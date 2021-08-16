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В Германии допустили отказ от Nord Stream 2 при новом правительстве

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Если в новом правительстве ФРГ будет доминировать партия «Зеленых», проект газопровода «Северный поток — 2» может сорваться, заявил председатель партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Йорг Мойтен в интервью «Известиям».

«Новое федеральное правительство во главе с «Зелеными» может быть настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию. Последствием этого шага будет не только конец Германии как развитой промышленной державы, но и, конечно же, конец текущего взлета этой якобы «Зеленой» партии», — сказал Мойтен.

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Политика
Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

По его словам, «Северный поток — 2» незаменим для промышленности ФРГ. Политик в этой связи напомнил об отказе канцлера Германии Ангелы Меркель от использования мирного атома в 2011 году. По мнению Мойтена, это привело к «критической ситуации» в немецкой энергетики.

«Альтернатива для Германии» — немецкая правая партия, выступающая с евроскептических и антимигрантских позиций. В Бундестаге у «АдГ» 91 место из 709.

«Северный поток — 2» — проект газопровода, по которому газ должен будет подаваться из России в Германию. За строительство трубы выступает в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Против реализации проекта неоднократно высказывались «Зеленые» — партия, которая занимает 69 мест в немецком парламенте. В июне «Зеленые» выставили на голосование в Бундестаге резолюцию, которая предлагала признать «Северный поток — 2» вредным для климата Германии. На сентябрь 2021 года в Германии запланированы выборы в парламент страны. После них ожидается смена правительства, поскольку нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель ушла с поста главы блока ХДС/ХСС — крупнейшей политической фракции Бундестага, занимающей 246 мест в текущем созыве.

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