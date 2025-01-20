Связанная с совладельцами Внуково компания вышла из перевозчика iFly

«Компания Юнокс» вышла из капитала авиакомпании iFly. Перевозчик последние годы был лишен возможности выполнять рейсы в зарубежные страны из-за санкций. В конце 2024 года он передал последние три судна из своего парка «Аэрофлоту»

Фото: Юрий Кирсанов / Transport Photo Images / Global Look Press

АО «Компания Юнокс» («Юнокс») 14 января передало 30% долей ООО «Ай Флай» (юридическое лицо авиакомпании iFly) Павлу Власову, следует из данных ЕГРЮЛ. «Юнокс» вошел в капитал iFly в 2021 году, бенефициарами этого АО на тот момент называли (текущий состав учредителей не раскрывается) совладельцев московского аэропорта Внуково Виталия Ванцева и Владимира Скоча (отца депутата Андрея Скоча).

После изменений контроль (56% долей в ООО) в iFly остался у Александра Буртина, одного из основателей туроператора TEZ Tour. Еще 14% ООО «Ай Флай», исходя из данных СПАРК, на балансе самого ООО — до 24 декабря 2024 года эта доля была распределена между гендиректором компании Кириллом Романовским (5%) и ООО «Шелковый путь» (9%), принадлежащим гонконгской компании Joy Tour Global Limited.

Новый совладелец Павел Власов, по данным СПАРК, в 2014–2017 годах был гендиректором турагента Tantrip. В 2017 году компания ликвидирована по решению Федеральной налоговой службы.

В пресс-службе Внуково отказались от комментариев. РБК направил запросы в iFly и «Компанию Юнокс».

Что случилось с iFly

iFly — чартерный авиаперевозчик, основанный в марте 2009 года. До пандемии 2020–2021 годов специализировался на чартерных рейсах между Китаем и Россией на девяти дальнемагистральных самолетах Airbus A330, базировался во Внуково. Во время пандемии, когда международные пассажирские перевозки между Россией и Китаем были запрещены, авиакомпания перевозила в пассажирских салонах самолетов грузы — маржинальность этого рынка тогда резко выросла на фоне отсутствия возможности возить грузы в багажных отделениях самолетов на регулярных рейсах. После окончания пандемии компания выполняла рейсы в Египет, менеджмент рассчитывал вернуться на линии между городами России и Китая.

Компания «Юнокс» вошла в капитал IFly 30 декабря 2021 года, накануне начала специальной военной операции на Украине, после которой США и страны Евросоюза наложили масштабные санкции на российскую авиатранспортную отрасль. Воздушные суда в управлении iFly находятся в собственности иностранных лизингодателей, в частности из США. Иностранные лессоры регистрировали принадлежащие им борта в зарубежных юрисдикциях, в основном на Бермудских островах и в Ирландии.

После введения санкций сертификаты летной годности каждого самолета, зарегистрированного в иностранной юрисдикции, но находящегося в лизинге у российских авиакомпаний, были приостановлены, что делало полеты на них незаконными с точки зрения международного права. Российские перевозчики перерегистрировали их в российский реестр и продолжили полеты по России, в результате чего самолеты оказались зарегистрированы в двух реестрах одновременно, что запрещено Чикагской конвенцией (Конвенцией о международной гражданской авиации, подписанной 52 странами в 1944 году), регламентирующей международные авиаперевозки.

После этого большая часть стран запретила таким самолетам летать над своей территорией. Для решения проблемы правительство России выделило авиакомпаниям из Фонда национального благосостояния (ФНБ) около 300 млрд руб. на урегулирование отношений с зарубежными лизинговыми и страховыми компаниями.

iFly удалось договориться с зарубежными лессорами о выкупе своих бортов, но не удалось получить выделенные федеральными властями средства. В этих условиях iFly мог выполнять полеты на дальнемагистральных судах только по территории России, что существенно снижало рентабельность по сравнению с международными перевозками, говорили источники РБК, близкие к компании. В частности, компания пыталась запустить регулярные рейсы между Москвой и Хабаровском, Москвой и Владивостоком.

В конце 2024 года «Аэрофлот» объявил, что договорился с iFly о получении трех самолетов Airbus A330-300 в «мокрый лизинг» — чартерный перевозчик передал свои суда в управление национального перевозчика вместе с экипажами.

Остальные воздушные суда iFly либо не могут летать по техническим причинам, либо контроль над ними был утрачен в 2022 году, когда на момент введения санкций самолеты были задержаны иностранными властями на своей территории.

Собеседник РБК, близкий к iFly, говорит, что компания продолжает свою деятельность. В рамках контрактов «мокрого лизинга» «Аэрофлот» выполняет операционную работу: ведет продажи билетов на рейсы этих самолетов, централизованные закупки топлива, проводит платежи по аэропортовым сборам. «iFly выполняет техническое обслуживание бортов, перевыставляет «Аэрофлоту» счета Госкорпорации по организации воздушного движения за аэронавигационные услуги. Экипажи воздушных судов — летчики и стюардессы — числятся сотрудниками iFly», — пояснил собеседник, близкий к авиакомпании.