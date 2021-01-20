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Итоги 2020 ,  
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Россия уступила Саудовской Аравии по экспорту нефти в Китай

В прошлом году Эр-Рияд поставил Пекину всего на 1,35 млн т нефти больше, чем Москва. На третье место по этому показателю поднялся Ирак, на что повлияли санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы
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Саудовская Аравия, которая является крупнейшим экспортером нефти в мире, по итогам 2020 года заняла первое место по поставкам этого сырья в Китай, обойдя по этому показателю Россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные китайского правительства.

Спрос на нефть в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, оставался высоким в прошлом году, даже несмотря на кризис на мировом топливном рынке, который произошел из-за коронавируса COVID-19. Китайский импорт вырос на 7,3%, до рекордных 542,4 млн т, или 10,85 млн барр. в сутки.

По данным Главного управления таможни КНР, поставки из Саудовской Аравии в КНР в прошлом году выросли на 1,9% по сравнению с 2019 годом, до 84,92 млн т, или около 1,69 млн барр. в сутки.

Танкеры с пропиской в России подключились к перевозке венесуэльской нефти
Экономика
Фото:Isaac Urrutia / Reuters

Россия, которая оказалась на втором месте по поставкам нефти в Китай, за прошлый год отправила в КНР 83,57 млн т, или 1,67 млн барр. в сутки, что на 7,6% больше, чем в 2019 году.

В декабре 2020-го поставки нефти Эр-Риядом в КНР составили 6,94 млн т, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Поставки России в Китай в прошлом месяце и вовсе упали на 15,7%, до 6,2 млн т.

На третьем месте по поставкам нефти в КНР стал Ирак. За прошлый год экспорт нефти из Ирака в Китай вырос на 16,1%, до 60,12 млн т. Этому поспособствовали санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы, которые практически остановили поставки нефти из этих стран в Китай.

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Экономисты связали низкие цены на нефть с либерализацией в России
Экономика
Фото:Алексей Андронов / ТАСС

Получив прибыль от более низких цен и агрессивного маркетинга для независимых нефтеперерабатывающих предприятий Китая, Бразилия расширила экспорт нефти в КНР в прошлом году, став четвертым по величине поставщиком, пишет агентство. Экспорт нефти из Бразилии в Китай в 2020 году вырос на 5,1%, до 42,19 млн т.

Импорт нефти из США в Китай в 2020 году более чем утроился по сравнению с показателями 2019 года. В прошлом году Вашингтон поставил Пекину 19,76 млн т, или 394 тыс. барр. в сутки. Общий объем закупок Китаем основных энергетических продуктов США, включая сырую нефть, сжиженный природный газ, пропан, бутан и уголь, в 2020 году составил $9,784 млрд, что равняется 38,7% от целевого показателя $25,3 млрд, установленного в торговой сделке между странами.

РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго.

Автор
Михаил Юшков
При участии
Людмила Подобедова
Саудовская Аравия поставки нефти Россия Китай
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