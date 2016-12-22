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Uber решила создать сервис для временных подработок
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Uber решила создать сервис для временных подработок
Бизнес, 08:59
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Uber решила создать сервис для временных подработок
Uber тестирует новый проект, который призван помочь работодателям находить сотрудников на временные работы. Запуск сервиса FT и CNBC связывают с грядущим IPO компании и попыткой убедить инвесторов в гибкости бизнес-модели Uber
Фото: Ginnette Riquelme / Reuters

Компания Uber решила вновь расширить направления бизнеса и создать сервис Uber Works, позволяющий искать сотрудников на временные работы. Об этом сообщает Financual Times со ссылкой на источники и подтверждает CNBC со ссылкой на собеседника, знакомого с проектом.

Сейчас новый сервис готовится к запуску, и Uber ищет новых сотрудников, которые занялись бы им. Запуск Uber Works планируется начать с Чикаго — именно там компания размещает объявления по поиску сотрудников на новый проект. Решение о запуске проекта вдали от штаб-квартиры компании в Силиконовой долине, полагает FT, было призвано сохранить его разработку втайне. От кандидатов в новую команду требуется «быть в контакте в периоды наибольшей востребованности продукта, зачастую по ночам, в праздники и выходные».

Как уточняет FT, новый сервис должен свести на одной платформе потенциальных работодателей и временную рабочую силу — людей, готовых предложить услуги, к примеру официантов и охранников. Таким образом, Uber намерен перенести в новый сервис испытанную компанией модель «использования по требованию». Для развития проекта планируется применять уже имеющуюся у компании базу данных подрядчиков. Участие водителей Uber в новом сервисе, пишет FT, рассматривается как еще один способ их удержания в статусе партнеров компании, предоставляя им новую возможность для заработка.

FT и CNBC сходятся в том, что запуск нового проекта связан с готовящимся IPO Uber и призван продемонстрировать инвесторам гибкость бизнес-модели компании. Ранее Uber уже выходила за рамки сервиса по поиску такси. Так, компании принадлежат такие сервисы, как Uber Freight, нацеленный на поиск машин для грузоперевозок, Uber Eats (поставки блюд из ресторанов и кафе по заказу) и ряд других проектов.

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На IPO Uber может выйти уже в начале следующего года. По данным WSJ, финансовые конгломераты Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley уже провели первичную оценку рыночной стоимости компании. По мнению банков, стоимость Uber может оцениваться в $120 млрд. Таким образом, сумма, в которую банки оценили стоимость компании, организующей перевозки с помощью частных водителей, может превысить ​рыночную капитализацию General Motors (GM), Ford Motor и Chrysler Fiat Automobiles.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Uber , кадры
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