Производитель Jacobs прекратит продажу западных брендов кофе в России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 101,93 (+1,23) Инвестиции, 02 авг, 17:02 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 92,84 (+1,07) Инвестиции, 02 авг, 17:02
Зачем нужен Выксе самый большой в Европе уличный мурал РБК Стиль и СберПервый, 09:22
Число погибших в результате крушения вертолета на Алтае выросло до шести Общество, 09:14
Ефимов сообщил о планах редевелопмента двух участков в Бутырском районе Город, 09:10
Как продвигать товары в Казахстане: особенности местного менталитета Pro, 09:07
В Екатеринбурге образовалась пробка из-за затопления улицы. Видео Общество, 09:01
Как Западная Африка стала основным поясом нестабильности Политика, 09:01
Володин призвал Запад компенсировать ущерб африканским странам Политика, 08:59
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Зачем Volkswagen купил долю в китайском XPeng за $700 млн Pro, 08:48
Боррель заявил о желании России сделать страны зависимыми от своего зерна Политика, 08:41
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:40
В Калужской области сбили шесть беспилотников Политика, 08:37
Вы перестали двигаться вверх по карьерной лестнице: что пошло не так Pro, 08:25
Месси сделал дубль во втором матче подряд и установил рекорд Спорт, 08:15
Замглавы генштаба ВС Ирана в августе посетит Москву Политика, 08:12
Война санкций ,  
0 

Производитель Jacobs прекратит продажу западных брендов кофе в России

Производитель Jacobs не будет продавать западные бренды кофе и чая в России
Сюжет
Война санкций
К концу года нидерландская JDE Peet’s оставит на российском рынке только локальные бренды напитков. Гендиректор компании заявил, что группа не намерена уходить из России из-за «риска национализации активов»
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Нидерландский концерн JDE Peet’s (производит кофе Jacobs, L'Or, Tassimo и Douwe Egberts) до конца 2023 года прекратит продажу в России западных брендов кофе и чая и оставит на этом рынке только местные марки, сообщает Reuters со ссылкой на компанию.

«В первой половине 2023 года мы инициировали переход от многоканальной организации в Европе к локальному портфелю в России», — говорится в отчете JDE за первое полугодие. Компания заявила, что с самого начала боевых действий на Украине стремилась к тому, чтобы ее российский бизнес «в максимально возможной степени функционировал как самостоятельный».

Убытки от ребрендинга для России в первом полугодии JDE оценила в €185 млн ($202,8 млн). Компания ожидает, что в следующем полугодии доходы от работы в стране будут «значительно ниже».

Генеральный директор группы Фабьен Саймон 2 августа объявил в разговоре с инвесторами, что компания не будет уходить с российского рынка. По его словам, высок риск, что активы JDE и интеллектуальная собственность «будут национализированы российским государством или переданы третьим лицам в России» (цитата по Reuters). Агентство напоминает, что в июле власти передали доли иностранных компаний в «Данон Россия» (российской «дочке» Danone) и «Балтике» во временное управление Росимущества.

Помимо этого, по словам Саймона, JDE Peet's останется в России, потому что продукция компании необходима людям, ее продажи не нарушают санкции и группа несет «этическую ответственность» перед своими сотрудниками. В России у нее работают более 900 человек, а также есть два предприятия — в Ленинградской и Новосибирской областях.

Мощность завода JDE в Ленобласти — свыше 35 тыс. т продукции ежегодно. Он выпускает растворимый кофе, кофейные смеси, жареный молотый и зерновой кофе Jacobs Monarch, Jacobs Monarch Millicano, Carte Noire. В 2021 году выручка «Якобс Дау Эгбертс Рус» выросла на 13%, до 35,11 млрд руб., чистая прибыль составила 5,96 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
Страх упустить выгоду: почему рынок IPO начал оживать
Почему рубль продолжает слабеть
Ниже нуля. В США арестован выходец из СССР, обвиненный в краже миллионов
Терпению конец: на Западе массово сокращают директоров по толерантности

В марте «Коммерсантъ» сообщал, что JDE рассматривает возможность отказаться от использования флагманского бренда Jacobs в России, чтобы получить больше возможностей для продвижения продукции. Один из собеседников газеты говорил, что новым названием может стать Monarch или Millicano.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
кофе чай российский бизнес
Материалы по теме
Производители кофе Jacobs и Moccona объединили бизнес
Экономика
Tchibo продала российский бизнес
Бизнес
Danone списала российские активы на €200 млн
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter