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«Аэрофлот» закроет бизнес-залы в 18 городах для обладателей золотых карт
Компания «Аэрофлот» расширила список аэропортов, в которых владельцы золотых карт не смогут посетить бизнес-залы без билета соответствующего класса. Ранее такие меры объясняли экономической целесообразностью
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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Аэрофлот» предупредил обладателей золотых карт, что с 15 сентября для них закроют доступ в бизнес-залы 18 российских аэропортов. Об этом говорится в почтовой рассылке компании и сообщается на ее сайте.

Ограничения касаются Анапы, Астрахани, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кемерово, Краснодара, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Салехарда, Самары, Саратова, Хабаровска и Якутска.

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».

Золотая карта «Аэрофлота» дает доступ к бизнес-залам ожидания вне зависимости от класса, указанного в билете.

Бизнес
«Аэрофлот» ограничит пассажирам с золотыми картами доступ в бизнес-залы

Ранее «Аэрофлот» уже предупредил, что с 15 сентября владельцам золотых карт закроют доступ в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска. Тогда в компании объяснили свое решение экономической целесообразностью, отметив, что пассажиры бизнес-класса и владельцы платиновых карт смогут находиться в бизнес-залах.

Источник РБК в авиакомпании утверждал, что затраты «Аэрофлота» на одного пассажира не соответствуют качеству услуг, которые предоставляют в этих залах. При этом средняя стоимость обслуживания в российских бизнес-залах существенно выше, чем в Европе, добавил он. По его словам, так как уровень сервиса был далек от ожиданий клиентов, многие из них отказывались от посещения бизнес-залов и взамен получали дополнительные мили.

Авторы: Константин Нагаев, Тимофей Дзядко
Теги: «Аэрофлот»
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