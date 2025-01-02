 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Bloomberg подсчитал, на сколько за год стали богаче миллиардеры из России

Bloomberg: состояние российских миллиардеров выросло в 2024 году на $18,5 млрд
В целом в рейтинг 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg вошли 25 россиян, при этом за год они увеличили свое состоянии на $18,5 млрд. Самыми разбогатевшими стали Владимир Лисин и Вагит Алекперов
Владимир Лисин
Владимир Лисин (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

В 2024 году общее состояние 25 самых богатых россиян увеличилось на $18,465 млрд, свидетельствуют подсчеты Bloomberg Billionaires Index (BBI). Больше всех за год заработал бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло более чем на $5 млрд.

Данные BBI основываются на стоимости акций компаний, которые принадлежат миллиардерам. В этом рейтинге представлены 500 самых состоятельных людей мира, включая 25 россиян. Общее состояние этих 25 российских миллиардеров, согласно подсчетам BBI, составляло на начало года $347,62 млрд.

Первую строчку в рейтинге россиян-миллиардеров (и 54 место в глобальном рейтинге) занимает крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин — его состояние за прошлый год увеличилось на $736 млн, до $31,8 млрд. На втором месте (62-е в глобальном рейтинге) оказался Лисин с $29 млрд, а на третьем (71-е в глобальном рейтинге) — совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, который за год разбогател на $2,59 млрд, до $27,2 млрд.

Американский миллиардер посоветовал «не делать ставки» против Илона Маска
Бизнес

В целом состояние 500 самых богатых людей мира в этом году превысило $10 трлн, отмечает Bloomberg. Десятка богатейших людей по версии BBI по состоянию на 1 января выглядит так:

  • Илон Маск — $432 млрд
  • Джефф Безос — $239 млрд
  • Марк Цукерберг — $270 млрд
  • Ларри Эллисон — $192 млрд
  • Бернар Арно — $176 млрд
  • Ларри Пейдж — $168 млрд
  • Билл Гейтс — $159 млрд
  • Сергей Брин — $158 млрд
  • Стив Балмер (бывший глава Microsoft) — $147 млрд
  • Уоррен Баффетт — $142 млрд

При этом Илон Маск, а прошлом году стал первым человеком в истории с состоянием $400 млрд. Как писал Bloomberg, резкий рост его капитала обеспечила внутренняя продажа акций его космической компании SpaceX, которая принесла $50 млрд. Кроме этого, после выборов президента США, на которых победил Дональд Трамп, улучшились показатели и других компаний Маска: акции производителя электромобилей Tesla выросли примерно на 65% по сравнению с показателями до выборов в США, а стоимость его стартапа в области искусственного интеллекта xAI — более чем в два раза с момента последнего сбора средств в мае, до $50 млрд.

Читайте РБК в Telegram.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК

Как сервировать новогодний стол. Инструкция

Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
миллиардеры Владимир Потанин Владимир Лисин богатейшие бизнесмены Bloomberg Billionaires Index
Материалы по теме
Американский миллиардер посоветовал «не делать ставки» против Илона Маска
Бизнес
Трамп позвал девятого миллиардера в свою будущую команду
Политика
В Москве задержали бомжа, оказавшегося укравшим миллиарды бизнесменом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
В Крыму нашли два участка загрязнения берега мазутомОбщество, 14:33
Bloomberg подсчитал, на сколько за год стали богаче миллиардеры из РоссииБизнес, 14:18
Главные сенсации и разочарования в спорте 2024 годаСпорт, 14:12
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 13:48
На Украине резко упала доля готовых терпеть конфликт «сколько нужно»Политика, 13:47
Число жертв стрельбы в Черногории выросло до 12Общество, 13:43
Астрофизики объяснили северные сияния концентрацией потоков с СолнцаОбщество, 13:24
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Турции потребовали до 15 лет тюрьмы причастным к теракту в «Крокусе»⁠Политика, 13:22
Дважды в день необязательно: как правильно чистить в зубыPro, 13:18
Ефимов заявил о реализации на торгах 11 тыс. помещений и зданий за 10 летГород, 13:17
В Подмосковье в Новый год c 17-го этажа выкинули елку из окнаОбщество, 12:44
За ночь над Россией сбили украинский самолет и 97 дроновПолитика, 12:41
ИИ, ИИ и снова ИИ: какие стартапы привлекли больше всех в 2024 годуPro, 12:37
МИД назвал главного бенефициара прекращения транзита газа через УкраинуПолитика, 12:23