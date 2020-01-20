Ретейлер Ozon откажется от сотен собственных курьеров

Онлайн-ретейлер в течение 2020 года почти полностью откажется от штатных курьеров, часть из которых в прошлом году устроила забастовку. В компании объясняют ставку на партнерскую доставку

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Онлайн-ретейлер Ozon в 2020 году начнет работать с доставками заказов «по модели логистической платформы», сообщил РБК представитель компании. По его словам, Ozon постепенно сократит количество штатных курьеров, в результате объем доставляемых ими заказов в общем объеме Ozon будет незначительным. Компания обещает «максимально комфортные условия» при расторжении трудовых договоров.

Точное количество собственных курьеров Ozon не раскрывает, представитель компании лишь сообщил, что у Ozon «несколько сотен штатных агентов доставки». Один из бывших сотрудников оценивает их число примерно в 850 человек. Курьеры осуществляют доставки как до собственных пунктов выдачи заказов, пикпоинтов, так и «до двери».

Игрок номер четыре По итогам 2018 года Ozon находился на четвертом месте в рейтинге крупнейших российских онлайн-магазинов, составленном аналитиками Data Insight. Онлайн-продажи Ozon тогда выросли на 73%, до 41,7 млрд руб., число заказов — на 85%, до 15,6 млн, средний чек снизился на 6%, до 2,7 тыс. руб. В первом полугодии 2019 года продажи, по данным самой компании, увеличились на 80%, до 31,9 млрд руб. c НДС. Другие финансовые показатели Ozon не раскрывает. У ретейлера самая большая сеть собственных постаматов — она насчитывает 6,8 тыс. точек Ozon.Box.

В прошлом году компания столкнулась с трудностями во взаимодействии с персоналом курьерской службы. В октябре в Санкт-Петербурге около 40 курьеров Ozon не вышли на работу — они, в частности, жаловались на значительную задержку зарплаты, требовали компенсировать стоимость использованного бензина и повысить расчет расхода топлива. Сотрудники подготовили письмо, которое было передано гендиректору ретейлера Александру Шульгину. Руководство компании встретилось с бастующими. Спустя два дня компании удалось уладить ситуацию, договориться об изменениях и курьеры вышли на маршруты.

Решение постепенно отказаться от собственной курьерской доставки с прошедшим конфликтом не связано, оно продиктовано «экспоненциальным ростом и необходимостью быстро масштабировать доставку», утверждает представитель Ozon. По его словам, «еще совсем недавно Ozon доставлял 30–40 тыс. заказов в сутки, а в декабре 2019 года — уже более 280 тыс.».