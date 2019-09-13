«Аэрофлот» закроет бизнес-залы в 18 городах для обладателей золотых карт

«Аэрофлот» закроет бизнес-залы в 18 городах для обладателей золотых карт

Компания «Аэрофлот» расширила список аэропортов, в которых владельцы золотых карт не смогут посетить бизнес-залы без билета соответствующего класса. Ранее такие меры объясняли экономической целесообразностью

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Аэрофлот» предупредил обладателей золотых карт, что с 15 сентября для них закроют доступ в бизнес-залы 18 российских аэропортов. Об этом говорится в почтовой рассылке компании и сообщается на ее сайте.

Ограничения касаются Анапы, Астрахани, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кемерово, Краснодара, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Салехарда, Самары, Саратова, Хабаровска и Якутска.

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».

Золотая карта «Аэрофлота» дает доступ к бизнес-залам ожидания вне зависимости от класса, указанного в билете.