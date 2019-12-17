Crocus Group допустил ошибку в иске «Автодора» на ₽5,4 млрд

Crocus Group заявила, что иск «Автодора» к ним на сумму 5,4 млрд руб. завтра «скорее всего» будет отозван. О подаче иска стало известно 17 декабря, его суть не раскрывалась. По данным СМИ, претензии связаны со строительством ЦКАД

Подача иска против Crocus International на сумму около 5,4 млрд руб. от «Автодора», «скорее всего», является ошибкой. Об этом заявил РБК представитель Crocus Group Араса Агаларова, в которую входит компания.

В Crocus Group предположили, что завтра иск, «скорее всего», будет отозван.

«Автодор» в ответ на запрос РБК отказался комментировать ситуацию.

Карточка дела была размещена на сайте Арбитражного суда Москвы. Суть дела не раскрывалась. Источник «РИА Новости» ранее связал подачу иска в Арбитражный суд Москвы с решением «Автодора» взыскать с Crocus International неустойку по контракту на строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги. Ее строительством компания Агаларова занимается с 2015 года, сроки сдачи магистрали неоднократно переносились.