Экс-президент «Интеко» стал свидетелем по делу о хищениях

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 73,28 (-0,1) Инвестиции, 05 авг, 15:29
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 86,63 (+0,12) Инвестиции, 05 авг, 15:29
Владельцев проданных за долги машин освободили от транспортного налога Авто, 09:51 Владелец «Муз ТВ» провел IPO своей компании без активов Технологии и медиа, 09:51 Путин назначил бывшего зампредседателя Верховного суда замглавы Минюста Общество, 09:40 Совладелица June & July: как успевать жить, работать и воспитывать Стиль, 09:39 «ВымпелКом» объяснил ухудшение показателей пандемией и потерей «темпа» Технологии и медиа, 09:37 Шифрование и другие тренды российского рынка информационной безопасности Pro, 09:28 Бизнесмен Фридкин купил итальянский футбольный клуб «Рома» Спорт, 09:20 «Яндекс» назвал самые популярные в августе курорты Общество, 09:04 Экс-президент «Интеко» стал свидетелем по делу о хищениях Бизнес, 08:43 «ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента Технологии и медиа, 08:40 Глава «Билайна» — РБК: «Компания потеряла связь с клиентом» Технологии и медиа, 08:30 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:26 Аппетит на карантине: как изменились вкусы потребителей — Bloomberg Pro, 08:25 Фигурист сборной России сдал ЕГЭ на 97 баллов Спорт, 08:21
Бизнес ,  
0 

Экс-президент «Интеко» стал свидетелем по делу о хищениях

Олега Солощанского, у которого накануне прошел обыск, допросили по уголовному делу о причинении ущерба при реконструкции Политехнического музея. По словам адвоката, его подзащитный получил статус свидетеля
Олег Солощанский
Олег Солощанский (Фото: Михаил Киреев / ТАСС)

Бывший президент компании «Интеко» Олег Солощанский получил после допроса статус свидетеля. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Аснис.

«Вчера после проведения следственных действия у Олега Солощанского было взято обязательство о явке, что не является мерой пресечения», — добавил он. По словам юриста, допрос завершился поздно ночью.

Источник «Интерфакса» рассказал, что Солощанского допрашивали как свидетеля по уголовному делу о причинении ущерба при реконструкции Политехнического музея. Собеседник агентства уточнил, что Солощанский намерен сотрудничать со следствием.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя (по вопросам взаимодействия со СМИ) ГСУ СКР по Москве Юлии Ивановой и в пресс-службу Политехнического музея.

К экс-президенту «Интеко» пришли с обысками
Общество
Олег Солощанский

Накануне источник в окружении Солощанского рассказал РБК, что в его квартире в центре Москвы прошел обыск в рамках расследования уголовного дела. По словам собеседника, топ-менеджер позвонил ему утром и сообщил, что в его квартиру «ломятся 15–20 человек с автоматами», и больше не выходил на связь.

«Интеко» — российская девелоперская группа компаний полного цикла, которая была создана в 1994 году вдовой бывшего мэра Москвы Еленой Батуриной. В 2011–2017 годах компания входила в группу «Сафмар», принадлежавшую семьям Гуцериевых-Шишханова, а после этого перешла в Фонд консолидации банковского сектора. В 2018 году акции передали банку непрофильных активов на базе «Траста»

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: что делать при конфликтном увольнении. Советы работодателю РБК Pro: как варенье довело семью фермеров до списка S&P 500 РБК Pro: жизнь и смерть компаний. Видео из цикла с Ицхаком Адизесом Так себе впечатления: как коронакризис заставит миллениалов повзрослеть

Солощанский работал в структурах «Интеко» с 2001 по 2017 годы. При Батуриной он был вице-президентом группы по строительству, а в 2011-м стал президентом компании.

Как писал Forbes, в 2013 году налоговая служба нашла признаки фиктивных сделок в работе компании Батуриной «Аморис», которую возглавлял Солощанский. Эта компания была заказчиком на строительстве элитного коттеджного поселка «Горки-2». «Аморис» потребовала от Солощанского через суд возместить убытки в размере 386 млн руб., которые появились якобы из-за того, что гендиректор заключал сделки с заведомо недобросовестными контрагентами, что привело к доначислению НДС.

Позднее компания подала еще один иск против Солощанского о взыскании убытков в размере 1,4 млрд руб. На столько, по данным привлеченного «Аморисом» оценщика, затраты на строительство «Горок-2» превысили рыночную стоимость объекта. Компания проиграла оба суда, Солощанскому удалось доказать, что все сделки совершались с ведома основного акционера — Батуриной.

После ухода из «Интеко» Солощанский занялся сферой управления недвижимостью. Он вместе с другими бывшими топ-менеджерами «Интеко» Михаилом Жуковым и Константином Эделем владеет компанией «Юнисервис», которая занимается управлением жилыми домами.

Авторы: Владислав Гордеев, Любовь Порываева, Наталия Анисимова
Теги: «Интеко»
Материалы по теме
Президент «Интеко» сравнил общежития для строителей с пороховой бочкой
Бизнес
«Интеко» признала задержку сдачи элитных апартаментов в центре Москвы
Общество
«Интеко» ответила на сообщения об угрозе сноса жилых комплексов в Москве
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter