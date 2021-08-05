Ажиотаж на курортах Кубани в начале сезона превысил уровень до пандемии

Местные турфирмы не заметили бума Объем услуг турагентств, туроператоров и прочих услуг по бронированию в Краснодарском крае мае-июне 2021 года упал на 16%, до 1,3 млрд руб. по сравнению с тем же периодом 2019 года. Это можно объяснить тем, что в этой статистике не учитывается оплата туров на Кубань, произведенная в других регионах. Кроме того в Краснодарском крае преобладают самостоятельные путешественники, а с операторами приезжает только около 20% туристов, указывает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Повышенным спросом пользовались не только гостиницы на побережье, но и в горах. Загрузка сетевых прибрежных гостиниц Сочи по итогам первого полугодия, по данным консалтинговой компании JLL, достигла 68%, это на 13 п.п. больше, чем за тот же период 2019 года. Но выросла загрузка и в горном кластере Сочи — в июне этого года она достигла 64%, тогда как до пандемии этот показатель был на 10 п.п. меньше.

Вместе со спросом выросли и цены на гостиницы. В прибрежных районах Сочи средняя цена номер в сетевых гостиницах категории 4-5 звезд в июне выросла до 14,2 тыс. за номер, это на 63% больше, чем в июне 2019 года. В горах средняя стоимость ночи в июне выросла почти на 96%, до 6,5 тыс руб.

Июнь 2021 года оказался беспрецедентным для гостиничного рынка Сочи: операционные показатели сравнялись с результатами самых востребованных месяцев лета — июля и августа, отмечает руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Яна Уханова. Именно на июль—август в предыдущие годы приходился основной заработок отельеров Кубани, свидетельствуют данные Росстата. В три года, предшествующие пандемии, объем гостиничных услуг в июле-августе был на 22-32% больше, чем в мае-июне.

Как пройдет окончание лета

Без изменений внешних факторов можно было бы ожидать, что до октября сочинские отельеры продолжат наращивать загрузку и тарифы, однако открытие некоторых зарубежных курортов, новые правила размещения в Краснодарском крае и в целом непредсказуемая пандемическая ситуация, очевидно, не дадут сбыться этим прогнозам, признает Уханова. Результаты других летних месяцев окажутся скромнее июньских, допускают в JLL.

За первую половину 2021 года в Краснодарский край приехали, по оценке местных чиновников, 6,1 млн туристов, что на 16% больше в сравнении с тем же периодом допандемийного 2019 года. Но уже в июле рост замедлился. По итогам семи месяцев этого года Краснодарский край посетили 9,5 млн туристов, это лишь на 7% больше, чем в январе-июле 2019-го.

С 1 июля заселиться в отели Краснодарского края можно было только тем, кто привился от COVID-19, переболел этой болезнью или получил отрицательный ПЦР-тест. Ограничения, введенные в июле, примерно на 10% снизили количество отдыхающих в сетевых отелях, но они цены не снижали, уточняет руководитель департамента гостиничной недвижимости Cushman & Wakefield Марина Смирнова.

С 1 августа гостиницы на черноморском побережье Краснодарского края не могут принимать туристов без сертификата о вакцинации или справке о получении первого компонента вакцины. Другой вариант — турист сможет сделать прививку в течение трех дней, в таком случае при заселении нужно будет предоставить ПЦР-тест. Также с отрицательным ПЦР-тестом заселиться в отель смогут дети до 15 лет и туристы с подтвержденными медсправкой противопоказаниями к прививке.

Объем продаж туров на август на курорты Краснодарского края упал больше чем в пять раз и продолжает снижаться, заявила в среду, 4 августа, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, некоторые гостиницы закрылись, другие идут на снижение цен до 20%. Ломидзе не назвала РБК закрывшиеся отели, уточнив только, то это небольшие гостиницы 2-3 звезды. Некоторые гостиницы предлагают скидки, но в текущей ситуации стратегия демпинга не поможет привлечь больше гостей, уверена руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяна Белова.

Накануне введения новых ограничения в АТОР сообщали, что аннуляции туров на август «приобрели устойчивый характер», а туристы предпочитают найти жилье в частном секторе, где никто не проверяет сертификаты о вакцинации или поехать в другой регион. Вместо Краснодарского края туристы сейчас переориентируются на Крым, Абхазию и Турцию, добавляет Ломидзе.

Авиасообщение с Турцией возобновилось 22 июня. И по итогам этого месяца Россия сразу стала для Турции третье после Украины и Германии страной с самым большим въездным потоком. За десять дней в Турцию, по данным местной статистики, въехали 175 тыс. россиян.

Кроме того с 9 августа открываются рейсы в Египет. По словам Ломидзе, если бы в Краснодарском крае не были введены требования об обязательной вакцинации, открытие зарубежных курортов никак не повлияло бы на турпоток на Кубани. Из-за ограничений, по предварительным оценкам АТОР, только в августе в Краснодарский край не приедет около 3 млн отдыхающих.

Загрузка сетевых отелей в Сочи в августе составит около 50%, предупреждает Белова, уточняя, что если не будет послаблений, то под угрозой и результаты бархатного сезона.