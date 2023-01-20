Прокурор запросил 8,5 лет за хищение акций крупнейшей нефтебазы Крыма

Подозреваемого наняли в качестве консультанта по приобретению терминала у властей Крыма без риска наложения санкций Запада. Прокуратура считает, что тот затем переписал акции на компанию своей матери

Фото: Морской нефтяной терминал

Гособвинение попросило суд приговорить бизнесмена Андрея Гуськова к 8,5 года колонии общего режима, он подозревается в хищении акций крупнейшего в Крыму комплекса по перевалке и хранению нефтепродуктов «Морской нефтяной терминал» (МНТ), пишет «Коммерсантъ».

Следствие установило, что владелец МНТ Владимир Круглов нанял Гуськова для консультирования по покупке терминала у властей республики в начале 2017 года. Круглов, согласно данным обвинения, «намеревался скрыть свое владение крымским активом из-за опасений попасть под международные санкции», на что Гуськов предложил ему схему приобретения МНТ, которая позволила бы анонимно купить и управлять компанией, а публичными станут лишь наемные менеджеры, подконтрольные владельцу.

Схема подозреваемого заключалась в создании фирмы-матрешки путем создания закрытого паевого инвестфонда «Долина», полностью принадлежащего Круглову. Консультант пояснил ему, что закон разрешает не публиковать сведения о владельцах и пайщиках таких фондов в общедоступных базах. Кроме того, инвестфонд через другую компанию приобрел «Торговый дом «Форум», которая, в свою очередь, купила 99,7% акций «Фирма «Гунас». Последняя компания выиграла в декабре 2019 года аукцион по приобретению терминала, заплатив за 100% акций 651,2 млн руб.

Однако в феврале 2021 года Гуськов сделал «заведомо ложный» договор купли-продажи акций нефтебазы, согласно которому все права собственности на ценные бумаги передавались от АО «Гунас» к одноименной компании подозреваемого, учредителем которой выступала мать консультанта, уверены следователи. Эту сделку успешно завершили и зарегистрировали в ФНС. Круглов узнал о смене собственника своей компании случайно.

Подозреваемый находится в СИЗО, в материалах дела он указан как неработающий. «Коммерсантъ» пишет, что при этом он занимал пост замгендиректора Северо-Западного пароходства и был председателем совета директоров компании СОТИ, а на момент ареста он возглавлял совет директоров Союза комплексного проектирования и землеустройства сельских территорий, а также был главой Российского переселенческого движения «Человек. Земля. Россия».

Дело против Гуськова заведено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), предельный срок наказания по ней — десять лет лишения свободы.

Признанный потерпевшим по делу Круглов — деловой партнер адвоката Виктора Хмарина, однокурсника президента Владимира Путина по юридическому факультету Ленинградского государственного университета, писала газета.