно данным «Автостата», за год было продано 1,57 млн машин — на 48,4% больше, чем в 2023-м.

В 2025 году динамика может измениться: аналитики агентства прогнозировали снижение продаж на 10% — до 1,43 млн автомобилей. Оптимистичный сценарий предполагает сохранение объема на уровне 1,59 млн машин, а пессимистичный — падение на 20%, до 1,27 млн шт. Среди ключевых факторов, способных негативно повлиять на рынок, эксперты называли высокую инфляцию, повышение утилизационного сбора, рост процентных ставок и снижение доступности автокредитов. Дополнительным ограничением остается отсутствие официальных поставок автомобилей глобальных брендов.

Осенью прошлого года правительство утвердило долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора до 2030 года для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также для некоторых видов дорожно-строительной техники (ДСТ). С 1 октября 2024 года утильсбор уже был проиндексирован в среднем на 70–85%. В дальнейшем ставка будет индексироваться на 10–20% с 1 января каждого следующего года.