Что говорит компания

«Красная икра» — довольно успешный проект, в год она продавала больше красной икры, чем все федеральные сети, вместе взятые, указывает президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев. Объем рынка красной икры в России составляет около 15 тыс. т в год. По его оценкам, сеть «Красная икра» могла продавать от 1 тыс. до 2 тыс. т икры в год.

Сама компания «Красная икра» связала проверки налоговых органов со своей жалобой в прокуратуру на действия налоговиков в рамках одной из предыдущих проверок, сообщили «РИА Новости» в торговой сети. Там указали, что в 2018 году налоговая служба провела выездную проверку, но не выдала компании соответствующих документов, после чего сеть подала жалобу в Генпрокуратуру.

Сеть магазинов «Красная икра» специализируется на продаже икры и красной рыбы, в ее ассортименте есть и другие морепродукты (крабы, морские гребешки). Продукция добывается на Дальнем Востоке у берегов Камчатки и Сахалина. Сейчас у сети 20 магазинов в разных районах Москвы. На ее долю приходится около 40–50% всех продаж красной икры в столице, оценивает вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин. Цены в магазинах «Красная икра» были ниже, чем у конкурентов, указывает он: икра там продавалась в среднем на 20% дешевле, чем у сетевых ретейлеров. Владелец «Красной икры» — Александр Борисик. По данным ЕГРЮЛ, он гендиректор и бенефициар зарегистрированного в Москве ООО «Сахалинская рыба» (основной вид деятельности — оптовая торговля рыбой и консервами из морепродуктов), на его фамилию зарегистрирован и сайт сети — www.borisik.ru. Согласно данным СПАРК, выручка этой компании в 2017 году составила 443,8 млн руб., чистая прибыль — 18,8 млн руб. (по сравнению с 2016 годом чистая прибыль выросла в 3,2 раза).

Фото: Андрей Любимов / РБК

Как продавцы икры уходят от уплаты НДС

Группу лиц, в отношении которых проводятся проверки, ФНС подозревает в том числе в уклонении от уплаты налогов. По версии налоговиков, схема была организована следующим образом: технические посредники входили в цепочку между рыбодобывающей компанией и конечным продавцом, меняли объемы продукции и формировали «фиктивный НДС», который вычитался без законных на то оснований. В деятельности проверяемых компаний были признаки искусственного дробления бизнеса, а инкассация торговой выручки была неполной, сообщили в ФНС. Кроме того, каналы закупок не позволяют в полной мере понять, где покупалась продукция.

До недавнего времени Налоговым кодексом для рыбаков, как и для других сельхозпроизводителей, была предусмотрена отдельная льгота по уплате налогов: до конца прошлого года они платили единый сельхозналог (ЕСХН; 6%). Но с 1 января 2019 года ЕСХН был отменен и сельхозпроизводители стали плательщиками НДС. При соблюдении ряда условий сельхозпроизводитель может быть освобожден от уплаты НДС (если его доход от реализации товаров, работ и услуг за предыдущий год составит менее 100 млн руб.). Также от уплаты освобождены те, кто применяют упрощенную систему налогообложения и работают по патентной схеме.

Схема ухода от уплаты НДС могла выглядеть следующим образом, предполагает источник РБК в индустрии. В торговой сети каждый магазин был оформлен как отдельное ИП и работал по патентной системе, уплачивая фиксированную ставку налогового сбора. Такой магазин закупал икру у рыбаков, которые также не уплачивали НДС. Для доставки с Дальнего Востока в магазины были созданы специальные логистические структуры. Посредники, которые занимались скупкой, отправкой и распределением икры, работали за комиссию — 5–10%. Магазины генерировали большое количество наличности и при закупке получали скидки на Дальнем Востоке — в год рыбаки могли продавать несколько тысяч тонн икры, говорит собеседник РБК. По своим оборотам такая торговая сеть должна была находиться на общей системе налогообложения и не имела права торговать икрой без НДС, указывает собеседник РБК. Сейчас ФНС, по его словам, проверяет всю цепочку поставок и может доначислить НДС по всей цепочке: и торговым организациям, и посредническим фирмам, которые незаконно применяли комиссионный режим, — речь может идти о доначислении им налогов на несколько миллиардов рублей.

Схема с дроблением бизнеса очень часто применяется на рынке, утверждает источник: по его словам, очень многие трейдеры дробят бизнес на большое количество ИП, которые находятся на упрощенной системе налогообложения и которые ФНС не проверяет. «Если у вас компания с оборотом в несколько миллиардов рублей, то она заметна, но если вы раздробили бизнес на несколько ИП, работающих в разных регионах, выйти на вас налоговой будет сложно», — указывает собеседник РБК. Даже на то, чтобы выявить схему у такого крупного игрока, как «Красная икра», у налоговой и правоохранительных органов ушло несколько лет, добавляет он. Корнев также не исключил, что сеть применяла этот способ налоговой оптимизации, который ФНС посчитала незаконным.

Партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт говорит, что претензии ФНС, связанные с дроблением бизнеса, — распространенный случай не только в аграрной отрасли, но и в розничном сегменте и у налоговых органов есть уже сформировавшаяся методика и практика по выявлению таких схем. Выявлять такие схемы и контролирующих их лиц, по его мнению, несложно. ​

Подорожает ли икра

В случае если ФНС продолжит зачистку рынка, цены красной икры могут вырасти, считают опрошенные РБК эксперты. В этом году введение НДС совпало с рекордным уловом, поэтому роста цен не было — стоимость икры, напротив, упала на 30%, но если бы не НДС, цены могли бы снизиться значительнее, говорит Корнев. Крупных торговых сетей это вряд ли коснется, считает Фомин, в них красная икра стоит 4–6 тыс. руб. за кг, и с нее уже уплачивается НДС. Подорожание может коснуться небольшой специализированной розницы и рынков, где икра сейчас продается на 20–30% дешевле, чем в крупных торговых сетях.