Владельцами российской «дочки» McKinsey стали сотрудники компании
Российская дочерняя консалтинговая компания McKinsey перешла в собственность российского менеджмента, следует из данных ЕГРЮЛ. Первым на это обратил внимание «Интерфакс».
С 13 мая самая крупная доля ООО «МакКинзи и компания СиАйЭс» — 33% — принадлежит Якову Сергиенко, который также является гендиректором российской компании. Доли по 16,75% принадлежат Тиграну Саакяну. Елене Кузнецовой, Сергею Заборову, Виктору Суркову.
До этого 100% компании принадлежали зарегистрированной в США McKinsey Russia Holdings.
РБК направил запрос представителю McKinsey.
Саакян указан на сайте McKinsey как руководитель проектов для компаний сырьевых отраслей, входит в состав экспертных групп компании по сырьевым и основным промышленным материалам, энергетическому сектору и операционной деятельности.
Елена Кузнецова возглавляет направление по работе с российскими государственными органами, специализируется на проектах совершенствования государственного урегулирования, подготовки и проведения реформ, разработки стратегий развития регионов и в других вопросах.
Сергей Заборов — руководитель направления ESG для компаний ресурсных отраслей в России и СНГ, специализируется на проектах в области стратегического развития, трансформации операционной деятельности и организационных моделей, внедрения цифровых технологий.
Виктор Сурков специализируется на разработке и развитии стратегий в сфере организационного развития компаний, оптимизации операционной эффективности.
Саакян, Кузнецова и Заборов указаны на сайте как партнеры, Сурков — как младший партнер.
В 2021 году выручка ООО «МакКинзи и компания СиАйЭс» составила 22,9 млрд руб., чистая прибыль — 4,2 млрд руб.
McKinsey прекратила обслуживать клиентов в России с 15 апреля в связи с проведением Россией операции на Украине. Кроме того, компания остановила заключение новых контрактов в России и работу с госструктурами.
Кроме McKinsey работу в России прекратили Accenture и BCG. Также работу в России свернула «большая четверка» аудиторов: KPMG, PwC, EY и Deloitte.