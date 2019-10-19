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Бизнес ,  
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Цукерберг ответил на предложение Сандерса избавиться от миллиардеров
Сенатор Берни Сандерс, вновь заявивший о намерении вступить в президентскую гонку, объявил об идее ввести новый налог для богатых американцев. По мнению Сандерса, миллиардеры Америке не нужны
Марк Цукерберг (Фото: Carlos Jasso / Reuters)

Основатель и руководитель Facebook миллиардер Марк Цукерберг, который по версии журнала Forbes входит в десятку богатейших людей планеты, раскритиковал идею изъявившего желание баллотироваться на пост президента США Берни Сандерса, который предложил избавляться от миллиардеров.

Цукерберг разделил беспокойство относительно уровня неравенства в США, но идея передать богатства миллиардеров правительству, по его мнению, может привести к плохим результатам.

«Некоторые люди думают, что способ борьбы с таким накоплением богатства заключается в следующем: «Давайте просто попросим правительство забрать все это. И затем правительство может в принципе решить отдать все на проведение медицинских исследований», — сказал Цукерберг, слова которого приводит Washington Post.

Он добавил, что поддерживает соревновательный принцип в этом вопросе. «Я думаю, это хорошо, что есть разные филантропы и разные организации, которые могут выдвигать конкурирующие идеи о том, как проводить те или иные исследования… Я принципиально верю в это соревнование, что нам нужны разные идеи», — пояснил он свою мысль.

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«Меня немного беспокоит, когда я слышу предложения, подобные тому, что сделал сенатор [Сандерс]. Предложение о том, что все это должно быть сделано государством, лишит рынок и мир различных усилий, которые могли бы быть сделаны», — сказал Цукерберг.

Сандерс в прошлом месяце рассказал газете The New York Times, что, по его мнению, миллиардеры в Соединенных Штатах не нужны. «Я не думаю, что миллиардеры должны существовать», — сказал он, добавив, что всегда найдутся богатые люди и те, чьи доходы намного меньше. «Это предложение не подразумевает ликвидацию миллиардеров, но подразумевает ликвидацию большей части богатства, которое есть у миллиардеров, и я думаю, что именно это мы должны делать», — сказал он. Предложение Сандерса, в частности, подразумевает введение налога 1% на богатство для тех, у кого активы превышают $32 млн, и постепенное увеличение ставки до 8% для тех, у кого состояние выше $10 млрд.

Forbes оценивает состояние Цукерберга в $69 млрд, отводя ему восьмую позицию в рейтинге богатейших людей планеты.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Марк Цукерберг, Берни Сандерс, налоги, миллиардеры
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