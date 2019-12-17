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Crocus Group допустил ошибку в иске «Автодора» на ₽5,4 млрд
Crocus Group заявила, что иск «Автодора» к ним на сумму 5,4 млрд руб. завтра «скорее всего» будет отозван. О подаче иска стало известно 17 декабря, его суть не раскрывалась. По данным СМИ, претензии связаны со строительством ЦКАД

Подача иска против Crocus International на сумму около 5,4 млрд руб. от «Автодора», «скорее всего», является ошибкой. Об этом заявил РБК представитель Crocus Group Араса Агаларова, в которую входит компания.

В Crocus Group предположили, что завтра иск, «скорее всего», будет отозван.

«Автодор» в ответ на запрос РБК отказался комментировать ситуацию.

Карточка дела была размещена на сайте Арбитражного суда Москвы. Суть дела не раскрывалась. Источник «РИА Новости» ранее связал подачу иска в Арбитражный суд Москвы с решением «Автодора» взыскать с Crocus International неустойку по контракту на строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги. Ее строительством компания Агаларова занимается с 2015 года, сроки сдачи магистрали неоднократно переносились.

«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к Crocus International Агаларова
Бизнес

Контракт, о котором идет речь, «Автодор» и Crocus International подписали в августе 2015 года. Предполагалось долгосрочное инвестиционное сотрудничество на строительство и содержание первого пускового комплекса ЦКАД (ЦКАД-1) протяженностью 49,5 км.

Весь участок оценивался в 48,9 млрд руб., Crocus International должен был вложить 6,7 млрд руб. В 2017 году Crocus International получил аванс в размере 2 млрд руб., что впоследствии привлекло внимание следователей. Они посчитали предоставление аванса неправомерным, экс-глава «Автодора» Сергей Кельбах был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями.

Права на контракт с «Автодором» перешли к Crocus International от ООО «Стройгазконсалтинг». Именно эта компания выиграла конкурс на строительство ЦКАД в 2014 году, но затем переуступила свои права на контракт Crocus International. Последняя тогда тоже участвовала в конкурсе, но не смогла одержать в нем победу.

Авторы: Тимофей Дзядко, Георгий Тадтаев, Мария Бондаренко
При участии: Мария Кокорева
Теги: Арас Агаларов, Crocus Group, Crocus International, «Автодор»
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