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WSJ сообщила об оценке Victoria's Secret в $1,1 млрд перед продажей

Инвестиционная компания Sycamore Partners может купить долю в 55% ретейлера Victoria's Secret. В последние годы сеть, долгое время доминировавшая на рынке нижнего белья США, испытывала серьезные финансовые трудности
L Brands LB $22,51 -6,71% Купить

Инвесткомпания Sycamore Partners близка к заключению сделки, в рамках которой к ней перейдет контроль над ретейлером нижнего белья Victoria's Secret, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По его данным, инвестор может приобрести долю в 55% Victoria's Secret, у холдинга L Brands, владеющего брендом с 1982 года.

О совершении сделки, по данным WSJ, может быть объявлено уже 20 февраля. Источник издания сообщает, что L Brands продолжит контролировать 45% Victoria's Secret, выведя их в отдельную компанию, которая также возьмет на себя управление продажами товаров из молодежной линейки Pink. При этом единственным крупным активом самого холдинга L Brands останется сеть магазинов парфюмерии и косметики, работающая под брендом Bath&Body Works.

Стоимость бренда Victoria's Secret и принадлежащих сети активов в рамках сделки L Brands и Sycamore Partners оценивается, по данным WSJ, в $1,1 млрд. Такая оценка свидетельствует о резком падении цены бизнеса, контролирующего более тысячи магазинов, общая выручка которого по итогам предыдущего финансового года составила более $7 млрд, отмечает WSJ.

В среду, 19 февраля, рыночная капитализация L Brands составила около $7 млрд, тогда как в 2015 году она достигала $29 млрд, напоминает WSJ. В ноябре 2019 года стало известно, что Victoria's Secret впервые за 25 лет отменила ежегодный шоу-показ из-за финансовых проблем. В 2018 году рейтинги просмотра шоу Victoria's Secret показали самый низкий уровень за всю его историю.

После завершения сделки с Sycamore генеральный директор и председатель правления L Brands Лесли Векснер, по данным WSJ, покинет свой пост. При этом он останется в совете директоров L Brands, а также сохранит доли в обеих — материнской и дочерней — компаниях. В данные момент он владеет 17% L Brands.

О начале Лесли Векснеров переговоров о продаже доли в Victoria's Secret стало известно в конце января.

Авторы: Мария Лисицына, Евгений Калюков
Теги: Victoria's Secret, продажа
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