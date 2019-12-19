СМИ узнали о письме Михельсона Путину по покупке газовозов за рубежом

По данным «Коммерсанта», НОВАТЭК хочет получить разрешение на заказ дополнительно десяти судов за границей, поскольку верфь «Звезда» не успеет построить газовозы к запуску проекта «Обский СПГ» в 2023 году

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

НОВАТЭК хочет получить разрешение на постройку десяти газовозов Arc7 на зарубежных верфях со сроком сдачи в 2023 и 2024 годах, сообщает «Коммерсантъ». По данным газеты, основной владелец компании Леонид Михельсон в конце ноября направил письмо с соответствующей просьбой президенту Владимиру Путину.

Эти суда компания хочет получить дополнительно к 15 газовозам, которые для проекта «Арктик СПГ-2» должны построить на верфи «Звезда», строящейся при участии «Роснефти». В обращении Михельсон поясняет, что увеличение флота НОВАТЭКу необходимо в связи с планами выйти к 2030 году на производство 70 млн т СПГ в год.

В 2023 году компания планирует запустить проект «Обский СПГ» мощностью 5 млн т. С того же времени верфь «Звезда» сможет строить по пять газовозов в год, однако этих судов все равно не хватит для вывоза всего дополнительного сжиженного природного газа с проектов НОВАТЭКа в 2023–2024 годах, сообщает газета со ссылкой на письмо.

По мнению Михельсона, дополнительный флот в таких условиях можно построить только на зарубежных верфях и заказ нужно разместить «в ближайшее время», учитывая планы по заказу СПГ-танкеров со стороны проектов в Катаре и США.