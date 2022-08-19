Выходцы из McKinsey определились с новым названием компании и ее целью

На первом этапе в компании решили сосредоточиться на проектах в технологическом секторе, сфере банковских услуг, сельского хозяйства, розничной торговли и в добывающих отраслях

Учредители новой компании, созданной на базе российских активов американской консалтинговой фирмы McKinsey & Company, выбрали для нее новое название — «Яков и Партнеры». Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Как сказано в сообщении, новая компания объединяет более 15 партнеров — выходцев из компаний «большой тройки» (McKinsey & Company, Boston Consulting Group и Bain & Company, специализируются на оказании консультационных услуг) и планирует занять нишу ушедших компаний в России.

«Новое название — дань традиции в стратегическом консалтинге. Компания вобрала в себя все лучшие практики «большой тройки». Мы создали единый центр экспертизы по всем отраслям экономики. Мир претерпевает радикальные изменения, и у страны есть шанс повторить успех в сфере сельского хозяйства, цифровизации услуг и банкинга, теперь уже и в других отраслях, но надо действовать быстро», — отметил гендиректор компании Яков Сергиенко.

Как сообщили в компании, она планирует расширяться, развивая сотрудничество с компаниями СНГ и стран БРИКС. На первом этапе «Яков и Партнеры» сосредоточится на проектах в технологическом секторе, сфере банковских услуг, сельского хозяйства, розничной торговли и в добывающих отраслях.

По состоянию на август в компании работает более 180 человек. Полноценный запуск бренда, включая обновленный сайт, соцсети и брендинг, будет происходить в несколько этапов и завершится до конца года, ожидают в «Яков и Партнеры».

McKinsey, Boston Consulting Group и Bain & Company приостановили работу с российскими клиентами в связи с проведением Россией спецоперации на Украине. В мае российская «дочка» McKinsey перешла в собственность бывшего российского менеджмента: самая крупная доля — 33% — у Сергиенко, еще по 16,75% принадлежат Тиграну Саакяну, Елене Кузнецовой, Сергею Заборову, Виктору Суркову.

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Как отметил Сергиенко, теперь у McKinsey нет ограничений по работе с российскими компаниями. По соглашению с глобальной фирмой до конца лета новая компания должна поменять бренд.