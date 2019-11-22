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Victoria’s Secret из-за финансовых проблем впервые за 25 лет отменила шоу
На фоне сокращения продаж и убытков компания, торгующая нижним бельем, впервые с 1995 года не будет проводить свой показ. У прошлогоднего шоу были самые низкие рейтинги в его истории
Фото: Francois Mori / AP

Показ компании по продаже женского нижнего белья Victoria’s Secret Fashion Show в этом году не состоится, сообщил финансовый директор головной компании бренда L Brands Inc. Стюарт Бургдоэрфер.

«Мы считаем, что важно изменить маркетинг Victoria’s Secret», — цитирует его CNN.

Ранее на этой неделе Victoria’s Secret опубликовала квартальный отчет, в котором в очередной раз сообщила о сокращении продаж. За этот период продажи на сайте бренда упали на 7%, а L Brands сообщила об убытках в размере $252 млн. Акции компании за год подешевели на 50%.

О том, что шоу больше не будут транслировать по американскому телевидению, сообщалось в мае. Исполнительный директор L Brands Лесли Векснер пояснял, что в последние месяцы компания по-новому взглянула на каждый аспект бизнеса, а также заявил, что бренд должен меняться и развиваться. При этом он говорил, что в будущем компания разработает новые мероприятия, которые будут транслироваться на различных платформах.

В ноябре 2018 года директор по маркетингу компании Эд Разек в интервью журналу Vogue сообщил, что компания не собирается приглашать транссексуалов для участия в шоу. «Я не думаю, что мы должны. Почему нет? Потому что шоу — это фантазия», — сказал он. После этого Разеку пришлось извиниться, а исполнительному директору Victoria’s Secret Яну Сингеру — уйти в отставку.

Модные показы бренда проходили ежегодно с 1995 года, однако у прошлогоднего шоу были самые низкие рейтинги в истории. В 2018 году его посмотрели 3,3 млн зрителей, тогда как в 2017-м — 5,5 млн. В показах бренда участие принимали самые популярные топ-модели, среди «ангелов» были Тайра Бэнкс, Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Жизель Бюндхен и другие. Шоу сопровождались декорациями и выступлениями популярных артистов и транслировались по американскому телевидению в прайм-тайме.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Victoria's Secret, мода, телевидение
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