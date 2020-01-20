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Бизнес ,  
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Ретейлер Ozon откажется от сотен собственных курьеров

Онлайн-ретейлер в течение 2020 года почти полностью откажется от штатных курьеров, часть из которых в прошлом году устроила забастовку. В компании объясняют ставку на партнерскую доставку
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Онлайн-ретейлер Ozon в 2020 году начнет работать с доставками заказов «по модели логистической платформы», сообщил РБК представитель компании. По его словам, Ozon постепенно сократит количество штатных курьеров, в результате объем доставляемых ими заказов в общем объеме Ozon будет незначительным. Компания обещает «максимально комфортные условия» при расторжении трудовых договоров.

Точное количество собственных курьеров Ozon не раскрывает, представитель компании лишь сообщил, что у Ozon «несколько сотен штатных агентов доставки». Один из бывших сотрудников оценивает их число примерно в 850 человек. Курьеры осуществляют доставки как до собственных пунктов выдачи заказов, пикпоинтов, так и «до двери».

Игрок номер четыре

По итогам 2018 года Ozon находился на четвертом месте в рейтинге крупнейших российских онлайн-магазинов, составленном аналитиками Data Insight. Онлайн-продажи Ozon тогда выросли на 73%, до 41,7 млрд руб., число заказов — на 85%, до 15,6 млн, средний чек снизился на 6%, до 2,7 тыс. руб.

В первом полугодии 2019 года продажи, по данным самой компании, увеличились на 80%, до 31,9 млрд руб. c НДС. Другие финансовые показатели Ozon не раскрывает.

У ретейлера самая большая сеть собственных постаматов — она насчитывает 6,8 тыс. точек Ozon.Box.

В прошлом году компания столкнулась с трудностями во взаимодействии с персоналом курьерской службы. В октябре в Санкт-Петербурге около 40 курьеров Ozon не вышли на работу — они, в частности, жаловались на значительную задержку зарплаты, требовали компенсировать стоимость использованного бензина и повысить расчет расхода топлива. Сотрудники подготовили письмо, которое было передано гендиректору ретейлера Александру Шульгину. Руководство компании встретилось с бастующими. Спустя два дня компании удалось уладить ситуацию, договориться об изменениях и курьеры вышли на маршруты.

Решение постепенно отказаться от собственной курьерской доставки с прошедшим конфликтом не связано, оно продиктовано «экспоненциальным ростом и необходимостью быстро масштабировать доставку», утверждает представитель Ozon. По его словам, «еще совсем недавно Ozon доставлял 30–40 тыс. заказов в сутки, а в декабре 2019 года — уже более 280 тыс.».

С 2020 года заказы будут доставлять преимущественно партнеры, в том числе предприятия малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, самозанятые. Сейчас в городах-миллионниках, по данным Ozon, преобладает собственная доставка, тогда как в небольших городах партнерская доставка может обеспечивать 90% или даже 100% заказов.

У крупнейшего, по версии Data Insight, российского онлайн-ретейлера Wildberries собственная логистика, от которой компания, по словам ее представителя, не намерена отказываться. Собственная доставка позволяет компании контролировать сроки и гарантировать уровень сервиса. «Как результат 80% заказов мы доставляем уже на следующий день и 99% — бесплатно», — говорит представитель Wildberries. Собственная служба доставки также есть у специализирующегося на торговле одеждой онлайн-ретейлера Lamoda. Как уточняет ее представитель, собственные курьеры доставляются около 90% заказов.

В отличие от онлайн-продавцов одежды, где есть примерка для клиентов перед покупкой, а курьеры как торговые представители компании отвечают за долю выкупленных товаров, у Ozon всегда был сложный логистический микс: курьеров на собственных машинах, курьеров, пользующихся автопарком компании, индивидуальных предпринимателей, курьерских компаний, констатирует партнер Data Insight Федор Вирин.

Единый автопарк

Изменения в логистике затронут также автопарк компании. Сегодня компания владеет парком примерно в 1000 машин, на них работают и штатные курьеры, и партнеры-предприниматели. Ozon хочет стандартизировать свой автопарк и перейти на фургоны единой модели, что поможет точнее планировать нагрузку.

Для курьеров Ozon оклад не предусмотрен, рассказывал прошлой осенью отраслевому изданию Retailer один из сотрудников курьерской службы. За каждое задание курьер получает 50 руб., в день в среднем бывает 30–40 заданий и, если выполнить их все, вознаграждение увеличивается на коэффициент 2,75. Если заданий выполнено меньше, коэффициент уменьшается.

Исходя из количества курьеров и схемы оплаты их труда при выполнении ежедневной нормы, действовавшей в Ozon в октябре 2019 года, можно предположить, что только на их зарплате, согласно расчетам РБК, компания сможет в месяц экономить около 83,6 млн руб.

Стоимость своего курьера и для Ozon, и для любой другой компании в принципе выше, чем работа с самозанятым, который оказывает услугу доставки, отмечает руководитель российского офиса Dostavista Татьяна Борзых. Она напоминает, что за сотрудника в штате нужно платить взносы и налоги, оплачивать ему больничные и отпуска, обеспечивать его проездными или даже рабочим местом на случай, если нет заказов (рабочее время без заказов, как правило тоже оплачивается). Работа с самозанятыми курьерами освобождает от всех этих обязательств, даже по самым грубым подсчетам, это дает больше 50% экономии на доставке, резюмирует Борзых.

У Dostavista, которая сотрудничает с крупнейшими компаниями, например с «Детским миром», около 50% заказов выполняют самозанятые курьеры. Несамозанятые курьеры автоматически подписывают договор гражданско-правового характера, регистрируясь в приложении для поиска заказов. Работа по краудсорсинговой модели позволяет всегда найти исполнителя на заказа клиента, утверждает топ-менеджер Dostavista.

Автор: Анна Левинская
Теги: Ozon, онлайн-торговля, e-commerce, онлайн-доставка
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