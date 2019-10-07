Ozon заявил о разрешении спора с начавшими забастовку курьерами

Руководство интернет-магазина Ozon урегулировало спор с курьерами своей службы доставки в Санкт-Петербурге, которые в выходные отказывались выполнять заказы из-за претензий по зарплате и условиям труда. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Утром 7 октября руководство компании и инициативная группа курьеров встретились и подписали протокол об изменениях в процессах. <...> После подписания протокола инициативная группа (бастовавшие курьеры, которые вели переговоры с руководством. — РБК) вышла на маршруты. Таким образом, служба доставки в Петербурге сегодня работает в штатном режиме, заказы едут к клиентам», — рассказали в Ozon.

На встрече стороны сформулировали решения по шести из восьми пунктов «быстрого списка вопросов», которые Ozon пообещал решить в течение недели. Магазин также пообещал устранить проблему с некорректным начислением зарплат курьерам в течение понедельника, 7 октября.

В минувшую субботу, 5 октября, интернет-магазин предупредил своих клиентов о том, что не все заказы могут быть доставлены в выходные из-за того, что группа курьеров не вышла на работу. В этот день доставщики товаров вышли на протестную акцию у склада компании на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге. Там собрались около 40 человек.