«Автодор» отозвал иск против Crocus Араса Агаларова на ₽5,4 млрд

Госкомпания отозвала иск к Crocus International Араса Агаларова на почти 5,4 млрд руб. Претензии касались срыва сроков строительства первого участка Центральной кольцевой автодороги вокруг Москвы, но компании уже продлили контракт

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Госкомпания «Автодор» отозвала иск к Crocus International на почти 5,4 млрд руб., следует из информации на сайте Арбитражного суда Москвы. Это подтвердил РБК источник, близкий к одной из сторон спора.

Госкомпания подала иск 16 декабря, чтобы взыскать с Crocus неустойку по контракту на строительство первого участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) вокруг Москвы. Но уже на следующий день, во вторник, в суд поступило ходатайство о возвращении искового или иного заявления, говорится в материалах суда.

Представители «Автодора» и Crocus Group Агаларова, в которую входит Crocus International, отказались от комментариев. 17 декабря представитель Crocus сообщила РБК, что подача иска, скорее всего, ошибка, и предположила, что на следующий день он будет отозван.

«Автодор» требовал от Crocus неустойку за срыв сроков работ на первом участке ЦКАД, сообщало «РИА Новости». Первый участок протяженностью 49,5 км (96–146-й км) будет проходить по территории городского округа Домодедово, Троицкого административного округа Москвы и Наро-Фоминского и Подольского районов Московской области. Конкурс на строительство в 2014 году выиграла компания «Стройгазконсалтинг», а затем переуступила свои права по контракту Crocus International. Компания Агаларова занимается строительством с августа 2015 года, сроки сдачи автомагистрали неоднократно переносились.

Строительство первого участка ЦКАД оценивалось в 48,9 млрд руб., Crocus International должна была вложить 6,7 млрд руб. В 2017 году Crocus International получила аванс по этому контракту на 2 млрд руб., что летом 2019-го привлекло внимание следователей. Они посчитали предоставление аванса неправомерным, экс-глава «Автодора» Сергей Кельбах был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями.