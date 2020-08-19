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Реконструкцию Политехнического музея завершит совладелец группы «Гута»

Совладелец группы «Гута» Артем Кузнецов получил контроль над компанией, занимающейся реконструкцией Политехнического музея в центре Москвы. Открытие музея, чье здание не работает уже семь лет, теперь запланировано на 2021 год
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Госкомпания «Дом.РФ» продала АО «Политехстрой», подрядчика реконструкции Политехнического музея, совладельцу группы «Гута» Артему Кузнецову. Об этом РБК сообщил представитель «Политехстроя». В пресс-службе «Дом.РФ» подтвердили сделку, объяснив ее решением «работать над упрощением корпоративной структуры и прекратить участие в непрофильных активах».

Аукцион по продаже акций «Политехстроя» прошел еще в конце декабря 2019 года, следует из документации торгов. Единственным претендентом на покупку стало ООО «РК», которое заплатило за подрядчика начальную цену в 200 млн руб. В «РК» 99,9% принадлежит Кузнецову, 0,1% у Юрия Журавлева. Доли Кузнецова и Журавлева в компании заложены в банке «Дом.РФ», свидетельствуют данные базы СПАРК.

Кузнецов и до покупки подрядчика участвовал в реконструкции Политехнического музея. С 2017 и до конца 2019 года он был членом совета директоров банка «Дом.РФ» и председателем совета директоров ООО «РК-Строй», дочерней компании «Дом.РФ», предпринимателя называли руководителем проекта по реконструкции музея со стороны госкомпании.

Чем известен Артем Кузнецов

Артем Кузнецов — совладелец группы «Гута» и зять ее основателя Юрия Гущина.

Структура акционеров «Гуты» не раскрывается. Гущину, по данным Forbes, принадлежит 55% группы, его состояние журнал в последнем рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» оценил в $800 млн. Кузнецов в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии издания не входит.

В группу «Гута» входит кондитерский холдинг «Объединенные кондитеры» (производит конфеты и шоколадки «Аленка», «Батончик», «Вдохновение», «Кис-Кис» и другие советские бренды). Кроме того, группе принадлежит девелоперский проект «Красный октябрь» на острове Балчуг, Шевалдышевское подворье на Никольской улице, отели Savoy в Москве и на Сейшелах и другие проекты.

Среди собственных проектов Кузнецова — партнерство с MR Group в проекте строительства жилого комплекса у метро «Дмитровская» и инвестиции в IT-платформу для автоматизации перевозок зерна Smartseeds.

Политехнический музей на Новой площади в центре Москвы закрыли на реконструкцию в январе 2013 года, коллекции музея перевезли на ВДНХ и другие площадки. Контракт на строительные работы в ноябре того года получила компания «Евро Хоум Билдинг», которая позже была переименована в «Политехстрой». В 2017 году его владельцем стал банк «Российский капитал», который в 2018-м стал частью госкомпании «Дом.РФ».

Первоначально открытие обновленного здания музея было запланировано на 2017 год, но неоднократно переносилось. Еще в прошлом году открыть музей планировалось в ноябре 2020 года, сейчас дату передвинули на 2021 год. Стоимость контракта на строительные работы с 2013 года выросла с 7,3 млрд до 11,9 млрд руб.

Уже завершена основная часть работ по реставрации и реконструкции музея: здание подключено к коммуникациям, завершены все внешние работы, включая установку прозрачной кровли, утверждает представитель «Политехстроя». По его словам, к музею пристроили два подземных этажа и его площадь увеличилась на 16 тыс. кв. м, до 48 тыс. кв.м. В 2019-2020 году «Политехстрой» получил контракты на 1,5 млрд руб. на монтаж экспозиции в здании музея.

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Экс-президент «Интеко» стал свидетелем по делу о хищениях
Бизнес
Олег Солощанский

За время проведения работ стройплощадка несколько раз вызывала интерес силовиков и аудиторов. ФСБ в 2017 году обнаружила коммерческий подкуп при проведении реконструкции музея, о результатах расследования не сообщалось. В 2018-м Счетная палата выявила нарушения, в том числе неправомерное авансирование «Евро Хоум Билдинг». По результатам проверки аудиторы направили представление руководству Политехнического музея, но оно было снято с контроля через несколько месяцев.

В 2020 году стало известно о новом деле о хищениях при реконструкции Политехнического музея, свидетелем по которому проходит экс-президент «Интеко» Олег Солощанский.

Что еще занимается «Политехстрой»

Кроме реконструкции музея в портфеле «Политехстроя» — достройка домов разорившихся СУ-155 и Urban Group.

В этом году «Политехстрой» включили в перечень системообразующих организаций экономики России. По итогам стресс-тестов, проведенных Минстроем, компания была отнесена к зоне риска. В Минстрое поясняли, что компании из этой зоны могут претендовать на налоговые льготы.

Представитель «Политехстроя настаивает на том, что показатели стресс-тестов учитывали ситуации, которые возникли у компаний в связи с пандемией и ее последствиями: «Финансовое положение компании устойчивое, все работы по объектам ведутся в соответствии с обновленными графиками и будут закончены в установленные сроки».

Автор: Надежда Федорова
Теги: недвижимость, Политехнический музей, Дом.РФ, Гута
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