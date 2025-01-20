Миллиардеры в 2024 году стали богаче на $2 трлн

В 2024 году в мире появлялось в среднем около четырех новых миллиардеров каждую неделю, состояние десяти богатейших людей росло на $100 млн, сообщили в Oxfam. В то же время за чертой бедности живут 44% населения планеты

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В 2024 году общее состояние миллиардеров во всем мире выросло на $2 трлн, до $15 трлн, сообщает международная организация по борьбе с неравенством Oxfam. Ее отчет Takers Not Makers («Берущие, а не создающие») был опубликован в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе.

Число миллиардеров выросло на 204 и составило 2769 человек. В среднем каждую неделю в мире появлялось около четырех новых миллиардеров, а их совокупное богатство росло в три раза быстрее, чем в 2023 году.

В прошлом году десять самых богатых людей мира ежедневно увеличивали свое состояние на $100 млн. «Даже если бы они потеряли 99% своего богатства за одну ночь, они бы остались миллиардерами», — отмечает Oxfam.

По версии Forbes, в десятку богатейших людей мира входят основатель Tesla и Space X Илон Маск ($433 млрд), основатель Amazon Джефф Безос ($239 млрд), глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг ($211 млрд), сооснователь Oracle Ларри Эллисон ($204 млрд), владелец группы LVMH Бернар Арно ($179 млрд), сооснователи Google Ларри Пейдж ($161 млрд) и Сергей Брин ($154 млрд), основатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт ($146 млрд), бывший главный исполнительный директор Microsoft Стив Балмер ($126 млрд), главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг ($120 млрд).

В то же время число людей, живущих за чертой бедности (то есть на сумму не более $6,85 в день), практически не изменилось с 1990 года и приближается к 3,6 млрд, или 44% населения планеты, сообщает Oxfam со ссылкой на Всемирный банк. Организация оценивает число голодающих во всем мире в 733 млн человек, что на 152 млн больше, чем в 2019 году.

В Oxfam заявили, что добиться полной победы над крайней нищетой можно было бы в три раза быстрее, если бы сократилось неравенство. Организация призвала «к смелым решениям, чтобы закрепить справедливость в нашей экономике».

Год назад Oxfam прогнозировала, что из-за тенденции роста состояния богатейших людей и обеднения остального населения в мире в течение десятилетия может появиться первый триллионер. Теперь там ожидают появления как минимум пяти обладателей состояний в размере более $1 трлн.