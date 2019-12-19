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СМИ узнали о письме Михельсона Путину по покупке газовозов за рубежом
По данным «Коммерсанта», НОВАТЭК хочет получить разрешение на заказ дополнительно десяти судов за границей, поскольку верфь «Звезда» не успеет построить газовозы к запуску проекта «Обский СПГ» в 2023 году
Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

НОВАТЭК хочет получить разрешение на постройку десяти газовозов Arc7 на зарубежных верфях со сроком сдачи в 2023 и 2024 годах, сообщает «Коммерсантъ». По данным газеты, основной владелец компании Леонид Михельсон в конце ноября направил письмо с соответствующей просьбой президенту Владимиру Путину.

Эти суда компания хочет получить дополнительно к 15 газовозам, которые для проекта «Арктик СПГ-2» должны построить на верфи «Звезда», строящейся при участии «Роснефти». В обращении Михельсон поясняет, что увеличение флота НОВАТЭКу необходимо в связи с планами выйти к 2030 году на производство 70 млн т СПГ в год.

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В 2023 году компания планирует запустить проект «Обский СПГ» мощностью 5 млн т. С того же времени верфь «Звезда» сможет строить по пять газовозов в год, однако этих судов все равно не хватит для вывоза всего дополнительного сжиженного природного газа с проектов НОВАТЭКа в 2023–2024 годах, сообщает газета со ссылкой на письмо.

По мнению Михельсона, дополнительный флот в таких условиях можно построить только на зарубежных верфях и заказ нужно разместить «в ближайшее время», учитывая планы по заказу СПГ-танкеров со стороны проектов в Катаре и США.

Компания еще не выбрала зарубежную верфь, но на заказ претендуют корейские DSME, Samsung и Hyundai, а также китайская Hudong, пишет издание. Стоимость судов, по данным газеты, может составить порядка $3 млрд.

По данным «Коммерсанта», Путин не принял окончательного решения, но поставил на письме резолюцию вице-премьеру Юрию Борисову с формулировкой: «Прошу доложить возможности наших верфей и соответствие их возможностей потребностям компании».

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По словам собеседников газеты, компании нужно согласовать этот вопрос с Путиным с учетом планов по развитию в России крупнотоннажного судостроения и того факта, что президент, «по сути, лично курирует проект «Звезда». Источники издания считают, что НОВАТЭК получит разрешение.

В НОВАТЭКе, секретариате Борисова и на верфи «Звезда» не стали комментировать ситуацию.

Как сообщала пресс-служба НОВАТЭКа в мае, завод «Обский СПГ» планируется построить вблизи порта Сабетта в ЯНАО. Его общая мощность составит 4,8 млн т в год, а ресурсной базой станут месторождения Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: НОВАТЭК, Леонид Михельсон, верфь «Звезда»
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