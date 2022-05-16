Владельцами российской «дочки» McKinsey стали сотрудники компании

Бизнес получили руководители различных направления работы компании, основным акционером с долей в 33% стал гендиректор Яков Сергиенко

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Российская дочерняя консалтинговая компания McKinsey перешла в собственность российского менеджмента, следует из данных ЕГРЮЛ. Первым на это обратил внимание «Интерфакс».

С 13 мая самая крупная доля ООО «МакКинзи и компания СиАйЭс» — 33% — принадлежит Якову Сергиенко, который также является гендиректором российской компании. Доли по 16,75% принадлежат Тиграну Саакяну. Елене Кузнецовой, Сергею Заборову, Виктору Суркову.

До этого 100% компании принадлежали зарегистрированной в США McKinsey Russia Holdings.

РБК направил запрос представителю McKinsey.

Саакян указан на сайте McKinsey как руководитель проектов для компаний сырьевых отраслей, входит в состав экспертных групп компании по сырьевым и основным промышленным материалам, энергетическому сектору и операционной деятельности.

Елена Кузнецова возглавляет направление по работе с российскими государственными органами, специализируется на проектах совершенствования государственного урегулирования, подготовки и проведения реформ, разработки стратегий развития регионов и в других вопросах.

Читайте на РБК Pro Pro Почему фрилансеры все-таки не заменят компании ключевых сотрудников Почему фрилансеры все-таки не заменят компании ключевых сотрудников Инструкции Pro Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Инструкции Pro Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Прогнозы Pro Как инвестору заработать на борьбе с лишним весом. Дайджест Как инвестору заработать на борьбе с лишним весом. Дайджест Статьи Pro В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать Статьи Pro Второго шанса нет: как подготовиться к встрече с потенциальным клиентом Второго шанса нет: как подготовиться к встрече с потенциальным клиентом Инструкции Pro Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Статьи Pro Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем Инструкции

Сергей Заборов — руководитель направления ESG для компаний ресурсных отраслей в России и СНГ, специализируется на проектах в области стратегического развития, трансформации операционной деятельности и организационных моделей, внедрения цифровых технологий.

Виктор Сурков специализируется на разработке и развитии стратегий в сфере организационного развития компаний, оптимизации операционной эффективности.

Саакян, Кузнецова и Заборов указаны на сайте как партнеры, Сурков — как младший партнер.

В 2021 году выручка ООО «МакКинзи и компания СиАйЭс» составила 22,9 млрд руб., чистая прибыль — 4,2 млрд руб.

McKinsey прекратила обслуживать клиентов в России с 15 апреля в связи с проведением Россией операции на Украине. Кроме того, компания остановила заключение новых контрактов в России и работу с госструктурами.

Кроме McKinsey работу в России прекратили Accenture и BCG. Также работу в России свернула «большая четверка» аудиторов: KPMG, PwC, EY и Deloitte.