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Бизнес ,  
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«Аэрофлот» вернул бизнес-залы ВИП-клиентам в аэропортах Вексельберга
Речь идет об аэропортах Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова. Ими владеет холдинг Вексельберга. «Аэрофлот» взамен должен обеспечить необходимый пассажиропоток
Аэрофлот AFLT ₽101,9 -0,59% Купить
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«Аэрофлот» возобновил доступ для участников своей бонусной программы золотого уровня в бизнес-залы аэропортов Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова, говорится в поступившем в РБК сообщении авиакомпании.

Обслуживание держателей золотой карты возобновляется в полном объеме с пятницы, 20 сентября. Перевозчик уточнил, что достиг договоренности с холдингом «Аэропорты регионов».

Ранее в сентябре «Аэрофлот» объявил, что закроет доступ к бизнес-залам в почти двух десятках региональных аэропортов для владельцев золотой карты (позволяет получить доступ к залам вне зависимости от указанного в билете класса). В компании пояснили, что это связано с высокой стоимостью обслуживания в таких залах. Источник РБК в авиакомпании утверждал, что затраты «Аэрофлота» на одного пассажира не соответствуют качеству услуг, которые предоставляют в этих залах.

Аэропорты Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова принадлежат холдингу «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. В пресс-службе холдинга пояснили РБК, что пошли на соглашение при условии, что перевозчик будет обеспечивать «необходимый объем пассажиропотока» в бизнес-залах. «Согласованные условия обеспечивают необходимую коммерческую рентабельность и для аэропортов, и для авиакомпании», — заявили в «Аэропортах регионов».

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В региональных аэропортах обслуживание в бизнес-залах существенно дороже, чем в международных или аэропортах Московского авиаузла (МАУ), однако отказ от этой опции не оказывает существенного влияния на лояльность клиентов, считает гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

«Стоимость обслуживания в региональных аэропортах — от 3 тыс. до 6 тыс. руб. [на пассажира], «Аэрофлот» вел жесткие переговоры и хотел сторговаться на 2,5 тыс. руб. И если для авиакомпании потеря этой опции не несет особого репутационного ущерба, то для региональных аэропортов бизнес залы — серьезный источник доходов. Допускаю, что после договоренностей с «Аэропортами регионов» эта авиакомпания договорится постепенно и с другими», — говорит эксперт. Он поясняет, что перевозчики вынуждены проводить ревизию расходов в связи с большими убытками из-за подорожавшего топлива, роста стоимости лизинга воздушных судов.

Авторы: Мария Кокорева, Артём Губенко
Теги: «Аэрофлот», Виктор Вексельберг, VIP-залы
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