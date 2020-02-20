Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 63,69 (-0,08) Quote, 19 фев, 12:12
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 68,78 (-0,31) Quote, 19 фев, 12:12
СМИ узнали о планах Сбербанка заработать ₽448 млрд на технологии ИИ Бизнес, 05:07 Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии Политика, 05:00 Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго Бизнес, 05:00 Мадуро объявил ЧС в нефтяной отрасли из-за американских санкций Политика, 04:50 США решили установить гиперзвуковое оружие на свои подлодки Общество, 04:37 Путин сообщил о предварительном обсуждении с Медведевым отставки кабмина Политика, 04:16 В Магадане самолет совершил жесткую посадку сразу после взлета Общество, 03:38 Число новых случаев коронавируса в Хубэе достигло минимума с 25 января Общество, 03:25 Путин назвал главный критерий при отборе кандидатов на посты министров Политика, 03:16 Украина сообщила об ожидании повышения статуса страны в НАТО в октябре Общество, 02:36 Путин оценил практику ротации чиновников между Кремлем и кабмином Политика, 02:21 В Германии в кальянных застрелили восемь человек Общество, 02:14 В Кремле сообщили об отсутствии влияния коронавируса на график Путина Политика, 02:09 Путин заявил об отсутствии у нового правительства «времени на раскачку» Политика, 01:57
Бизнес ,  
0 

Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго

Введенное Россией в 2014 году продэмбарго лишило рыбаков Аляски доходов в среднем на $40 млн в год. При этом Россия за эти годы увеличила поставки дешевой рыбы и морепродуктов в США в 1,7 раза, до $551 млн
Фото: Lucas Jackson / Reuters

Оценки потерь, которые рыбаки американского штата Аляска понесли из-за введенного Россией в 2014 году продэмбарго, приведены в имеющемся у РБК февральском обзоре Института маркетинга морепродуктов Аляски (Alaska Seafood Marketing Institute, ASMI). Институт представляет собой партнерство государства и частных рыбопромышленных компаний штата Аляска и занимается продвижением морепродуктов штата на внутреннем и международных рынках. О выводах ASMI сообщило также местное издание Anchorage Daily News.

До введения продэмбарго в 2010–2013 годах компании Аляски поставляли на российский рынок продукцию в среднем на $40 млн в год, указано в обзоре ASMI. Россия ввозила в основном добытую на Аляске лососевую икру, а также замороженного лосося и сурими минтая — полуфабрикат, из которого, в частности, делают крабовые палочки.

В 2013 году экспорт с Аляски был рекордным и достиг $61,3 млн, при этом 76,4% поставок в денежном выражении тогда пришлось на долю красной икры. До введения эмбарго Россия была вторым после Японии экспортным рынком для лососевой икры с Аляски. Спрос на эту продукцию в ASMI объясняют тем, что российские потребители считали продукты из США более качественными, чем отечественные.

Когда 7 августа 2014 года Россия в ответ на санкции стран ЕС и США запретила ввозить из этих стран продовольствие, под эмбарго попали практически все виды рыбы и морепродуктов. Исключением стали рыбные консервы, но консервированный лосось, который производится на Аляске, не поставляется в Россию в значительных количествах, указывает ASMI.

Помимо потери крупного рынка сбыта, рыбаки Аляски жалуются на возросшую конкуренцию со стороны российских производителей на своем внутреннем рынке. Хотя российский рынок закрыт для поставщиков рыбы и морепродуктов из США, никаких ограничений на ввоз рыбы из России США не вводили. Более того, часть продукции Россия ввозит беспошлинно, констатирует ASMI. Сейчас Америка — один из ключевых рынков для российских рыбаков: в 2018 году США, по данным их Национальной администрации по океану и атмосфере, ввезли из России продукцию на $551 млн, из них 84% обеспечили поставки краба. Еще на $50 млн продукции ввезли из Китая, но она в основном была изготовлена из выловленного в России минтая. Прямой импорт морепродуктов и рыбы из России в США вырос с 2013 по 2018 год в 1,7 раза — с $326 до $551 млн.

Шесть лет санкций против России. Главное
Политика

На Аляске и на Дальнем Востоке добываются в основном одни и те же виды рыбы, поэтому российские и американские поставщики конкурируют на основных рынках. И хотя стоимость импортируемых из России морепродуктов выросла с 2013 года на 69%, российская продукция продается на рынке США зачастую по более низким ценам, чем аналогичная продукция, выловленная на Аляске, резюмирует ASMI.

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак считает, что влияние российского эмбарго на экспорт не стоит переоценивать. Стоимость прекращенных в Россию поставок рыбы с Аляски — «крайне небольшой объем», как в масштабах всего экспорта рыбной продукции из США, так и в российского импорта, указывает Буглак. Эмбарго оказалось ощутимым только для экспорта лососевой икры: у США было для нее всего два ключевых рынка сбыта — Россия и Япония. Найти замену российскому рынку, по словам Буглака, пока не удалось, а в США икра лососевых не пользуется большим спросом.

Идеи ввода дополнительных ограничений на фоне эффекта, который оказал на американские компании запрет поставок рыбной продукции в Россию, возникают регулярно, но российское эмбарго — скорее повод для лоббирования, считает Буглак. Публикацию ASMI он расценивает как «очередную информационную атаку», за которой стоит борьба за рынки сбыта: американские производители стараются выдавить импортную рыбу с внутреннего рынка или поставить ее менее выгодное положение. Буглак вспоминает ситуацию с ограничениями США на ввоз импортного минтая, которые уже вызвали серьезные дебаты между добытчиками минтая на Аляске, с одной стороны, и переработчиками и производителями, которые используют минтай — с другой. «Первым, безусловно, такой запрет выгоден, но вторые пострадают, потому что они используют филе минтая китайского производства для выпуска своей продукции и понимают, что это решение приведет к росту цен и выпадению более дешевого сырья», — резюмирует Буглак.

ФНС решила избавиться от серых схем при продаже морепродуктов
Бизнес

Ранее на то, что российский минтай благодаря своей дешевизне смог занять долю в $200 млн на внутреннем рынке США, обращал внимание телеканал CNN. К 2017 году из переработанного в Китае российского минтая была сделана почти половина рыбных палочек, подававшихся в школах в США, следовало из приведенных телеканалом данных объединения 14 американских рыбных компаний Genuine Alaska Pollock Producers. Обеспечить ценовое преимущество российскому минтаю помогла политика администрации президента Дональда Трампа, указывал CNN. Власти США исключили российский минтай из списка товаров, на которые повышались ввозные пошлины.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: продэмбарго, рыба, Аляска
Материалы по теме
ФАС вернулась к идее аукционов на вылов рыбы взамен исторических квот
Бизнес
Коронавирус обрушил в Китае спрос на крабов из России
Бизнес
CNN связал рост доли российского минтая на рынке США с политикой Трампа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter