Реконструкцию Политехнического музея завершит совладелец группы «Гута»

Совладелец группы «Гута» Артем Кузнецов получил контроль над компанией, занимающейся реконструкцией Политехнического музея в центре Москвы. Открытие музея, чье здание не работает уже семь лет, теперь запланировано на 2021 год

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Госкомпания «Дом.РФ» продала АО «Политехстрой», подрядчика реконструкции Политехнического музея, совладельцу группы «Гута» Артему Кузнецову. Об этом РБК сообщил представитель «Политехстроя». В пресс-службе «Дом.РФ» подтвердили сделку, объяснив ее решением «работать над упрощением корпоративной структуры и прекратить участие в непрофильных активах».

Аукцион по продаже акций «Политехстроя» прошел еще в конце декабря 2019 года, следует из документации торгов. Единственным претендентом на покупку стало ООО «РК», которое заплатило за подрядчика начальную цену в 200 млн руб. В «РК» 99,9% принадлежит Кузнецову, 0,1% у Юрия Журавлева. Доли Кузнецова и Журавлева в компании заложены в банке «Дом.РФ», свидетельствуют данные базы СПАРК.

Кузнецов и до покупки подрядчика участвовал в реконструкции Политехнического музея. С 2017 и до конца 2019 года он был членом совета директоров банка «Дом.РФ» и председателем совета директоров ООО «РК-Строй», дочерней компании «Дом.РФ», предпринимателя называли руководителем проекта по реконструкции музея со стороны госкомпании.

Чем известен Артем Кузнецов Артем Кузнецов — совладелец группы «Гута» и зять ее основателя Юрия Гущина. Структура акционеров «Гуты» не раскрывается. Гущину, по данным Forbes, принадлежит 55% группы, его состояние журнал в последнем рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» оценил в $800 млн. Кузнецов в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии издания не входит. В группу «Гута» входит кондитерский холдинг «Объединенные кондитеры» (производит конфеты и шоколадки «Аленка», «Батончик», «Вдохновение», «Кис-Кис» и другие советские бренды). Кроме того, группе принадлежит девелоперский проект «Красный октябрь» на острове Балчуг, Шевалдышевское подворье на Никольской улице, отели Savoy в Москве и на Сейшелах и другие проекты. Среди собственных проектов Кузнецова — партнерство с MR Group в проекте строительства жилого комплекса у метро «Дмитровская» и инвестиции в IT-платформу для автоматизации перевозок зерна Smartseeds.

Политехнический музей на Новой площади в центре Москвы закрыли на реконструкцию в январе 2013 года, коллекции музея перевезли на ВДНХ и другие площадки. Контракт на строительные работы в ноябре того года получила компания «Евро Хоум Билдинг», которая позже была переименована в «Политехстрой». В 2017 году его владельцем стал банк «Российский капитал», который в 2018-м стал частью госкомпании «Дом.РФ».