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Мордашов предупредил о катастрофе для России от экономической изоляции

Бизнесмен Алексей Мордашов заявил, выступая на Гайдаровском форуме, что экономическая изоляция обернется для России «полной катастрофой». Запрет экспорта и импорта приведет к сокращению экономики вдвое
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Основной владелец «Северстали» и «Силовых машин» Алексей Мордашов в ходе выступления на Гайдаровском форуме в пятницу рассказал, почему экономическая изоляция обернется для России полной катастрофой.

Отвечая на вопрос модератора — ректора Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития Сергея Синельникова-Мурылева — о том, может ли страна отказаться от внешних экономических связей, он напомнил, что Россия очень сильно зависит от экспорта и импорта. «Если завтра прекратится внешнеэкономическая деятельность, то национальная экономика сожмется раза в два, мы просто физически встанем», — сказал он. По его словам, почти половина российского бюджета зависит от поступления доходов от нефтегазового экспорта, экономика теснейше интегрирована в мировую. «Такие отрасли, как нефтегазовая промышленность, машиностроение, металлургия, просто остановятся, если у нас исчезнет возможность экспортировать», — добавил бизнесмен.

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По словам Мордашова, российскому потребителю будет нанесен «тяжелейший удар», если его лишат возможности покупать кока-колу, иностранные автомобили, информационные услуги. «Интересы каждого из нас как потребителя и наемного работника или предпринимателя пострадают колоссальным образом без возможности экспортировать и импортировать. Поэтому все разговоры про автаркию (экономический режим самообеспечения страны, в котором минимизируется внешний товарный оборот. — РБК), про изоляцию страны мне кажутся очень искусственными», — отметил он.

Совладелец «Северстали» признал, что есть необходимость защиты внутреннего рынка и мер его стимулирования, но это не должно заслонять «фундаментального факта», что автаркия для России невозможна. «Она обернется полной экономической катастрофой», — резюмировал бизнесмен.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мордашов также прокомментировал недавние обсуждения регуляторных мер по ограничению экспорта стали («Северсталь» — одна из крупнейших сталелитейных компаний в России). В конце декабря, как писал РБК, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье для нее на полгода после жалоб московских застройщиков жилья на резкий рост цен на арматуру, используемую в строительстве. По их данным, за месяц с середины ноября цены на арматуру выросли на 50%, из-за этого повышается стоимость жилья.

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Как пояснил Мордашов, цены на сталь накануне роста сильно упали и база сравнения неадекватная. «Введение ограничений на экспорт металла нанесет непоправимый удар по отрасли: приведет к потере рынков и отразится на доходности отрасли, создающей рабочие места», — заявил он. «Нам важно быть разумными, регулируя рынок. Важно не навредить регулированию экспортно-импортных связей, взвешивая все последствия», — добавил бизнесмен.

Автор
Светлана Бурмистрова
Алексей Мордашов Россия Гайдаровский форум
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