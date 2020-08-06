Экс-президент «Интеко» стал свидетелем по делу о хищениях

Олега Солощанского, у которого накануне прошел обыск, допросили по уголовному делу о причинении ущерба при реконструкции Политехнического музея. По словам адвоката, его подзащитный получил статус свидетеля

Олег Солощанский (Фото: Михаил Киреев / ТАСС)

Бывший президент компании «Интеко» Олег Солощанский получил после допроса статус свидетеля. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Аснис.

«Вчера после проведения следственных действия у Олега Солощанского было взято обязательство о явке, что не является мерой пресечения», — добавил он. По словам юриста, допрос завершился поздно ночью.

Источник «Интерфакса» рассказал, что Солощанского допрашивали как свидетеля по уголовному делу о причинении ущерба при реконструкции Политехнического музея. Собеседник агентства уточнил, что Солощанский намерен сотрудничать со следствием.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя (по вопросам взаимодействия со СМИ) ГСУ СКР по Москве Юлии Ивановой и в пресс-службу Политехнического музея.