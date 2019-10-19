Цукерберг ответил на предложение Сандерса избавиться от миллиардеров

Сенатор Берни Сандерс, вновь заявивший о намерении вступить в президентскую гонку, объявил об идее ввести новый налог для богатых американцев. По мнению Сандерса, миллиардеры Америке не нужны

Марк Цукерберг (Фото: Carlos Jasso / Reuters)

Основатель и руководитель Facebook миллиардер Марк Цукерберг, который по версии журнала Forbes входит в десятку богатейших людей планеты, раскритиковал идею изъявившего желание баллотироваться на пост президента США Берни Сандерса, который предложил избавляться от миллиардеров.

Цукерберг разделил беспокойство относительно уровня неравенства в США, но идея передать богатства миллиардеров правительству, по его мнению, может привести к плохим результатам.

«Некоторые люди думают, что способ борьбы с таким накоплением богатства заключается в следующем: «Давайте просто попросим правительство забрать все это. И затем правительство может в принципе решить отдать все на проведение медицинских исследований», — сказал Цукерберг, слова которого приводит Washington Post.

Он добавил, что поддерживает соревновательный принцип в этом вопросе. «Я думаю, это хорошо, что есть разные филантропы и разные организации, которые могут выдвигать конкурирующие идеи о том, как проводить те или иные исследования… Я принципиально верю в это соревнование, что нам нужны разные идеи», — пояснил он свою мысль.