Магазины уличили в продаже контрафактных сигарет через кассу

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 77,96 (+0,02) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 91,3 (-0,15) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Бизнес-модель после пандемии: что придумали крупнейшие компании России РБК и SAP, 10:23 В Москве от коронавируса выздоровели еще более 1,7 тыс. человек Общество, 10:21 СМИ узнали об идее по объединению МВД, ФСИН и службы судебных приставов Общество, 10:19 Теннисист Рублев поднялся на рекордно высокое место в рейтинге ATP Спорт, 10:12 В Белоруссии выпустили из СИЗО политтехнолога Шклярова Политика, 10:12 Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве Общество, 10:08 Ученые обнаружили уязвимое место у коронавирусов Общество, 10:03 Дробление бизнеса: почему это плохая идея Pro, 10:02 Магазины уличили в продаже контрафактных сигарет через кассу Бизнес, 10:00 Экстремальный тест-драйв: автомобиль для любых российских дорог РБК и Jeep, 09:55 Собянин назвал число госпитализированных с COVID-19 в Москве Общество, 09:44 Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке Общество, 09:39 Тренер рассказал о следующем сопернике Хабиба Нурмагомедова Спорт, 09:32 Джастин Гэтжи назвал себя фанатом Хабиба Нурмагомедова Спорт, 09:28
Новости без коронавируса ,  
0 

Магазины уличили в продаже контрафактных сигарет через кассу

Несетевая розница официально, с пробиванием чека, торгует контрафактными сигаретами, выяснила ИТ-компания «Эвотор». Нелегальные пачки сейчас можно купить даже вопреки обязательной маркировке всей табачной продукции
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В сентябре 2020 года контрафактные сигареты продавали не менее 7% несетевых магазинов, сообщает в своем исследовании оператор онлайн-касс «Эвотор». РБК ознакомился с выводами компании.

В исследовании были проанализированы данные чеков, которые со смарт-терминалов «Эвотор» в онлайн-режиме передаются в Федеральную налоговую службу (ФНС). При анализе были выявлены продажи по штрихкодам брендов, которые не могут продаваться в России. Например, это контрабанда из Белоруссии (марки Minsk, NZ, Portal и др., произведенные для внутреннего рынка), Казахстана (Bond Street, Davidoff), а также контрафакт российского производства — бренды TU-134, «Космос», «Столичные» и др., которые больше не производятся.

Другие опрошенные РБК операторы онлайн-касс не проводили подобных исследований. В своих выводах «Эвотор» экстраполируют данные со своих онлайн-касс на всю страну в соответствии со своей рыночной долей (по собственным данным, компания занимает 16-17% рынка онлайн-касс, каждый четвертый предприниматель работает с «Эвотор»), но абсолютные значения не приводит. «Эвотор» — оператор ККТ-техники, крупнейший игрок в сегменте смарт-терминалов с 650 тыс. подобных устройств.

Названия и адреса точек, уличенных в продаже контрафакта, «Эвотор» не раскрывает. Наибольшее количество несетевых магазинов и павильонов, в которых продавались нелегальные сигареты, обнаружены в Ульяновской и Смоленской областях — около 18% всех таких точек. В Карелии этот показатель составляет 16%, в Новосибирской области и Татарстане — 15%. В Москве доля несетевых магазинов и павильонов с контрафактом составляет, по оценке «Эвотора», 10%, в Санкт-Петербурге — 11%.

По состоянию на конец 2019 года на традиционную торговлю (несетевые магазины, павильоны, рынки) приходилось, по данным X5 Retail Group, 24% оборота российского розничного рынка, оценивавшегося в 16,1 трлн руб.

Счетная палата предупредила о росте табачного контрафакта из-за акциза
Бизнес
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Большинство продавцов контрафакта (82%) торгует сигаретами, произведенными в Белоруссии, почти треть (32%) — местного происхождения. Средняя цена нелегальных белорусских сигарет в сентябре 2020 года составила 59 руб., отечественных — 41 руб., тогда как в среднем цена легальной пачки составляет 123 руб., подсчитали аналитики «Эвотора». Представители крупнейших табачных компаний ранее давали схожую оценку текущей средневзвешенной цены одной пачки.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

Как должны продаваться сигареты

С 1 июля 2020 года оборот табачной продукции без маркировки системы мониторинга и отслеживания «Честный знак» запрещен. На обязательную маркировку производители должны были перейти к 1 июля 2019 года. Это означает, что помимо акцизной марки на пачку должен быть нанесен электронный точечный двухмерный код в формате Data Matrix. Он позволяет проследить движение продукции от производителя до продажи конечному потребителю.

При продаже в рознице кассир сканирует каждую пачку или блок сигарет специальным сканером. Большинство магазинов подготовили оборудование для маркировки, закупают товар по электронным накладным и продают сигареты, сканируя код маркировки, рассказывает директор по маркировке «Эвотора» Вячеслав Предыбайло.

Благодаря маркировке в оборот крупнейших сетей нелегальная продукция просто не сможет попасть, объясняют представители X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнита», российского подразделения Auchan. Коды считываются и проверяются внутренней ИТ-системой на каждом этапе, включая приемку товара, уточняет представитель X5 Retail Group.

Почему несетевая розница все-таки продает контрафакт

Большая часть несетевой розницы уже работает вбелую, кассиры опасаются штрафов за продажу без чеков, а риски продажи контрафакта просто не осознают, полагает Предыбайло. Он допускает, что продавцы могут и не подозревать, что продают нелегальный товар: на контрафактных пачках могут быть поддельные акцизные марки и даже коды маркировки.

В каких-то случаях человеческий фактор возможен и нелегальную продукцию можно увидеть в чеках по незнанию или неосторожности персонала, но чаще причиной может быть уверенность продавца, что его не привлекут к ответственности, считают опрошенные РБК производители табачной продукции. Подобные нарушения не так жестко контролируются, данные по всем чекам получает ФНС, но далеко не факт, что к продавцу будут применены санкции, констатирует Игорь Черкасский, руководитель по вопросам борьбы с нелегальной торговлей российского офиса British American Tobacco (бренды Dunhill, Kent, Lucky Strike и др.). Ст. 171.1 УК РФ предусматривает за сбыт продукции без маркировки как штраф до 300 тыс. руб., так и принудительные работы либо лишение свободы до трех лет.

Технически, чтобы продать пачку сигарет через кассу, продавцу достаточно пробить только штрихкод, но не сканировать код маркировки, и транзакция все равно будет проведена. Кроме того, создать фотокопию Data Matrix можно методами, похожими на те, какие используют при подделке денежных знаков, купонов, билетов и других документов. «Положительное отличие кода Data Matrix в том, что невозможно подделать информацию, которая в нем «зашита», — говорит директор по связям с органами государственной власти российского офиса JTI (бренды Winston, Mevius, Camel, Glamour) Василий Груздев.

На нелегальную пачку наносится код, скопированный с легальной, и при сканировании такого кода приложение «Честный знак» определит его как подлинный, добавляет Игорь Черкасский. Только посмотрев подробную информацию, можно понять, что код был выведен из обращения уже десятки или даже сотни раз.

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты
Бизнес
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

Система маркировки носит уведомительный характер, напоминает Реваз Юсупов, заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора маркировки «Честный знак». Но, уверяет Юсупов, система мгновенно выявляет случаи продажи одинаковых кодов, это сразу фиксируется и вместе с информацией об адресе магазина и реквизитами передается в контрольно-надзорные органы, специальное уведомление получает и собственник торговой точки. Сколько таких случаев было выявлено с июля 2019 года, в ЦРПТ оперативно уточнить не смогли.

Сейчас в системе, по данным ЦРПТ, зарегистрированы около 106 тыс. «участников оборота табачной продукции», промаркированы уже 14,8 млрд пачек сигарет. Число участников системы маркировки растет, добавляет Юсупов, но ее внедрение уже вывело из тени более 15 ранее не зарегистрированных производителей, а акцизные сборы с табачной продукции за восемь месяцев 2020 года выросли на 59 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для более эффективной борьбы с контрафактом необходимо как можно скорее обновить административные регламенты правоохранительных и контролирующих органов, которые благодаря сигналам в режиме онлайн смогут оперативно проверять точки продаж.

На момент публикации в ФНС не ответили на запрос РБК.

Автор
Анна Левинская
табак нелегальная продукция контрафакт
Материалы по теме
Счетная палата предупредила о росте табачного контрафакта из-за акциза
Бизнес
Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter