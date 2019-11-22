Victoria’s Secret из-за финансовых проблем впервые за 25 лет отменила шоу

На фоне сокращения продаж и убытков компания, торгующая нижним бельем, впервые с 1995 года не будет проводить свой показ. У прошлогоднего шоу были самые низкие рейтинги в его истории

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Показ компании по продаже женского нижнего белья Victoria’s Secret Fashion Show в этом году не состоится, сообщил финансовый директор головной компании бренда L Brands Inc. Стюарт Бургдоэрфер.

«Мы считаем, что важно изменить маркетинг Victoria’s Secret», — цитирует его CNN.

Ранее на этой неделе Victoria’s Secret опубликовала квартальный отчет, в котором в очередной раз сообщила о сокращении продаж. За этот период продажи на сайте бренда упали на 7%, а L Brands сообщила об убытках в размере $252 млн. Акции компании за год подешевели на 50%.

О том, что шоу больше не будут транслировать по американскому телевидению, сообщалось в мае. Исполнительный директор L Brands Лесли Векснер пояснял, что в последние месяцы компания по-новому взглянула на каждый аспект бизнеса, а также заявил, что бренд должен меняться и развиваться. При этом он говорил, что в будущем компания разработает новые мероприятия, которые будут транслироваться на различных платформах.

В ноябре 2018 года директор по маркетингу компании Эд Разек в интервью журналу Vogue сообщил, что компания не собирается приглашать транссексуалов для участия в шоу. «Я не думаю, что мы должны. Почему нет? Потому что шоу — это фантазия», — сказал он. После этого Разеку пришлось извиниться, а исполнительному директору Victoria’s Secret Яну Сингеру — уйти в отставку.