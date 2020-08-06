Экс-президент «Интеко» стал свидетелем по делу о хищениях

Накануне источник в окружении Солощанского рассказал РБК, что в его квартире в центре Москвы прошел обыск в рамках расследования уголовного дела. По словам собеседника, топ-менеджер позвонил ему утром и сообщил, что в его квартиру «ломятся 15–20 человек с автоматами», и больше не выходил на связь.
«Интеко» — российская девелоперская группа компаний полного цикла, которая была создана в 1994 году вдовой бывшего мэра Москвы Еленой Батуриной. В 2011–2017 годах компания входила в группу «Сафмар», принадлежавшую семьям Гуцериевых-Шишханова, а после этого перешла в Фонд консолидации банковского сектора. В 2018 году акции передали банку непрофильных активов на базе «Траста»
Солощанский работал в структурах «Интеко» с 2001 по 2017 годы. При Батуриной он был вице-президентом группы по строительству, а в 2011-м стал президентом компании.
Как писал Forbes, в 2013 году налоговая служба нашла признаки фиктивных сделок в работе компании Батуриной «Аморис», которую возглавлял Солощанский. Эта компания была заказчиком на строительстве элитного коттеджного поселка «Горки-2». «Аморис» потребовала от Солощанского через суд возместить убытки в размере 386 млн руб., которые появились якобы из-за того, что гендиректор заключал сделки с заведомо недобросовестными контрагентами, что привело к доначислению НДС.
Позднее компания подала еще один иск против Солощанского о взыскании убытков в размере 1,4 млрд руб. На столько, по данным привлеченного «Аморисом» оценщика, затраты на строительство «Горок-2» превысили рыночную стоимость объекта. Компания проиграла оба суда, Солощанскому удалось доказать, что все сделки совершались с ведома основного акционера — Батуриной.
После ухода из «Интеко» Солощанский занялся сферой управления недвижимостью. Он вместе с другими бывшими топ-менеджерами «Интеко» Михаилом Жуковым и Константином Эделем владеет компанией «Юнисервис», которая занимается управлением жилыми домами.