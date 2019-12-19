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WSJ узнала о судебном иске дочки ВЭБ-Лизинга к Boeing
Компания требует у авиастроителей вернуть аванс за непоставленные самолеты
Фото: Ted S. Warren / AP

Зарегистрированная в Дублине компания Timaero Ireland подала в суд Чикаго на Boeing. Она потребовала аннулировать контракт на поставки самолетов 737 MAX и выплатить $185 млн в качестве возмещения убытков, сообщает Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Timaero Ireland, которая является дочерней компаний российской «ВЭБ Лизинг», заключила контракт с Boeing в 2014 г. В прошлом году она получила первые два 737 MAX, а еще два должна была получить в этом году, однако этого не произошло, поскольку регуляторные органы запретили лайнерам этой модели подниматься в воздух после двух крупных аварий.

Timaero Ireland теперь жалуется, что Boeing отказывается вернуть задаток, уплаченный за поставку самолетов, которые так и не прибыли в Ирландию. Также в иске указано, что судя по данным расследования авиационных властей две катастрофы с участием 737 MAX объяснялись именно техническими проблемами. «Теперь эти самолеты серьезно потеряли в цене», - указывают в Timaero Ireland.

В августе с Boeing пыталась судиться и «Авиакапитал Сервис» - дочерняя компания «Ростеха». Через чикагский суд она рассчитывала расторгнуть контракт на поставку 35 лайнеров. Как указывает WSJ, в октябре «Авиакапитал Сервис» отказалась от претензий. Утверждалось, что стороны достигли «понимания».

17 декабря Boeing объявила о том, что приостанавливает производство самолетов 737 MAX, объяснив это переносом сертификации. В компании заявили, что после разрешения регулятора сосредоточатся на поставках уже готовых лайнеров.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: один лайнер в октябре 2018 года разбился в Индонезии (погибли 189 человек), а другой в марте текущего года в Эфиопии (погибли 157 человек). После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, приостановили эксплуатацию самолетов этой серии из соображений безопасности.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Boeing
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Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX
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