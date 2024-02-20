«ВодоходЪ» в течение трех лет расширит флот прогулочных судов вдвое

В ближайшие три года «ВодоходЪ» получит в управление 25 электросудов проекта «Москва 2.0» и 12 Ecobus общей стоимостью 11–12 млрд руб. Прогулочный флот компании увеличится более чем в два раза

Фото: Александр Гармаев / ТАСС

Флот малых судов компании «ВодоходЪ» (крупнейший в России оператор речных пассажирских судов. — РБК) к концу 2026 года вырастет с 31 до минимум 68 судов, заявил в понедельник, 19 февраля, гендиректор компании Ришат Багаутдинов, передает корреспондент РБК.

Сейчас «ВодоходЪ» оперирует 24 круизными теплоходами и 31 прогулочным судном. По данным СПАРК, в 2021 году компания получила 40,6 млн руб. прибыли при выручке 4,1 млрд руб. В 2022 году прибыль достигла 376,2 млн руб. при выручке 5,9 млрд руб. Показатели за 2023 год в компании не раскрывали. Совладельцы компании также не раскрываются, но еще в 2018-м «Коммерсантъ» писал о том, что ее совладельцы — Ришат Багаутдинов и Владимир Касьяненко.

В марте 2024 года руководство «Водохода», по словам Багаутдинова, планирует провести реорганизацию — перевести все малые прогулочные суда на баланс дочерней компании АО «ВодоходЪ. Пассажирский порт». Представители компании пояснили, что реорганизация делается для облегчения управления активами: круизное и прогулочное направления — по сути разный бизнес, ориентированный на разных клиентов.

В 2021 году компания выиграла конкурс дептранса Москвы на контракт стоимостью 26,3 млрд руб. на управление флотом речных электросудов в бассейне Москвы-реки. В эту сумму входят расходы на лизинг судов, их эксплуатацию и управление, а также на строительство и обслуживание остановочных комплексов.

В пресс-службе дептранса Москвы сказали, что в рамках госконтракта между ГКУ «Организатор перевозок» и АО «ВодоходЪ. Пассажирский порт» предусмотрено строительство 21 электросудна (уже заказаны. — РБК), 23 причалов, а также нескольких пунктов техобслуживания флота.

Какие суда будут поставлены

Новые суда Ecobus (речные трамваи на электротяге) начали работать в бассейне Москвы-реки летом 2023 года, когда правительство столицы запустило первый маршрут в западной части города: Киевский вокзал — ЖК «Сердце столицы». Осенью 2023 года был запущен второй маршрут: ЗИЛ — Печатники. Осенью на каждом маршруте работало по шесть электросудов и по одному резервному судну типа Ecobus. Суда имеют ледовый класс и продолжают работать в зимнюю навигацию, количество рейсов в зимний период не сокращается, речные маршруты позиционируются столичной мэрией как регулярный транспорт — часть общего транспортного каркаса города.

Ecobus строятся компанией «Ситроникс» (дочерняя структура АФК «Система») на собственной верфи Emperium в Отрадном Ленобласти (в конце 2023 года 28% верфи выкупил банк ВТБ). В дальнейшем часть судов будет строиться на Пермской судоверфи («Ситроникс» осенью выкупила 25% долей предприятия у Фонда развития Пермского края и планирует увеличить свою долю).

Ришат Багаутдинов рассказал, что большую часть из 37 новых судов — 25 — составят двухпалубные электроходы типа «Москва 2.0». Предполагается, что строительство всех этих судов профинансирует Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). По словам источников РБК, строительство одного судна обходится в 300–350 млн руб. в зависимости от наполнения. Таким образом, серия может обойтись в 7,5–8,75 млрд руб.

По словам источников РБК, поставка металла для сборки корпусов электросудов началась на верфи Emperium осенью прошлого года. Проект назван в честь дизельных речных трамваев «Москва» — самой крупной серии прогулочных судов СССР. На Московском судостроительно-судоремонтном заводе в советские годы было построено более 300 судов серии, они эксплуатировались в республиках СССР, а также в Чехии, ГДР, Венгрии, Франции и продолжают эксплуатироваться в городах России. Несколько лет назад завод был закрыт, его территория была застроена жилой недвижимостью.

Но часть территории завода осталась незастроенной — в частности, сохранился эллинг, утверждает источник РБК, знакомый с проектом реанимации предприятия. Летом 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал планы по возобновлению работы верфи. По словам источников РБК, завод будет передан частному инвестору, главным претендентом считается «Ситроникс». Если компания получит завод в управление, она может строить на нем как суда «Москва 2.0», так и Ecobus.

В пресс-службе «Ситроникса» сообщили, что не располагают информацией по параметрам проекта. В ВТБ не ответили на запрос РБК.

Еще восемь судов Ecobus будут поставлены в рамках нового контракта между ГТЛК, «Ситрониксом», мэрией Москвы и «Водоходом». По словам Багаутдинова, проект прошел лизинговый комитет ГТЛК, но сам контракт еще не подписан. По информации РБК, одно судно проекта будет стоить около 290 млн руб., серия обойдется в 3,5 млрд руб., строительство также будет вестись на средства ФНБ, которые ГТЛК будет предоставлять в качестве льготного кредита. Еще четыре судна Ecobus были заказаны ранее, находятся в постройке и будут поставлены в 2024 году. Суда Ecobus будут эксплуатироваться в Москве. Эксплуатация судов «Москва 2.0» планируется как в столице, так и в крупных российских речных городах: Нижнем Новгороде, Перми, Красноярске и других.

В пресс-службе ГТЛК подтвердили факт работы над сделкой по строительству восьми судов Ecobus по плану инвестпрограммы с использованием средств ФНБ на 2024 год, их поставка планируется в 2025 году. «Всего в рамках пятилетней программы ФНБ ГТЛК закажет 16 Ecobus и шесть катамаранов Ecocruiser. Компания видит большой спрос регионов на суда на электричестве и готова участвовать в проектах по запуску речного электродвижения. Также компания фиксирует интерес к строительству круизных электролайнеров, но для их серийного производства промышленности предстоит решить вопрос с производством батарей повышенной емкости», — сказал представитель компании.

«В перспективе планируется продление первого маршрута до причала «Парк Фили» и ввод новых причалов-остановок на обоих маршрутах по мере готовности инфраструктуры. Приоритетное направление — насыщение судами первых двух маршрутов для сокращения интервала движения и усиления транспортной функции», — сообщил РБК представитель городской мэрии. Он добавил, что работа ведется в рамках действующего контракта, вопрос подготовки новых заказов прорабатывается.

Директор по развитию Portnews Надежда Малышева отмечает высокое влияние государственного финансирования на развитие производственного сектора. «Стоит рассчитывать, что не только судостроение, но и смежные отрасли, критичные для судоходства, такие как судоремонт и двигателестроение, могут рассчитывать на меры господдержки для поддержания низкой ставки кредитования», — полагает она.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что льготная ставка по лизингу позволяет ускоренными темпами расширять флот и внедрять передовые технологии. Он полагает, что сроки окупаемости новых судов будут понятны ближе к 2025 году, когда будет наработан опыт эксплуатации электросудов и получена информация об уровне их загрузки.