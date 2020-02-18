Спрос на вторичном рынке жилья в Москве упал в январе на 19%

Количество покупок жилья на вторичном рынке Москвы продолжает падать. По итогам января спрос снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 19%. Снижение продаж в этом сегменте фиксируется с прошлой весны

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Управление Росреестра по Москве зафиксировало в январе 2020 года падение спроса на вторичном рынке жилья. За первый месяц года в столице были проданы 7969 квартир по договорам купли-продажи или мены жилья, что на 19% меньше, чем в январе 2019-го. По сравнению с данными за декабрь прошлого года падение в январе составило 49,5%.

19-процентное снижение год к году в минувшем январе можно объяснить ажиотажным спросом конца 2018-го — начала 2019 года, объясняет руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов (его слова приводятся в сообщении службы). Тогда, напоминает Майданов, покупатели реализовывали отложенный спрос на недвижимость в преддверии грядущих изменений в законодательстве — перехода на эскроу-счета с 1 июля 2019 года. Если сравнить показатели продаж января 2020-го с январем 2018-го, то снижение составит 5%, отмечают в Росреестре.

Сокращение спроса в январе относительно декабря Майданов связывает с сезонностью: январские показатели по числу зарегистрированных переходов прав на вторичном рынке традиционно ниже декабрьских практически вдвое.

Спрос на готовые квартиры в Москве в январе—апреле 2019 года обгонял спрос 2018-го, но затем стал снижаться в годовом выражении. Уже в мае спрос год к году снизился почти на 9%. В четвертом квартале разрыв усилился — в октябре и ноябре 2019-го падение достигало 22 и 24% соответственно, в декабре — 16%. В результате по итогам всего 2019 года продажи на вторичном рынке жилой недвижимости Москвы составили 145,6 тыс. квартир, что на 7% меньше, чем в 2018-м.

Спрос на вторичном рынке жилья восстановится за счет «миграции покупателей с первички» к концу 2020 года, когда на новую схему строительства с использованием эскроу-счетов перейдет больше девелоперов, прогнозировали прошлой осенью аналитики.