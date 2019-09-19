Бывший топ-менеджер «Суммы» оказался совладельцем Eurasia Mining

Алексей Чураков, экс-менеджер «Суммы» Зиявудина Магомедова, стал акционером и консультантом по стратегии Eurasia Mining, добывающей платину на Урале. Он вложил в компанию до $10 млн и ведет переговоры о привлечении инвесторов

Фото: Waldo Swiegers / Bloomberg

Алексей Чураков, который в 2012–2018 годах работал директором по инвестициям группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, был назначен консультантом по стратегии совета директоров британской компании Eurasia Mining, добывающей платину в России, говорится в сообщении компании.

Еще до этого назначения Чураков помог организовать визит делегации южноафриканской Lesego Platinum во главе с ее гендиректором Джеймсом Ньювенхейсом, которая в последние несколько месяцев проводила due diligence месторождений Eurasia Mining Западный Кытлым на Урале и Мончетундра на Кольском полуострове, говорится в сообщении британской компании. Lesego оценивала доступность инфраструктуры, логистику, пробы руды, результаты лабораторных исследований и другую информацию, чтобы «наряду с другими вариантами рассмотреть частичное приобретение дочерних предприятий Eurasia или создания совместных предприятий на меcторождениях», сообщает Eurasia.

В основном за помощь в организации этих переговоров и в качестве поощрения основной акционер и член совета директоров Eurasia Дмитрий Сущев (на конец 2018 года владел 19,2% ее акций) согласился передать Чуракову по номинальной стоимости 25,47% акций Deloan Investments, через которую он владеет 11,07% британской компании, указано в сообщении Eurasia Mining. Таким образом, бывший топ-менеджер «Суммы» стал владельцем 2,82% Eurasia.

«Компанию Eurasia Mining я давно знал, наблюдал в течение пары лет за ее прогрессом, познакомился с командой и крупнейшими акционерами, смог оценить за это время перспективы как в целом сектора благородных и цветных металлов, на нем компания как раз и фокусируется, так и перспективы тех конкретных проектов, которыми компания владеет и развивает», — сказал РБК Чураков. По его словам, он в 2017 и 2018 годах покупал пакеты акций Eurasia и ее дочерних компаний за собственные средства. «В этом году за ряд сделанных мной вещей получил новый небольшой пакет по номиналу», — отметил он.

Источник, близкий к акционерам британской компании, сказал РБК, что Чураков в общей сложности вложил в этот проект до $10 млн. «Эта сумма включает покупку акций Eurasia и ее дочерних предприятий и долговое финансирование, предоставленное компании. В итоге общий пакет в прямом и косвенном владении заметно больше, чем 2,8%», — отметил он. По итогам торгов на Лондонской бирже 18 сентября 100% Eurasia стоили £13,3 млн, или $16,6 млн. Сам Чураков общий размер пакета в Eurasia и вложений в компанию не назвал.