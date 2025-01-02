Bloomberg подсчитал, на сколько за год стали богаче миллиардеры из России

В целом в рейтинг 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg вошли 25 россиян, при этом за год они увеличили свое состоянии на $18,5 млрд. Самыми разбогатевшими стали Владимир Лисин и Вагит Алекперов

Владимир Лисин (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

В 2024 году общее состояние 25 самых богатых россиян увеличилось на $18,465 млрд, свидетельствуют подсчеты Bloomberg Billionaires Index (BBI). Больше всех за год заработал бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло более чем на $5 млрд.

Данные BBI основываются на стоимости акций компаний, которые принадлежат миллиардерам. В этом рейтинге представлены 500 самых состоятельных людей мира, включая 25 россиян. Общее состояние этих 25 российских миллиардеров, согласно подсчетам BBI, составляло на начало года $347,62 млрд.

Первую строчку в рейтинге россиян-миллиардеров (и 54 место в глобальном рейтинге) занимает крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин — его состояние за прошлый год увеличилось на $736 млн, до $31,8 млрд. На втором месте (62-е в глобальном рейтинге) оказался Лисин с $29 млрд, а на третьем (71-е в глобальном рейтинге) — совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, который за год разбогател на $2,59 млрд, до $27,2 млрд.

В целом состояние 500 самых богатых людей мира в этом году превысило $10 трлн, отмечает Bloomberg. Десятка богатейших людей по версии BBI по состоянию на 1 января выглядит так:

Илон Маск — $432 млрд

Джефф Безос — $239 млрд

Марк Цукерберг — $270 млрд

Ларри Эллисон — $192 млрд

Бернар Арно — $176 млрд

Ларри Пейдж — $168 млрд

Билл Гейтс — $159 млрд

Сергей Брин — $158 млрд

Стив Балмер (бывший глава Microsoft) — $147 млрд

Уоррен Баффетт — $142 млрд

При этом Илон Маск, а прошлом году стал первым человеком в истории с состоянием $400 млрд. Как писал Bloomberg, резкий рост его капитала обеспечила внутренняя продажа акций его космической компании SpaceX, которая принесла $50 млрд. Кроме этого, после выборов президента США, на которых победил Дональд Трамп, улучшились показатели и других компаний Маска: акции производителя электромобилей Tesla выросли примерно на 65% по сравнению с показателями до выборов в США, а стоимость его стартапа в области искусственного интеллекта xAI — более чем в два раза с момента последнего сбора средств в мае, до $50 млрд.