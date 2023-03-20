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Аналитики сообщили о восьмикратном росте числа российских фирм в Турции

Аналитики фонда TEPAV: число фирм с российским участием в Турции за 2022-й выросло в 8 раз
В 2021 году компаний с российским участием в Турции было меньше 200, а в 2022 году их стало больше 1,3 тыс. А еще россияне купили четверть всей недвижимости, проданной в Турции за весь год
Вид на одну из улиц Стамбула
Вид на одну из улиц Стамбула (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

В прошлом году количество созданных в Турции компаний с российскими партнерами выросло со 177 до 1363 — в 7,7 раза, следует из данных фонда исследований экономической политики Турецкой республики (TEPAV).

На втором месте по числу вновь появившихся в стране фирм идет Иран (1,3 тыс.). В топ-10 также вошли такие страны, как Ирак, Египет, Сирия и Иордания. В целом число компаний с иностранным капиталом выросло почти на 50%. Большая часть из них, около 62%, находятся в Стамбуле.

Россияне стали покупать больше жилья в Турции: за прошлый год граждане России приобрели 16 312 объектов. Это почти четвертая часть всего проданного  (около 68 тыс. объектов), что превышает показатель 2021 года (5,4 тыс. объектов) почти в три раза. В прошлом году россияне заняли первое место по количеству купленного жилья в Турции.

«РИА Новости» в январе со ссылкой на данные управления по миграции республики сообщило, что за 2022-й 153 тыс. граждан России получили там вид на жительство. Далее следовали граждане Ирака (131 тыс.) и Сирии (более 100 тыс.).

Чистый приток инвестиций в турецкую экономику в 2022-м составил $8 млрд — что на 17% выше, чем годом ранее, подсчитали в TEPAV. Основной приток капитала был в недвижимость, на чистый приток в остальные сферы пришлось только $1,8 млрд. Больше всего инвестиций пришло в финансово-страховой сектор (27,7%), оптовую и розничную торговлю (24,7%) и обрабатывающую промышленность (23,7%).

Самой активно инвестировавшей в Турцию страной стала Испания: общий объем вложений с ее стороны составил $1,5 млрд. Далее идут Нидерланды (13% от общих поступивших инвестиций) и Швейцария (11%). Значительно снизили инвестиции в Турцию США и Великобритания.

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