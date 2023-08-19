ФАС выдала предписания двум производителям мяса из-за роста цен

О том, что ФАС решила проверить на обоснованность цен крупных участников рынка, источники РБК сообщали неделю назад. В ведомстве рассказали, что двум производителям мяса птицы были выданы предписания

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы трем крупнейшим производителям мяса птицы для проверки обоснованности устанавливаемых ими оптово-отпускных цен, а также производителям кормов для животных и представителям отраслевых ассоциаций для проверки обоснованности ценообразования на корма и ветпрепараты, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Двум производителям мяса птицы были выданы предписания по результатам совершения сделок на рынке. После анализа запрашиваемой информации ФАС России сможет сделать выводы о наличии оснований для принятия мер реагирования», — говорится в сообщении.

В ФАС подчеркнули, что служба ведет активную работу как с продовольственным, так и с непродовольственным федеральным и региональным ретейлом на предмет присоединения к добровольной инициативе по ограничению наценок или заморозке цен на отдельные категории товаров. «Благодаря этой работе ранее «Детский мир» ограничил наценки на 40 наиболее востребованных детских товаров на уровне не более 20% на весь 2023 год», — отметили в ведомстве.

Кроме того, ФАС поручила территориальным органам провести сбор информации о переработчиках сырого молока в регионах для дальнейшего выявления службой доминирующих субъектов.

Ранее о том, что ФАС начнет проверку обоснованности роста стоимости мяса у производителей, сообщали РБК два участника совещания Минсельхоза от 10 августа. По словам одного из собеседников РБК, глава управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко сообщила, что вопрос цен на курицу и свинину обсуждался и внутри ведомства. По итогам обсуждения ФАС направила группе «Черкизово» и «двум другим крупным участникам рынка» (кому именно, в ходе совещания Мирочиненко не уточнила) запрос, в котором попросила представить информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию и обоснование причин повышения.

В ходе совещания замглавы Минсельхоза Оксана Лут говорила, что торговым сетям поступают уведомления от поставщиков и производителей о росте цен на мясо птицы и свинины до конца августа, рассказал один из участников заседания. В частности, цены на продукцию из-за удорожания сырья собирался повысить мясоперерабатывающий комбинат «Ремит»: в июле его представитель уточнял РБК, что повышение цен состоялось «на 5–8% в зависимости от выпускаемого ассортимента».

На подорожание и нехватку сырья жалуются и производители мясной продукции: как сообщила Лут, в министерство поступило обращение от отраслевого объединения мясопереработчиков с просьбой вынести на комиссию по таможенно-тарифному регулированию вопрос об установлении квоты на беспошлинный ввоз в Россию мяса птицы и свинины, добавил собеседник РБК.