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Владельцами российской «дочки» McKinsey стали сотрудники компании

Бизнес получили руководители различных направления работы компании, основным акционером с долей в 33% стал гендиректор Яков Сергиенко
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Российская дочерняя консалтинговая компания McKinsey перешла в собственность российского менеджмента, следует из данных ЕГРЮЛ. Первым на это обратил внимание «Интерфакс».

С 13 мая самая крупная доля ООО «МакКинзи и компания СиАйЭс» — 33% — принадлежит Якову Сергиенко, который также является гендиректором российской компании. Доли по 16,75% принадлежат Тиграну Саакяну. Елене Кузнецовой, Сергею Заборову, Виктору Суркову.

До этого 100% компании принадлежали зарегистрированной в США McKinsey Russia Holdings.

РБК направил запрос представителю McKinsey.

Саакян указан на сайте McKinsey как руководитель проектов для компаний сырьевых отраслей, входит в состав экспертных групп компании по сырьевым и основным промышленным материалам, энергетическому сектору и операционной деятельности.

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Фото:Albert Gea / Reuters

Елена Кузнецова возглавляет направление по работе с российскими государственными органами, специализируется на проектах совершенствования государственного урегулирования, подготовки и проведения реформ, разработки стратегий развития регионов и в других вопросах.

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Сергей Заборов — руководитель направления ESG для компаний ресурсных отраслей в России и СНГ, специализируется на проектах в области стратегического развития, трансформации операционной деятельности и организационных моделей, внедрения цифровых технологий.

Виктор Сурков специализируется на разработке и развитии стратегий в сфере организационного развития компаний, оптимизации операционной эффективности.

Саакян, Кузнецова и Заборов указаны на сайте как партнеры, Сурков — как младший партнер.

Вся «большая четверка» аудиторов заявила об остановке работы в России
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В 2021 году выручка ООО «МакКинзи и компания СиАйЭс» составила 22,9 млрд руб., чистая прибыль — 4,2 млрд руб.

McKinsey прекратила обслуживать клиентов в России с 15 апреля в связи с проведением Россией операции на Украине. Кроме того, компания остановила заключение новых контрактов в России и работу с госструктурами.

Кроме McKinsey работу в России прекратили Accenture и BCG. Также работу в России свернула «большая четверка» аудиторов: KPMG, PwC, EY и Deloitte.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
При участии
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