Crocus Group допустил ошибку в иске «Автодора» на ₽5,4 млрд

Подача иска против Crocus International на сумму около 5,4 млрд руб. от «Автодора», «скорее всего», является ошибкой. Об этом заявил РБК представитель Crocus Group Араса Агаларова, в которую входит компания.
В Crocus Group предположили, что завтра иск, «скорее всего», будет отозван.
«Автодор» в ответ на запрос РБК отказался комментировать ситуацию.
Карточка дела была размещена на сайте Арбитражного суда Москвы. Суть дела не раскрывалась. Источник «РИА Новости» ранее связал подачу иска в Арбитражный суд Москвы с решением «Автодора» взыскать с Crocus International неустойку по контракту на строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги. Ее строительством компания Агаларова занимается с 2015 года, сроки сдачи магистрали неоднократно переносились.