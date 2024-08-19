Продуктовая сеть «Магнит» впервые запустит франшизу

Одна из крупнейших российских торговых сетей «Магнит» впервые решила запустить франшизу. Ранее компания открывала только собственные магазины. Речь пойдет о формате обратной франшизы, который уже развивает «Пятерочка»

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Ретейлер «Магнит» решил начать развиваться по франшизе. Об этом РБК рассказали в самой компании. Ранее сеть открывала только собственные магазины, подчеркнули там. Сейчас ретейлер ведет переговоры с потенциальными франчайзи, ожидается, что первые партнерские магазины «Магнита» откроются осенью 2024 года.

Речь идет о формате обратной франшизы, которая предусматривает передачу франчайзи прав на использование бренда и бизнес-модели ретейлера, рассказали в компании. В отличие от стандартной франшизы, роялти и паушального взноса (единоразовый платеж, который покупатель франшизы платит ее владельцу за право работать под брендом) в этом случае нет — партнер инвестирует именно в строительство магазина, уточнили в «Магните».

Сумма инвестиций в открытие одного магазина составит от 2,5 млн руб. В «Магните» утверждают, что не будут предъявлять жесткие требования к размеру помещений — подходящая торговая площадь будет составлять от 50 до 1 тыс. кв. м. Для того чтобы стать франчайзи, необходимо быть собственником или долгосрочным арендатором торговой недвижимости — это могут быть как независимые предприниматели, так и региональные ретейлеры, уточнили в «Магните».

Франчайзи при этом выступают в роли «агентов» по реализации товаров «Магнита» и отвечают за операционное управление магазинами. Взамен компания выплачивает им комиссию с продаж, то есть франчайзи забирает себе часть выручки, пояснили в «Магните».

При этом ретейлер будет предоставлять франчайзи собственную аналитику, участвовать в проведении оценки эффективности локаций и потенциальных финансовых показателей будущих магазинов, а также обучать формированию ассортиментной матрицы, обеспечивать интеграцию с собственными IT-системами и др.

Срок окупаемости зависит от формата и, по оценке «Магнита», составит в среднем 18 месяцев. В ближайшие несколько лет в компании рассчитывают открыть более 1 тыс. франчайзинговых магазинов. Они будут идентичны собственным торговым точкам ретейлера в плане товарного предложения, ценовой и маркетинговой политики, а также внешнего оформления, подчеркнули в «Магните».

Новое направление охватит почти все торговые форматы сети — киоски «Магнит GO», ультрамалые магазины «Магнит Рядом», дрогери «Магнит Косметик», ключевой формат сети — магазины «Магнит у дома», а также «Магнит у дома плюс» — гибридный формат магазина шаговой доступности и супермаркета. Кроме того, в «Магните» рассматривают возможность последующего запуска франшизы «жестких» дискаунтеров В1.

Аналогичный формат уже развивает входящая в «Магнит» сеть «Дикси». Она запустила программу обратной франшизы год назад. Кроме того, такое направление есть у крупнейшего ретейлера в стране — X5 Group, в частности, принадлежащей ей сети «Пятерочка».

Развитие по франчайзингу поможет «Магниту» нарастить темпы экспансии, а также выйти в регионы, где сеть пока не представлена, считает гендиректор компании Евгений Случевский.

Что такое «Магнит» «Магнит» — второй по обороту ретейлер в стране после X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»). Компанию в 1994 году основал бизнесмен Сергей Галицкий, изначально она развивалась как дистрибьютор бытовой химии. В 1998 году появились первые магазины розничной сети. В 2018 году Галицкий продал 29,1% акций структурам ВТБ, а те в свою очередь в течение последующих нескольких лет постепенно продавали этот пакет инвестиционной компании Marathon Group. На конец 2022 года 66,8% акций ретейлера находилось в свободном обращении, 29,2% принадлежало Marathon Group, 3,7% было у АО «Тандер», а 0,3% — у менеджмента компании. С лета 2023 года «Магнит» запустил программу выкупа акций у иностранных инвесторов, проходившую в два раунда. Выкуп завершился в январе 2024 года, всего у иностранных акционеров компания выкупила около 29,7% от выпущенных и находящихся в обращении акций на 67 млрд руб. На конец 2023 года в сети «Магнит» было более 29 тыс. магазинов, расположенных в около 4,3 тыс. населенных пунктах России и Узбекистана. Чистая прибыль компании по МСФО по итогам прошлого года составила 58,6 млрд руб. — это в 2,1 раза больше показателя 2022 года (27,9 млрд руб.). Выручка «Магнита» в 2023 году увеличилась на 8,2% — до 2,54 трлн руб.



