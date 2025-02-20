Росрыболовство сочло незаконными массовые отказы рыбакам в вылове корюшки

Рыбаки северо-западных регионов столкнулись с массовым отказом в разрешениях на вылов популярной рыбы — корюшки, леща, щуки и других. Ситуация грозила срывом путины, но Росрыболовство посчитало отказы своего управления незаконными

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Федеральное агентство по рыболовству посчитало незаконными отказы своего территориального управления в выдаче разрешений на промысел рыбы в 2025 году, с которыми массово столкнулись рыбодобывающие предприятия в ряде северо-западных регионов России. Такая позиция была озвучена на прошедшем 19 февраля заседании Общественного совета при Росрыболовстве, в котором участвовали представители ведомства, рыбохозяйственных предприятий, а также отраслевых ассоциаций. Запись заседания есть в распоряжении РБК, ее содержание подтвердил один из участников мероприятия.

У кого возникла проблема

О проблемах, которые возникли у предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области при оформлении разрешений на вылов рыбы на 2025 год, стало известно в январе. Путина — сезон активного лова — оказалась под угрозой из-за ситуации с выдачей разрешений в Северо-Западном территориальном управлении Росрыболовства, писала «Фонтанка». Издание предупреждало, что новый подход управления к выдаче разрешений на вылов рыбы в этом сезоне «может оставить петербуржцев без корюшки», которую начинают активно добывать весной. Обращение к главе Росрыболовства Илье Шестакову в связи с ситуацией написали девять рыбодобывающих компаний Петербурга и Ленобласти.

Но проблема возникла не только у петербургских рыбаков, а у всех, кто ведет промысел в зоне ответственности Северо-Западного территориального управления Росрыболовства (СЗТУ). С массовыми отказами в выдаче разрешений столкнулись в конце 2024 года предприятия Карелии, Коми, Вологодской, Новгородской, Псковской областей, которые ведут добычу во внутренних водах России, рассказал РБК участник заседания Общественного совета.

Какую рыбу там добывают В семи регионах Северо-Запада, где рыбодобывающие предприятия столкнулись с проблемами в получении разрешений на промысел, добывается около 35 тыс. т рыбы, уточнили РБК во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Это менее 1% от общероссийского вылова, который в 2024 году составил около 4,9 млн т. Но промысел в Петербурге, Ленинградской и Псковской областях и остальных перечисленных регионах — это популярные среди массового потребителя корюшка, щука, лещ, ряпушка, судак, сиг, жареха и другие виды рыбы, уточняют в ВАРПЭ. Основной объем добычи приходится на щуку, судака, леща и корюшку. Несмотря на незначительный в масштабе всего национального улова объем добычи, этот промысел имеет важное социальное значение, подчеркивает председатель Общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев. «Во-первых, он обеспечивает внутренний рынок дикой свежей рыбой — практически весь вылов предназначен именно для внутреннего потребления. Во-вторых, обеспечивает занятость населения в небольших регионах, где зачастую сложно найти работу. В-третьих, позволяет сохранить традиции российского промысла во внутренних водоемах России», — перечисляет Зверев.

Почему рыбакам не выдают разрешения

До сих пор на подконтрольных СЗТУ территориях действовала устоявшаяся система выдачи разрешений на вылов. В конце каждого календарного года рыбохозяйственные организации на основе рекомендуемых Росрыболовством объемов вылова заключали на следующий год договоры пользования водными биоресурсами, общий допустимый улов на которые не устанавливается. На основании этих договоров пользователи подавали в территориальное управление Росрыболовства заявления на выдачу разрешений на добычу. Их предприятия могли получать на каждое «звено» или бригаду (в среднем от трех до 20 человек), которые вели добычу по квотам предприятия. Количество заявлений и разрешений, которые выдавались предприятиям, не лимитировались — рыбаки исходили из своих производственных необходимостей, рассказал на заседании Общественного совета заместитель председателя ленинградской рыбодобывающей компании «Лигово» Дмитрий Бондарюк. «Если какому-то предприятию нужно было получить десять разрешений — получали десять. Никто не регулировал и не регламентировал этот процесс», — объяснял Бондарюк.

Но на 2025 год СЗТУ изменило систему выдачи решений, что привело к массовым отказам для рыбаков в этих документах. Среди оснований для отказа было, например, то, что указанные в заявлениях на разрешения объемы добычи отличались от зафиксированного объема вылова в договорах предприятий. Столкнувшись с проблемой, рыбаки Финского залива через региональный профсоюз инициировали совещание с представителями территориального управления Росрыболовства. Там, в свою очередь, сообщили, что в 2025 году рыбодобывающие организации в зоне ответственности СЗТУ будут ловить только по одному разрешению на договор, пояснил Бондарюк. На заседании Общественного совета руководитель СЗТУ Александр Христенко отметил, что управление давно следит за работой рыбопромысловых компаний в регионе. По его словам, в 2024 году его управление выдало рыбакам 2,3 тыс. разрешений, тогда как работающее на Дальнем Востоке Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства (к зоне его ответственности относится Камчатка и Чукотский автономный округ) при значительно большем объеме вылова (около 1 млн т) выдало лишь 2,2 тыс. разрешений на промысел. Уменьшение количества разрешений, как следовало из слов Христенко, наряду с внедрением электронного документооборота должно снизить административную нагрузку на предприятия.

Специфика промысла в регионах Северо-Запада такова, что по одному договору на квоты у предприятий добычу одновременно ведут несколько бригад или «звеньев» рыбаков, писала ранее в письме Звереву председатель Российского профсоюза работников рыбного хозяйства Санкт-Петербурга и Ленинградской области Екатерина Слепнева. По правилам рыболовства каждая бригада во время промысла должна вести рыболовный журнал и иметь при себе разрешение на вылов на случай проверки контролирующих органов. Но «звенья» работают автономно и в разных местах, зачастую на большом удалении друг от друга (до 200 км), следует из ее письма. Именно поэтому исторически СЗТУ выдавало предприятиям около двух тысяч разрешений в год, поясняет источник РБК в отрасли. Например, только компании Петербурга и Ленобласти в прошлом году получили около 700 разрешений на вылов.

Выдача предприятиям по одному разрешению на вылов грозит почти полным закрытием прибрежного рыболовства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, говорится в письме Российского профсоюза работников рыбного хозяйства в регионе. «Сокращение количества выдаваемых разрешений приведет к кратному сокращению рабочих мест, уменьшению объема вылова и, как следствие, к последующему закрытию многих рыбодобывающих предприятий», — писала в письме Слепнева. В январе 2025-го, после того как к ситуации привлекли внимание, рыбодобывающие компании Петербурга и Ленобласти начали получать разрешения на вылов. Но на промысел совсем не вышел Псков — лидирующий по объемам добычи регион среди подконтрольных СЗТУ. «Предприятия стоят, квоты не осваиваются, бизнес терпит убытки», — заявил на заседании Общественного совета председатель ассоциации «Псковрыбхоз» Эдуард Морозов. В Карелии из-за ситуации промысел вели лишь частично, говорит источник РБК в отрасли.

Позиция Росрыболовства

В центральном аппарате Росрыболовства жалобы рыбаков подробно изучили, рассказал на заседании Общественного совета начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Игорь Рулев. «Пришли к однозначному мнению о незаконности тех отказов, которые были выданы Северо-Западным территориальным управлением Росрыболовства», — заявил Рулев, следует из имеющейся у РБК записи заседания. Ситуация, по его словам, связана с неправильным толкованием территориальным управлением существующего законодательства. Это законодательство не ограничивает право пользователя, который заключил договор пользования водными биоресурсами, заключать такое количество разрешений, которое он считает нужным, указал Рулев. «Если рыбодобывающим организациям удобно получать несколько разрешений и законодательство позволяет им это делать, территориальное управление как орган государственной власти не вправе этому препятствовать, даже руководствуясь благими целями», — добавил начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны. А сравнивать в этой ситуации количество водных биоресурсов, добываемых в регионах Северного и Западного бассейнов с Дальним Востоком при примерно одинаковом числе выданных решений, некорректно, считает чиновник. «На Дальнем Востоке это большой бизнес. На Северо-Западе это работа, которая зачастую связана с выживанием», — добавил Рулев.

В пресс-службе Росрыболовства лишь уточнили РБК, что СЗТУ с начала 2025 года по состоянию на 18 февраля 2025 года выдало в общей сложности 497 разрешений на вылов рыбы.