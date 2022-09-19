Байсаров и ГПБ предложили построить обход Нижнего Новгорода за ₽170 млрд

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16 сен, 16:03
В Новосибирске 8 человек пострадали при утечке аммиака на хладокомбинате Общество, 08:30
Киргизия и Таджикистан договорились открыть дороги на границе Политика, 08:27
Правительство обсудило пять сценариев санкций Политика, 08:13
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 08:10
Маск сообщил, что сеть Starlink заработала на всех континентах Технологии и медиа, 08:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:00
Оскорбление судей и сенсация в «Лужниках». Топ-5 событий тура РПЛ Спорт, 08:00
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 07:36
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Вильфанд предупредил о похолодании в Крыму и на Кубани Общество, 07:33
К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике Pro, 07:30
Ефимов назвал нового участника программы аренды земли за ₽1 в год Город, 07:12
Байсаров и ГПБ предложили построить обход Нижнего Новгорода за ₽170 млрд Бизнес, 07:00
Guardian узнала о переговорах Киева по передаче замороженных активов ЦБ Политика, 06:54
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 06:49
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Бизнес ,  
0 

Байсаров и ГПБ предложили построить обход Нижнего Новгорода за ₽170 млрд

Газпромбанк и «БТС-Мост» Руслана Байсарова предложили построить две автодороги в обход Нижнего Новгорода более чем за 170 млрд руб. Инвестиции они рассчитывают окупить за счет платы за проезд в течение 30 лет
Вид на Нижний Новгород
Вид на Нижний Новгород (Фото: Wikimedia Commons)

Газпромбанк и группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост» («БТС-Мост») Руслана Байсарова предложили построить по концессии восточный и северный обходы Нижнего Новгорода. Об этом РБК рассказал представитель Газпромбанка и подтвердил представитель «БТС-Мост», который выступит подрядчиком.

Общая стоимость капитальных затрат оценивается не менее чем в 170 млрд руб., говорят в Газпромбанке. Это предварительная оценка в текущих ценах, пояснили в пресс-службе «БТС-Мост». Финальные параметры будут определены по результатам проектирования, которое будет проводиться после заключения концессионных соглашений. В июне стоимость строительства двух проектов оценивалась в 197 млрд руб., отмечалось, что трассы могут быть построены в 2027 и 2028 годах.

Партнеры в пятницу, 16 сентября, подали в правительство Нижегородской области заявки в порядке частной концессионной инициативы. РБК направил запрос в пресс-службу регионального кабинета министров.

Концессия — это вид государственно-частного партнерства (ГЧП), который, как правило, предполагает, что частный инвестор вкладывает в проект свои деньги, а потом возвращает их в виде платы за использование объекта. Возвращать инвестиции в строительство автодорог вокруг Нижнего Новгорода планируется за счет платы за проезд, подтвердили в пресс-службе Газпромбанка. Восточный обход планируется взять в концессию на 30 с половиной лет, северный — на 29 с половиной лет. Из них около семи лет займет строительство.

Какие дороги хотят построить Газпромбанк и «БТС-Мост»

Планируется, что протяженность восточного обхода Нижнего Новгорода составит 45 км, а северного — 39,5 км, пояснили в Газпромбанке. Эти объекты будут включать десять транспортных развязок и два моста через Волгу.

«Проект позволит вывести часть грузового и легкового транспорта за пределы города, что способствует решению проблемы пробок для жителей», — говорит первый вице-президент, начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства (ГЧП) Газпромбанка Павел Бруссер. По его словам, это снизит износ дорожного полотна и позволит улучшить экологическую обстановку в городе. Проекты также улучшат транспортные связи с соседними регионами, добавляет заместитель гендиректора «БТС-Мост» Александр Козаренко.

Читайте на РБК Pro
Pro
Когда стоит вкладываться в разработку мобильных приложений, а когда — нет
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость
Инструкции
Pro
Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Курс доллара достиг рекорда. Почему это опасно для развивающихся экономик
Статьи
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как создать бренд без многомиллионных затрат
Инструкции
Pro
Что делают «Билайн» и «Внуково», чтобы привлекать лучших соискателей
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Компании снижают бюджеты на обучение сотрудников. Чем его можно заменить
Инструкции

В Газпромбанке и «БТС-Мост» не смогли уточнить, определена ли трассировка, по которой пройдут дороги. Ранее нижегородские экологи были обеспокоены тем, что восточная дорога может пройти по Артемовским лугам — это природная территория в пойме Волги, на которой обитают 28 видов птиц, внесенных в Красную книгу России.

Основной владелец и председатель совета директоров «БТС-Мост» (раньше компания называлась УСК «Мост» и СК «Мост») — Руслан Байсаров. Он купил 25% компании в 2015 году у Геннадия Тимченко, а в 2016 году увеличил долю до 56%. «БТС-Мост» участвовала в строительстве моста через пролив Босфор Восточный на остров Русский во Владивостоке, автомобильных и железных дорог в Сочи к Олимпиаде 2014 года, первого автодорожного моста между Россией и Китаем в Благовещенске. Байсарову также принадлежит Тувинская энергетическая промышленная корпорация. В 2019 году российский Forbes оценивал активы предпринимателя в $500 млн, но в последующие году он не входил в рейтинг российских миллиардеров.

Насколько концессия — распространенная модель

В России пока есть только пять концессионных соглашений по строительству обходов городов с общим объемом инвестиций 271,9 млрд руб., из них 116,1 млрд руб. — средства инвесторов, рассказали РБК в пресс-службе Национального центра ГЧП.

Всего в России сейчас действуют 45 дорожных концессий на 1,2 трлн руб. Крупнейшие из них — строительство дороги Солнцево — Железнодорожный в Московской области за 131,9 млрд руб., строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу за 120,8 млрд руб., четвертый пусковой комплекс Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) за 102,6 млрд руб.

Кроме возврата инвестиций с помощью платы за проезд в таких проектах также возможно использование механизма минимального гарантированного дохода. В этом случае если концессионер недополучит гарантированный доход, то власти должны будут доплатить ему из бюджета. «Сочетание этих двух механизмов позволяет снизить риски для концессионера и сократить бюджетные затраты», — полагают в Национальном центре ГЧП.

«Коммерсантъ» узнал о просьбе к Путину по передаче БАМа в концессию
Бизнес
Строительство&nbsp;Байкало-Амурской магистрали

За январь—сентябрь 2022 года были заключены пять концессионных соглашений в сфере дорожного строительства с общим объемом инвестиций 154,1 млрд руб., за весь прошлый год было подписано два таких соглашения с общим объемом инвестиций 57,5 млрд руб., подсчитали в Национальном центре ГЧП. В количественном отношении на дорожные концессии приходится 1,5% от общего числа реализуемых концессионных проектов, в денежном отношении — 32,4%.

Газпромбанк и «БТС-Мост» за последний год подали несколько совместных концессионных инициатив. В частности, они предложили правительству передать им в концессию проект расширения Восточного полигона (БАМа и Транссиба), подали частную концессионную инициативу на проект строительства северного обхода Перми, планируют предложить построить по концессии железнодорожный погранпереход в Китай Джалинда — Мохэ.

Авторы
Теги
Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
дорожное строительство Газпромбанк инфраструктура ГЧП концессия Руслан Байсаров
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Михаил Скигин решил выйти из проекта на Сахалине стоимостью ₽35,9 млрд
Бизнес
Руслан Байсаров получил контроль в строительной компании «Мост»
Бизнес
Путин поручил ежегодно выделять по ₽900 млрд на программу «Строительство»
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter