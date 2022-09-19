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«Коммерсантъ» узнал о планах Heineken выпустить конкурента Coca-Cola

«Коммерсантъ»: российская структура Heineken может выпустить конкурента Coca-Cola
Российская структура компании Heineken, которая еще в марте объявила о намерении продать бизнес в России, зарегистрировала несколько товарных знаков с «Колой» в названии. Изготовителями указаны российские заводы Heineken
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российская структура Heineken в июле—августе зарегистрировала серию деклараций о соответствии для линейки безалкогольных газированных напитков. Продукты заявлены под названиями «Роял Кола Ориджинал», «Роял Кола Зеро», «Тони Лемони Оранж» и «Тони Лемони Лимон», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документы Росаккредитации.

Как следует из описания, напитки могут разливаться в стеклянные, пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Изготовителями указаны российские заводы Heineken.

Собеседник газеты на рынке отметил, что у Heineken есть опыт работы с лимонадами «Шихан», поэтому «попытка воспользоваться вымыванием с полок Coca-Cola и Pepsi логична».

Heineken — третий производитель пива в России, портфель брендов включает Amstel, «Охота», «Три медведя», «Степан Разин» и др. Управляет заводами в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Хабаровске и Стерлитамаке. Выручка в стране в 2021 году составила 36,9 млрд руб.

В конце марта компания заявила, что «в сложившихся обстоятельствах» приняла решение передать бизнес в России новому владельцу.

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В начале марта Coca-Cola объявила о приостановке работы в России в связи со спецоперацией на Украине. Российские заводы, которые принадлежали боттлеру Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC), еще в марте перестали получать сироп, необходимый для производства фирменной газировки (они разливали, в частности, напитки под брендами Coca-Cola, Fanta и Sprite). В июне там предупредили, что, как только складские запасы сырья истощатся, Coca-Cola HBC прекратит продавать и производить эти напитки в России, а сама компания будет переименована в Multon Partners и сосредоточится на производстве и продаже местных брендов — соков «Добрый», Rich и «Моя семья».

Компания PepsiCo 8 марта также сообщила о намерении приостановить в России продажу Pepsi-Cola и других напитков своих глобальных брендов, в том числе 7UP и Mirinda. Продажу другой своей продукции, включая молочную и продукцию для детей, PepsiCo продолжает.

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Вопреки уходу западных брендов ассортимент газировки в российских магазинах не снизился. За семь месяцев этого года количество марок, под которыми в торговых сетях продавались напитки со вкусом колы, выросло на 10%, выяснила исследовательская компания NielsenIQ. Аналитики подсчитали, что в январе—июле 2021 года в торговых сетях продавалось 169 марок газированных напитков, в которых был вкус орехов кола, а за семь месяцев 2022 года было представлено уже 186 брендов

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Coca-Cola Pepsi Heineken санкции
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