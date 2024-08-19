«Почта России» ответила на данные об обысках в Германии
Ограничения в работе дочерней почтовой компании RusPost GmbH в Германии не затронут интересы клиентов «Почты России», сообщили РБК в пресс-службе.
«Доставка отправлений из-за рубежа идет в обычном режиме», — отметили в «Почте России».
Немецкие таможенники провели обыски в коммерческих помещениях RusPost и еще одной компании, сообщала Tagesspiegel. В операции участвовали свыше 100 сотрудников ведомства, они искали имущество, которое может быть арестовано. Главное таможенное управление Германии также сообщало 13 августа об обысках в двух компаниях, но не уточняло их названия. Ведомство ссылалось на санкции ЕС в связи с военной операцией на Украине.
С 1 февраля «Почта России» временно прекратила наземную доставку в европейские страны. Один из источников РБК на рынке связал изменения с тем, что германская «дочка» «Почты России» не успела перезаключить договоры для оформления доставки авто- и жд-способами. В пресс-службе компании объяснили ограничения «бюрократическими сложностями при оформлении наземных трансграничных перевозок по европейскому направлению». Спустя почти два месяца, 28 марта, компания сообщила о возобновлении наземных отправлений в Европу.
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