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Судовладелец назвал причину разворота танкера с российским газом для США
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Судовладелец назвал причину разворота танкера с российским газом для США
Бизнес, 12:19
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Судовладелец назвал причину разворота танкера с российским газом для США
Компания-владелец танкера, который везет первую партию СПГ в США, Engie, заверила, что газ будет доставлен в пункт назначения. Изменение маршрута там объясняют погодными условиями
Танкер Gaselys (Фото: marine-marchande.net)

СПГ-танкер Gaselys французской компании Engie, который везет груз сжиженного газа из России, продолжит свой путь по направлению к США после недавнего резкого разворота в Атлантическом океане. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя Engie.

«Конечный пункт назначения груза не изменился», — приводит агентство его слова. «Это все еще Everett [терминал в Бостоне], но дата доставки была скорректирована, в частности, из-за погодных условий», — добавил он.

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Накануне стало известно, что танкер за сутки до прибытия в порт назначения развернулся посреди Атлантики и взял курс на испанский порт Альхесирас, расположенный в Гибралтарском заливе. Причины такого решения не назывались.

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Не смогли назвать причины разворота и в компании НОВАТЭК, на заводе «Ямал СПГ» которого была произведена эта партия газа. «Мы продали этот газ, он поменял собственника. Наш танкер был разгружен в Великобритании. Об остальном надо спрашивать нового собственника — компанию Engie», — заявил накануне РБК представитель НОВАТЭКа.

В то же время эксперты, опрошенные РБК, не исключали, что разворот танкера мог быть связан с санкционной политикой США. В частности, владелец компании Lombi Gas Marketing&Trading Роман Мацаев в беседе с РБК предполагал, что единственная разумная причина разворота танкера и его перенаправления в сторону Испании может заключаться только в санкционной политике США. Экономической целесообразности в перенаправлении танкера нет, отмечал эксперт. Трейдеру (в данном случае Engie) гораздо дешевле было бы отправить груз в Испанию из Великобритании, где газ поменял владельца, объяснял он.

Bloomberg уточняет, что СПГ-танкер Gaselys находится в пути уже три недели.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: НОВАТЭК , «Ямал СПГ»
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