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СМИ узнали о внесении ряда застройщиков в зону риска после стресс-тестов

В Минстрое не уточнили, какие именно проблемы возникли у компаний. Сами застройщики объясняют, что мониторинг проводился в кризисной ситуации
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Министерство строительства провело стресс-тесты компаний, которые вошли в перечень системообразующих организаций. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замглавы ведомства Татьяны Костаревой в аппарат правительства, по их итогам сразу несколько застройщиков были отнесены «к высокой зоне риска».

В этот список в результате попали «Интеко», ГК «ФСК», «Главстрой-СПб специализированный застройщик», АО «Политехстрой» и подрядчик Минобороны ГВСУ-14. Костарева не пояснила, какими именно были результаты стресс-тестов, а в пресс-службе Минстроя на запрос «Коммерсанта» не ответили.

Как указывает издание, показателями стресс-тестов могли быть рекомендации, которые Минэкономики разработало для мониторинга компаний, попавших в список системообразующих. Речь шла об изменении выручки, кредитной нагрузке, росте просроченной дебиторской задолженности и численности работающих в компании.

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Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Сами компании объясняют попадание в зону риска проблемами, связанными с пандемией. Например, в ГК «ФСК» говорят, что данные для стресс-теста собирались в мае, когда ситуация была «совершенно неопределенной», в «Главстрой-СПб» предполагают, что в красную зону попал негативный сценарий, предусматривавший падение продаж до 40%, остановку поставок стройматериалов и строительства объектов. В «Интеко» допускают, что вопросы возникли из-за того, что значительная часть девелоперского портфеля реализована с использованием механизма эскроу-счетов.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минстроя и направил запросы в ГВСУ-14 и «Политехстрой».

Старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежда Караваева в комментарии «Коммерсанту» предположила, что итоги стресс-тестов Минстроя вряд ли повлияют на решение кредиторов менять условия выдачи девелоперам займов в рамках проектного финансирования. По ее мнению, формальных оснований у банков для этого пока нет.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Екатерина Костина, Надежда Федорова
Теги: Минстрой, стресс-тесты
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