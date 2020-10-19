Магазины уличили в продаже контрафактных сигарет через кассу

Несетевая розница официально, с пробиванием чека, торгует контрафактными сигаретами, выяснила ИТ-компания «Эвотор». Нелегальные пачки сейчас можно купить даже вопреки обязательной маркировке всей табачной продукции

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В сентябре 2020 года контрафактные сигареты продавали не менее 7% несетевых магазинов, сообщает в своем исследовании оператор онлайн-касс «Эвотор». РБК ознакомился с выводами компании.

В исследовании были проанализированы данные чеков, которые со смарт-терминалов «Эвотор» в онлайн-режиме передаются в Федеральную налоговую службу (ФНС). При анализе были выявлены продажи по штрихкодам брендов, которые не могут продаваться в России. Например, это контрабанда из Белоруссии (марки Minsk, NZ, Portal и др., произведенные для внутреннего рынка), Казахстана (Bond Street, Davidoff), а также контрафакт российского производства — бренды TU-134, «Космос», «Столичные» и др., которые больше не производятся.

Другие опрошенные РБК операторы онлайн-касс не проводили подобных исследований. В своих выводах «Эвотор» экстраполируют данные со своих онлайн-касс на всю страну в соответствии со своей рыночной долей (по собственным данным, компания занимает 16-17% рынка онлайн-касс, каждый четвертый предприниматель работает с «Эвотор»), но абсолютные значения не приводит. «Эвотор» — оператор ККТ-техники, крупнейший игрок в сегменте смарт-терминалов с 650 тыс. подобных устройств.

Названия и адреса точек, уличенных в продаже контрафакта, «Эвотор» не раскрывает. Наибольшее количество несетевых магазинов и павильонов, в которых продавались нелегальные сигареты, обнаружены в Ульяновской и Смоленской областях — около 18% всех таких точек. В Карелии этот показатель составляет 16%, в Новосибирской области и Татарстане — 15%. В Москве доля несетевых магазинов и павильонов с контрафактом составляет, по оценке «Эвотора», 10%, в Санкт-Петербурге — 11%.

По состоянию на конец 2019 года на традиционную торговлю (несетевые магазины, павильоны, рынки) приходилось, по данным X5 Retail Group, 24% оборота российского розничного рынка, оценивавшегося в 16,1 трлн руб.