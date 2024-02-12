Сбербанк вышел из капитала судоходной компании «Роснефти»

Структура «Сбера» вышла из «Прайм Шиппинг Холдинга» — совместного с «Роснефтью» проекта по речной и морской перевозке нефти и нефтепродуктов. Эксперты оценивают всю судоходную компанию в ₽15 млрд без учета долга

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«Сбербанк инвестиции» еще в прошлом году вышел из состава учредителей управляющей компании «Прайм Шиппинг Холдинг», его доля — 47,5% — перешла ко второму партнеру проекта — «РН-Коммерции» (дочерняя структура «Роснефти»), следует из данных СПАРК «Интерфакса», на которые обратил внимание РБК. По итогам сделки «РН-Коммерция» увеличила свою долю в капитале компании в два раза — с 47,5 до 95%. Оставшиеся 5% находятся в собственности дочерней структуры «Прайм Шиппинг Холдинга» — ООО «Прайм Шиппинг».

В пресс-службе Сбера уточнили, что «Сбербанк инвестиции» в рамках своей работы регулярно покупает и продает доли в разных компаниях в инвестиционных целях. «По указанной компании наступили заранее согласованные условия по продаже доли», — добавил собеседник РБК. О каких условиях идет речь, он не уточнил.

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Что такое «Прайм Шиппинг»

«Прайм Шиппинг» специализируется на речных и прибрежных морских перевозках нефти и нефтепродуктов. Компания была создана в 2005 году, когда была выделена из состава британской судоходной компании BEST. Тогда ее учредителем стала итальянская PB Tankers, которая входила в группу Pietro Barbaro S.p.A.— одно из ведущих судоходных предприятий Италии.

Летом 2015 года компанию выкупило ООО «Прайм Шиппинг Холдинг» — на тот момент совместное предприятие «Сбербанк инвестиций», «РН-Коммерции» (контролировали по 47,5% структуры) и Multipoints Investments (владело оставшимися 5% компании). Сбербанк тогда предоставил «Роснефти» финансирование под выкуп компании. В сентябре 2018 года Multipoints Investments передала 5% «Прайм Шиппинг Холдинга» его дочерней компании «Прайм Шиппинг». Суммы сделок не раскрывались.

«Прайм Шиппинг» оперирует 22 танкерами и химовозами, пятью барже-буксирными составами, говорится на сайте компании. Флот в 2004–2012 годах строился на российских и китайских речных верфях: на Волгоградском, Костромском судостроительных заводах, судостроительном заводе «Пелла» (Отрадное, Ленобласть), верфи «Красное Сормово» (Нижний Новгород), на Yangzhou Haichuan Shipyard Co. и Yangzhou Kejin Shipyard Co.

В летний навигационный период компания перевозит около 85% от всего объема грузов, следует из данных компании. Основной груз — дизельное топливо и вакуумный газойль, которые она возит с НПЗ «Роснефти» в Самарской и Саратовской областях. Компания также перевозит сырую нефть, мазут, битум, нафту, бензин. «Прайм Шиппинг» работает также в Каспийском бассейне, на Неве, по верхнему течению Волги и на Амуре, следует из информации на сайте компании. Объемы грузоперевозок «Прайм Шиппинга» с 2007 по 2016 год росли с 1 тыс. до 16 тыс. т. Статистика за последующие периоды на сайте не раскрывается. На сайте «Роснефти» говорится, что в компании работают более 700 членов экипажей и 55 сотрудников офиса в Самаре. Дедвейт судов колеблется от 5 тыс. до 7,5 тыс. т.

По данным СПАРК «Интерфакса», в 2016 году компания заработала 793,1 млн руб. чистой прибыли при выручке 5,99 млрд руб., в 2017 году — 870,2 млн руб. (6,1 млрд руб.), в 2018 году — 340 млн руб. (5,9 млрд руб.), в 2019 году — 753 млн руб. (7,4 млрд руб.). В 2020 году прибыль выросла до 1 млрд руб. при выручке 8,96 млрд руб.

Насколько инвестиция оказалась удачной

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает стоимость «Прайм Шиппинг Холдинга» в 15 млрд руб. без учета долга, при этом, по его словам, операционные компании холдинга характеризуются высоким уровнем долга. Он считает, что стоимость сделки по продаже доли головной компании могла составить 2,8–3 млрд руб. «с учетом договоренностей между «Сбером» и «Роснефтью». Эксперт говорит, что в среднесрочной перспективе компании не требуется обновление флота — текущий в полном объеме удовлетворяет потребности в объемах перевозок с учетом грузовой базы «Роснефти».

«У «Сбербанк инвестиций» был четкий горизонт для инвестиций, и он завершился. Выход из бизнеса логичен, в том числе с учетом финансовых отношений между «Сбером» и «Роснефтью» по сделке 2015 года по покупке актива», — отмечает аналитик.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин говорит, что для «Сбербанк инвестиций», как и для других институциональных инвесторов, вхождение в капитал компаний, которым предоставляются заемные средства либо в которых на эти средства приобретается доля, обеспечивающая контроль над предприятием, — обычная практика.

«Во многом это похоже на практику, широко применяемую венчурными фондами: за счет получения доли в уставном капитале инвестор снижает риски потери вложенных им средств из-за решений учредителей. По сути это форма обеспечения обязательств перед кредиторами, в отличие от залога имущества или поручительства, позволяющая снизить риски наступления дефолта, а не бороться с его последствиями. Вместе с долей инвестор получает голоса, которые позволяют ему как минимум блокировать решения, не отвечающие его интересам. Такими решениями может быть, к примеру, привлечение заемных средств у других инвесторов и кредиторов», — поясняет юрист.

Он отмечает, что условия выхода инвестора из капитала компании, как правило, оговариваются при заключении сделки: в случае с залогом обременение с имущества снимается после исполнения обязательств перед кредитором. При участии инвестора в капитале — инвестор выходит из состава акционеров и передает переданную ему ранее долю по рыночной либо по заранее оговоренной сторонами цене.