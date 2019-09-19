«Аэрофлот» вернул бизнес-залы ВИП-клиентам в аэропортах Вексельберга

Речь идет об аэропортах Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова. Ими владеет холдинг Вексельберга. «Аэрофлот» взамен должен обеспечить необходимый пассажиропоток

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«Аэрофлот» возобновил доступ для участников своей бонусной программы золотого уровня в бизнес-залы аэропортов Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова, говорится в поступившем в РБК сообщении авиакомпании.

Обслуживание держателей золотой карты возобновляется в полном объеме с пятницы, 20 сентября. Перевозчик уточнил, что достиг договоренности с холдингом «Аэропорты регионов».

Ранее в сентябре «Аэрофлот» объявил, что закроет доступ к бизнес-залам в почти двух десятках региональных аэропортов для владельцев золотой карты (позволяет получить доступ к залам вне зависимости от указанного в билете класса). В компании пояснили, что это связано с высокой стоимостью обслуживания в таких залах. Источник РБК в авиакомпании утверждал, что затраты «Аэрофлота» на одного пассажира не соответствуют качеству услуг, которые предоставляют в этих залах.

Аэропорты Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова принадлежат холдингу «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. В пресс-службе холдинга пояснили РБК, что пошли на соглашение при условии, что перевозчик будет обеспечивать «необходимый объем пассажиропотока» в бизнес-залах. «Согласованные условия обеспечивают необходимую коммерческую рентабельность и для аэропортов, и для авиакомпании», — заявили в «Аэропортах регионов».