Спрос на вторичном рынке жилья в Москве упал в январе на 19%

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 63,77 (+0,46) Quote, 13:32
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 69,09 (+0,47) Quote, 13:32
Как бросить все и выйти в плюс на конкурентном риэлторском рынке Партнерский материал, 15:23 Кудрин увидел в покупке у ЦБ акций Сбербанка смягчение бюджетного правила Экономика, 15:18 МИД назвал ошибкой заявления о возможности России «причалить к Китаю» Политика, 15:14 Защита России назвала ошибки суда из-за решения по ЮКОСу на $50 млрд Политика, 15:11 Не на удачу: три истории миллионеров, разбогатевших на криптовалюте Крипто, 15:09 Путин согласился обсудить поправки в Конституцию с лидерами фракций Думы Политика, 15:05 В Мурманской области погиб военнослужащий-контрактник Общество, 15:03 Суд арестовал напавшего с ножом на людей в московском храме Общество, 15:01 Посольство назвало сроки схода россиян с карантинного лайнера в Японии Общество, 14:59 Чек-лист для маркетолога: как работать с YouTube- и Instagram-блогерами Pro, 14:56 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 18 февраля Общество, 14:51 На зеленой ветке московского метро произошел сбой Общество, 14:45 Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании младшеклассников Общество, 14:43 СВР опровергла данные о попытке Нарышкина освободить олигарха в Болгарии Политика, 14:42
Бизнес ,  
0 

Спрос на вторичном рынке жилья в Москве упал в январе на 19%

Количество покупок жилья на вторичном рынке Москвы продолжает падать. По итогам января спрос снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 19%. Снижение продаж в этом сегменте фиксируется с прошлой весны
Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

Управление Росреестра по Москве зафиксировало в январе 2020 года падение спроса на вторичном рынке жилья. За первый месяц года в столице были проданы 7969 квартир по договорам купли-продажи или мены жилья, что на 19% меньше, чем в январе 2019-го. По сравнению с данными за декабрь прошлого года падение в январе составило 49,5%.

19-процентное снижение год к году в минувшем январе можно объяснить ажиотажным спросом конца 2018-го — начала 2019 года, объясняет руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов (его слова приводятся в сообщении службы). Тогда, напоминает Майданов, покупатели реализовывали отложенный спрос на недвижимость в преддверии грядущих изменений в законодательстве — перехода на эскроу-счета с 1 июля 2019 года. Если сравнить показатели продаж января 2020-го с январем 2018-го, то снижение составит 5%, отмечают в Росреестре.

Сокращение спроса в январе относительно декабря Майданов связывает с сезонностью: январские показатели по числу зарегистрированных переходов прав на вторичном рынке традиционно ниже декабрьских практически вдвое.

Спрос на готовые квартиры в Москве в январе—апреле 2019 года обгонял спрос 2018-го, но затем стал снижаться в годовом выражении. Уже в мае спрос год к году снизился почти на 9%. В четвертом квартале разрыв усилился — в октябре и ноябре 2019-го падение достигало 22 и 24% соответственно, в декабре — 16%. В результате по итогам всего 2019 года продажи на вторичном рынке жилой недвижимости Москвы составили 145,6 тыс. квартир, что на 7% меньше, чем в 2018-м.

Спрос на вторичном рынке жилья восстановится за счет «миграции покупателей с первички» к концу 2020 года, когда на новую схему строительства с использованием эскроу-счетов перейдет больше девелоперов, прогнозировали прошлой осенью аналитики.

На первичном рынке жилья продажи по итогам 2019 года выросли на 2% и составили 81,8 тыс. квартир. При этом в январе—июне продажи новостроек в Москве превышали аналогичные показатели 2018 года на 36%, пик регистрации договоров долевого участия пришелся на июнь прошлого года. Во втором полугодии 2019-го спрос в годовом выражении снизился на 23%.

Информации о продажах квартир в столичных новостройках в январе 2020 года еще нет.

Автор: Надежда Федорова
Теги: недвижимость, жилая недвижимость, вторичное жилье
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке
Бизнес
Ввод жилья в России по итогам года отстал от нацпроекта почти на 9%
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter