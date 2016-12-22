ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,30 65,31 EUR Нал. 75,91 74,85 USD Бирж. 65,64 -0,18 EUR Бирж. 75,24 -0,19 USD ЦБ. 65,81 +0,09 EUR ЦБ. 75,32 -0,25 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6600,20 -120,70 IMOEX 2367,97 -0,45% RTSI 1136,52 -0,32% Brent 80,03 +0,53% DJIA 25378,27 -1,28% Nasdaq 7485,14 -2,06%
Тиньков назвал главную проблему финтех-стартапов в России
Лента новостей
Тиньков назвал главную проблему финтех-стартапов в России 13:28, Финансы Медведев оценил состояние экономических отношений России и ЕС 13:23, Политика Мать Кокорина предложила ₽10 млн залога за освобождение сына 13:16, Общество Адвокат Кокорина назвал его «кумиром молодежи» 13:14, Общество Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 13:13, РБК и FW Raiffeisen На что идет общепит для удержания посетителей в кризис 13:11, Потребрынок  Когда подорожает биткоин: платформу Bakkt запустят в декабре 13:07, Крипто Как и зачем модные бренды превращают свои шоу в сложные перформансы 13:07, Стиль «Зенит» попросил суд отпустить Кокорина из-под стражи 13:04, Общество Директор Вячеслава Добрынина рассказал о состоянии певца 13:03, Общество Страховщики заплатят «Роскосмосу» за последние три аварии 15 млрд руб. 12:58, Финансы Рогозина временно вывели из-под санкций США 12:55, Политика NYT узнала о планах Эр-Рияда обвинить в смерти Хашкаджи советника принца 12:53, Политика Экс-глава Хакасии рассказал о своей новой должности в РЖД 12:50, Политика Только 10% россиян оценили свое положение в обществе выше среднего 12:29, Общество Как полюбить овощи и питаться правильнее 12:22, РБК и Philips Химический гигант Dow DuPont спишет $4,6 млрд из-за переоценки активов 12:20, Quote Мрамор, бронза и авангард: как будет выглядеть новый проект на Тверской 12:14, Недвижимость  ВЭБ получит из бюджета еще 25,5 млрд руб. на погашение внешнего долга 12:10, Финансы В Киеве возбудили дело после попытки захвата квартиры Максаковой 12:08, Общество Акинфеев объяснил решение поступить в магистратуру 11:55, Общество Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 11:45, РБК и Thomson Reuters В Азовском море нашли обломки рухнувшего самолета Л-39 11:35, Общество Золотов отказался от дебатов с Навальным 11:34, Общество Что будет с ICO: криптовалютные стартапы поддержит SEC 11:34, Крипто Губернатор Архангельской области допустил ввоз мусора не только из Москвы 11:24, Политика
Тиньков назвал главную проблему финтех-стартапов в России
Финансы, 13:28
0
Тиньков назвал главную проблему финтех-стартапов в России
Критике Олега Тинькова подвергся стартап Revolut, который, по его мнению, не несет никаких инноваций. На этой неделе Тинькофф Банк запустил стартап, похожий на Revolut, который работает с 2015 года
Олег Тиньков (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Проблема всех финтех-стартапов в том, что они существуют на возможности предлагать продукты без комиссии и на регуляторном арбитраже (это возможность извлечь прибыль, действуя в разных юрисдикциях и выбирать, где лучше. — РБК), заявил основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, выступая на пленарной сессии форума Finopolis 2018 в Сочи.

«На мой взгляд, финтехи должны показывать нам, большим уже организациям, пример того, как создаются именно инновации и технологии», — отметил он. По его словам, крупные компании приветствуют финтех-стартапы и хотят их покупать и копировать. «Например, инновации в биометрии, искусственном интеллекте — это для меня что-то новое, что-то добавленное», — говорит глава Тинькофф Банка. Но «это не круто для выпускника физтеха прийти и сказать «я убрал комиссии». Ну и где тут инновации? Для меня финтех — это создание новых технологий», заявил Тиньков.

Критике Тинькова подвергся финтех-стартап Revolut (его основатель Николай Сторонский также участвовал в пленарной сессии). Основные продукты, предлагаемые Revolut, — приложение и карта, позволяющие экономить на валютных платежах, расплачиваться по всему миру без дополнительных комиссий за конвертацию и делать трансграничные переводы. Revolut был основан в 2015 году, а на этой неделе о запуске аналогичного сервиса объявил Тинькофф Банк. В июне Тиньков на встрече с инвесторами рассказывал, что вел три года назад со Сторонским переговоры о покупке сервиса, однако они ни к чему не привели.

Модель стартапа такого [типа Revolut] — прийти на рынок, сказать commission free и собирать деньги с инвесторов раунд за раундами, заявил Тиньков в ходе сессии. Он уверен, что если эта модель работает в мире, то в России эта «штука» не пройдет. «У нас нет таких инвесторов, которые будут сидеть и фондировать», — уверен Тиньков. К сожалению, добавил он, финтехи не несут ничего такого миру, кроме как делать регуляторный арбитраж. «Легко открывать 3 млн счетов, когда не соблюдаются простейшие регуляторные требования [конкретной страны] — естественно, транзакции у них дешевле. Я тоже так хочу, но это не есть конкурентное преимущество», — заключил он.

Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский также считает, что для крупных компаний финтех-стартапы — это лишь источник вдохновения. Он также сказал Николаю Сторонскому, что компания при 3 млн клиентов в Европе при населении Европы 650 млн человек сначала должна повторить успех российских Альфа-банка и Тинькофф Банка — «тогда и поговорим».

Глава Revolut Николай Сторонский ответил Олегу Тинькову, что ему интересно наблюдать инновации в России — Тинькофф Банк, по его словам, сделал то, что сделал стартап три года назад. «Сейчас мы делаем трейдинг без комиссий — нам еще три года ждать?» — спросил Сторонский. Он добавил, что преимущество стартапов перед банками — гораздо более быстрая автоматизация процессов и возможность более гибкого ценообразования. «Я бы посоветовал банкам автоматизировать топ-менеджмент», — отметил он.

В начале июня Revolut объявила о выходе на российский рынок, где ее партнером стала QIWI, чью банковскую лицензию будет использовать сервис. Оценка стоимости Revolut в рамках последнего раунда привлечения инвестиций​ составила $1,7 млрд.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: Олег Тиньков
Главное
Рогозина временно вывели из-под санкций США Политика
Материалы по теме
Тиньков назвал единственный способный купить «Тинькофф» банк Бизнес
Тинькофф Банк купил долю в «Кассир.ру» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter