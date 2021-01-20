Россия уступила Саудовской Аравии по экспорту нефти в Китай

В прошлом году Эр-Рияд поставил Пекину всего на 1,35 млн т нефти больше, чем Москва. На третье место по этому показателю поднялся Ирак, на что повлияли санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы

Саудовская Аравия, которая является крупнейшим экспортером нефти в мире, по итогам 2020 года заняла первое место по поставкам этого сырья в Китай, обойдя по этому показателю Россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные китайского правительства.

Спрос на нефть в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, оставался высоким в прошлом году, даже несмотря на кризис на мировом топливном рынке, который произошел из-за коронавируса COVID-19. Китайский импорт вырос на 7,3%, до рекордных 542,4 млн т, или 10,85 млн барр. в сутки.

По данным Главного управления таможни КНР, поставки из Саудовской Аравии в КНР в прошлом году выросли на 1,9% по сравнению с 2019 годом, до 84,92 млн т, или около 1,69 млн барр. в сутки.

Россия, которая оказалась на втором месте по поставкам нефти в Китай, за прошлый год отправила в КНР 83,57 млн т, или 1,67 млн барр. в сутки, что на 7,6% больше, чем в 2019 году.