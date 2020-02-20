Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго

Введенное Россией в 2014 году продэмбарго лишило рыбаков Аляски доходов в среднем на $40 млн в год. При этом Россия за эти годы увеличила поставки дешевой рыбы и морепродуктов в США в 1,7 раза, до $551 млн

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Оценки потерь, которые рыбаки американского штата Аляска понесли из-за введенного Россией в 2014 году продэмбарго, приведены в имеющемся у РБК февральском обзоре Института маркетинга морепродуктов Аляски (Alaska Seafood Marketing Institute, ASMI). Институт представляет собой партнерство государства и частных рыбопромышленных компаний штата Аляска и занимается продвижением морепродуктов штата на внутреннем и международных рынках. О выводах ASMI сообщило также местное издание Anchorage Daily News.

До введения продэмбарго в 2010–2013 годах компании Аляски поставляли на российский рынок продукцию в среднем на $40 млн в год, указано в обзоре ASMI. Россия ввозила в основном добытую на Аляске лососевую икру, а также замороженного лосося и сурими минтая — полуфабрикат, из которого, в частности, делают крабовые палочки.

В 2013 году экспорт с Аляски был рекордным и достиг $61,3 млн, при этом 76,4% поставок в денежном выражении тогда пришлось на долю красной икры. До введения эмбарго Россия была вторым после Японии экспортным рынком для лососевой икры с Аляски. Спрос на эту продукцию в ASMI объясняют тем, что российские потребители считали продукты из США более качественными, чем отечественные.

Когда 7 августа 2014 года Россия в ответ на санкции стран ЕС и США запретила ввозить из этих стран продовольствие, под эмбарго попали практически все виды рыбы и морепродуктов. Исключением стали рыбные консервы, но консервированный лосось, который производится на Аляске, не поставляется в Россию в значительных количествах, указывает ASMI.

Помимо потери крупного рынка сбыта, рыбаки Аляски жалуются на возросшую конкуренцию со стороны российских производителей на своем внутреннем рынке. Хотя российский рынок закрыт для поставщиков рыбы и морепродуктов из США, никаких ограничений на ввоз рыбы из России США не вводили. Более того, часть продукции Россия ввозит беспошлинно, констатирует ASMI. Сейчас Америка — один из ключевых рынков для российских рыбаков: в 2018 году США, по данным их Национальной администрации по океану и атмосфере, ввезли из России продукцию на $551 млн, из них 84% обеспечили поставки краба. Еще на $50 млн продукции ввезли из Китая, но она в основном была изготовлена из выловленного в России минтая. Прямой импорт морепродуктов и рыбы из России в США вырос с 2013 по 2018 год в 1,7 раза — с $326 до $551 млн.