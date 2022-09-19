Байсаров и ГПБ предложили построить обход Нижнего Новгорода за ₽170 млрд

Газпромбанк и «БТС-Мост» Руслана Байсарова предложили построить две автодороги в обход Нижнего Новгорода более чем за 170 млрд руб. Инвестиции они рассчитывают окупить за счет платы за проезд в течение 30 лет

Вид на Нижний Новгород (Фото: Wikimedia Commons)

Газпромбанк и группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост» («БТС-Мост») Руслана Байсарова предложили построить по концессии восточный и северный обходы Нижнего Новгорода. Об этом РБК рассказал представитель Газпромбанка и подтвердил представитель «БТС-Мост», который выступит подрядчиком.

Общая стоимость капитальных затрат оценивается не менее чем в 170 млрд руб., говорят в Газпромбанке. Это предварительная оценка в текущих ценах, пояснили в пресс-службе «БТС-Мост». Финальные параметры будут определены по результатам проектирования, которое будет проводиться после заключения концессионных соглашений. В июне стоимость строительства двух проектов оценивалась в 197 млрд руб., отмечалось, что трассы могут быть построены в 2027 и 2028 годах.

Партнеры в пятницу, 16 сентября, подали в правительство Нижегородской области заявки в порядке частной концессионной инициативы. РБК направил запрос в пресс-службу регионального кабинета министров.

Концессия — это вид государственно-частного партнерства (ГЧП), который, как правило, предполагает, что частный инвестор вкладывает в проект свои деньги, а потом возвращает их в виде платы за использование объекта. Возвращать инвестиции в строительство автодорог вокруг Нижнего Новгорода планируется за счет платы за проезд, подтвердили в пресс-службе Газпромбанка. Восточный обход планируется взять в концессию на 30 с половиной лет, северный — на 29 с половиной лет. Из них около семи лет займет строительство.

Какие дороги хотят построить Газпромбанк и «БТС-Мост»

Планируется, что протяженность восточного обхода Нижнего Новгорода составит 45 км, а северного — 39,5 км, пояснили в Газпромбанке. Эти объекты будут включать десять транспортных развязок и два моста через Волгу.

«Проект позволит вывести часть грузового и легкового транспорта за пределы города, что способствует решению проблемы пробок для жителей», — говорит первый вице-президент, начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства (ГЧП) Газпромбанка Павел Бруссер. По его словам, это снизит износ дорожного полотна и позволит улучшить экологическую обстановку в городе. Проекты также улучшат транспортные связи с соседними регионами, добавляет заместитель гендиректора «БТС-Мост» Александр Козаренко.

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В Газпромбанке и «БТС-Мост» не смогли уточнить, определена ли трассировка, по которой пройдут дороги. Ранее нижегородские экологи были обеспокоены тем, что восточная дорога может пройти по Артемовским лугам — это природная территория в пойме Волги, на которой обитают 28 видов птиц, внесенных в Красную книгу России.

Основной владелец и председатель совета директоров «БТС-Мост» (раньше компания называлась УСК «Мост» и СК «Мост») — Руслан Байсаров. Он купил 25% компании в 2015 году у Геннадия Тимченко, а в 2016 году увеличил долю до 56%. «БТС-Мост» участвовала в строительстве моста через пролив Босфор Восточный на остров Русский во Владивостоке, автомобильных и железных дорог в Сочи к Олимпиаде 2014 года, первого автодорожного моста между Россией и Китаем в Благовещенске. Байсарову также принадлежит Тувинская энергетическая промышленная корпорация. В 2019 году российский Forbes оценивал активы предпринимателя в $500 млн, но в последующие году он не входил в рейтинг российских миллиардеров.

Насколько концессия — распространенная модель

В России пока есть только пять концессионных соглашений по строительству обходов городов с общим объемом инвестиций 271,9 млрд руб., из них 116,1 млрд руб. — средства инвесторов, рассказали РБК в пресс-службе Национального центра ГЧП.

Всего в России сейчас действуют 45 дорожных концессий на 1,2 трлн руб. Крупнейшие из них — строительство дороги Солнцево — Железнодорожный в Московской области за 131,9 млрд руб., строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу за 120,8 млрд руб., четвертый пусковой комплекс Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) за 102,6 млрд руб.

Кроме возврата инвестиций с помощью платы за проезд в таких проектах также возможно использование механизма минимального гарантированного дохода. В этом случае если концессионер недополучит гарантированный доход, то власти должны будут доплатить ему из бюджета. «Сочетание этих двух механизмов позволяет снизить риски для концессионера и сократить бюджетные затраты», — полагают в Национальном центре ГЧП.

За январь—сентябрь 2022 года были заключены пять концессионных соглашений в сфере дорожного строительства с общим объемом инвестиций 154,1 млрд руб., за весь прошлый год было подписано два таких соглашения с общим объемом инвестиций 57,5 млрд руб., подсчитали в Национальном центре ГЧП. В количественном отношении на дорожные концессии приходится 1,5% от общего числа реализуемых концессионных проектов, в денежном отношении — 32,4%.

Газпромбанк и «БТС-Мост» за последний год подали несколько совместных концессионных инициатив. В частности, они предложили правительству передать им в концессию проект расширения Восточного полигона (БАМа и Транссиба), подали частную концессионную инициативу на проект строительства северного обхода Перми, планируют предложить построить по концессии железнодорожный погранпереход в Китай Джалинда — Мохэ.