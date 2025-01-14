«Аэрофлот» нарастил перевозки пассажиров на 16,8% в 2024 году

Группа «Аэрофлот» в 2024 году нарастила перевозки пассажиров на 16,8%, до 55,3 млн человек. Головная авиакомпания группы увеличила показатель на 19,3%, до 30,1 млн пассажиров. Но результат пока ниже, чем в рекордном 2019-м

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Группа «Аэрофлот» (кроме одноименной авиакомпании включает лоукостер «Победу» и авиакомпанию «Россия») увеличила количество перевезенных пассажиров в 2024 году на 16,8% по сравнению с 2023 годом, до 55,3 млн человек. Из них на международных линиях рейсами «Аэрофлота» воспользовались 12,7 млн клиентов, что на 32,7% больше, чем годом ранее. Рост на внутренних линиях составил 12,8%, перевезено 42,6 млн человек. Процент занятости пассажирских кресел вырос на 2,1 процентных пункта, составив 89,6%, на внутренних линиях показатель составил 91,8% (рост на 1,8 п.п.), на международных — 86% (рост на 3,5 п.п.).

Головная компания группы обслужила больше половины перевезенных пассажиров — 30,1 млн человек, рост по сравнению с 2024 годом составил 19,3%.

Это по-прежнему меньше, чем в допандемийном 2019 году, ставшим рекордным для отрасли по операционным показателям до последовавшего во время пандемии общего спада. Тогда группа перевезла 60,7 млн пассажиров, головная авиакомпания группы — 37,2 млн человек.

К концу года динамика роста показателя замедлилась. В декабре общий рост по группе по всем направлениям составил 7,4%, обслужено 4 млн человек. Рост по головной авиакомпании группы — 5,6%, перевезено 2,2 млн пассажиров.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев указывает, что в условиях радикального сокращения маршрутной сети после пандемии COVID-19 и санкций, введенных в 2022 году, авиакомпании удалось обеспечить высокие темпы восстановления пассажироперевозок благодаря сохранению провозных емкостей. «В отличие от ряда конкурентов «Аэрофлоту» удалось обеспечить исправность флота на высоком уровне. Свою роль сыграла политика агрессивного развития сети внутрироссийских направлений в 2022–2023 годах и интенсивное восстановление международных перевозок в 2023–2024 годах», — отмечает он.

Пантелеев считает, что в 2025 году сохранение двузначных темпов роста при отсутствии возможности существенного пополнения флота не представляется возможным. Но умеренный рост по сравнению с 2024 годом — задача для перевозчика вполне посильная. Перед компанией на ближайший год также стоят задачи сохранения парка в условиях отсутствия прямых поставок импортных комплектующих, выполнения социальных функций при сохранении разумной рентабельности. Также национальный перевозчик должен будет начать освоение новых самолетов российского производства, «но для начала они должны поступить в парк авиакомпаний группы, подытожил эксперт.