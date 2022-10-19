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Война санкций ,  
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Оператору «Турецкого потока» в Нидерландах восстановили лицензию

Компании South Stream Transport B.V., оператору газопровода «Турецкий поток», вернули экспортную лицензию, отозванную в середине сентября. Поводом стали санкции ЕС против России, включающие поставки или обслуживание труб
«Газпром» GAZP ₽158,61 -0,99% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Власти Нидерландов вернули экспортную лицензию компании South Stream Transport B.V., оператору газопровода «Турецкий поток», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом в «Твиттере» написал спикер венгерского правительства Золтан Ковач.

«Эксплуатация Turkish Steam теперь полностью безопасна в долгосрочной перспективе после решения Нидерландов вернуть экспортную лицензию компании, ответственной за бóльшую часть технического обслуживания трубопровода», — привел Ковач слова Сийярто в публикации.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

Экспортную лицензию у South Stream Transport B.V. отозвали 18 сентября. В компании тогда заверили, что из-за запрета закупать трубы поставки газа не пострадают, указав, что санкции не затрагивают транспортировку топлива. Оператор также заявил, что подал заявку на возобновление лицензии. Тем не менее к началу октября поставки газа по «Турецкому потоку» упали на четверть.

«Турецкий поток» — морской трубопровод, по которому российский газ транспортируется через Черное море для потребителей в Турции и европейских странах. После повреждения «Северного потока» он служит одной из двух оставшихся газотранспортных систем, по которым газ попадает в Европу. Проектная мощность трубопровода — 31,5 млрд куб. м газа в год (по 15,75 млрд куб. м на каждую из двух ниток).

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