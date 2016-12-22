Тиньков назвал главную проблему финтех-стартапов в России

Критике Олега Тинькова подвергся стартап Revolut, который, по его мнению, не несет никаких инноваций. На этой неделе Тинькофф Банк запустил стартап, похожий на Revolut, который работает с 2015 года

Олег Тиньков (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Проблема всех финтех-стартапов в том, что они существуют на возможности предлагать продукты без комиссии и на регуляторном арбитраже (это возможность извлечь прибыль, действуя в разных юрисдикциях и выбирать, где лучше. — РБК), заявил основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, выступая на пленарной сессии форума Finopolis 2018 в Сочи.

«На мой взгляд, финтехи должны показывать нам, большим уже организациям, пример того, как создаются именно инновации и технологии», — отметил он. По его словам, крупные компании приветствуют финтех-стартапы и хотят их покупать и копировать. «Например, инновации в биометрии, искусственном интеллекте — это для меня что-то новое, что-то добавленное», — говорит глава Тинькофф Банка. Но «это не круто для выпускника физтеха прийти и сказать «я убрал комиссии». Ну и где тут инновации? Для меня финтех — это создание новых технологий», заявил Тиньков.

Критике Тинькова подвергся финтех-стартап Revolut (его основатель Николай Сторонский также участвовал в пленарной сессии). Основные продукты, предлагаемые Revolut, — приложение и карта, позволяющие экономить на валютных платежах, расплачиваться по всему миру без дополнительных комиссий за конвертацию и делать трансграничные переводы. Revolut был основан в 2015 году, а на этой неделе о запуске аналогичного сервиса объявил Тинькофф Банк. В июне Тиньков на встрече с инвесторами рассказывал, что вел три года назад со Сторонским переговоры о покупке сервиса, однако они ни к чему не привели.

Модель стартапа такого [типа Revolut] — прийти на рынок, сказать commission free и собирать деньги с инвесторов раунд за раундами, заявил Тиньков в ходе сессии. Он уверен, что если эта модель работает в мире, то в России эта «штука» не пройдет. «У нас нет таких инвесторов, которые будут сидеть и фондировать», — уверен Тиньков. К сожалению, добавил он, финтехи не несут ничего такого миру, кроме как делать регуляторный арбитраж. «Легко открывать 3 млн счетов, когда не соблюдаются простейшие регуляторные требования [конкретной страны] — естественно, транзакции у них дешевле. Я тоже так хочу, но это не есть конкурентное преимущество», — заключил он.

Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский также считает, что для крупных компаний финтех-стартапы — это лишь источник вдохновения. Он также сказал Николаю Сторонскому, что компания при 3 млн клиентов в Европе при населении Европы 650 млн человек сначала должна повторить успех российских Альфа-банка и Тинькофф Банка — «тогда и поговорим».

Глава Revolut Николай Сторонский ответил Олегу Тинькову, что ему интересно наблюдать инновации в России — Тинькофф Банк, по его словам, сделал то, что сделал стартап три года назад. «Сейчас мы делаем трейдинг без комиссий — нам еще три года ждать?» — спросил Сторонский. Он добавил, что преимущество стартапов перед банками — гораздо более быстрая автоматизация процессов и возможность более гибкого ценообразования. «Я бы посоветовал банкам автоматизировать топ-менеджмент», — отметил он.

В начале июня Revolut объявила о выходе на российский рынок, где ее партнером стала QIWI, чью банковскую лицензию будет использовать сервис. Оценка стоимости Revolut в рамках последнего раунда привлечения инвестиций​ составила $1,7 млрд.