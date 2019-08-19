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AbbVie $77 (+18,19%) прогноз CFRA к 24.07.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
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Бизнес ,  
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Правительство потратит ₽13 млрд на новые дороги вместо гидроузлов
Правительство дополнительно направит 12,6 млрд руб. на проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ранее вице-премьер Максим Акимов раскритиковал губернаторов за нарушение сроков реализации этого проекта
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Вице-премьер Максим Акимов поддержал предложение Росморречфлота перераспределить 12,6 млрд руб. в пользу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Это следует из протокола заседания проектного комитета транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, состоявшегося 2 августа. РБК ознакомился с копией документа, его подлинность подтвердил представитель Акимова.

Росморречфлот предложил направить 12,6 млрд руб., предназначавшиеся для строительства гидроузлов (регулируют уровень воды в водоемах) — Багаевского и Нижегородского на Дону и Волге в рамках проекта «Внутренние водные пути», на «Дорожную сеть», которая входит в БКАД. В июле Росморречфлот должен был направить в Главгосэкспертизу проект строительства Нижегородского низконапорного гидроузла, однако этого сделано не было. В итоге запуск проекта, запланированный на 2020 год, могут перенести минимум на пять лет, писал «Коммерсантъ». «Это не свободные средства, а перераспределение с возвратом позднее. В последующие годы [средства] вернут [в проект «Внутренние водные ресурсы»]», — пояснил РБК представитель Акимова.

РБК направил запрос в пресс-службы Минтранса и Росморречфлота.

Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году стартовал в 83 российских регионах. В большинстве из них уже начались работы по нему. Основная цель проекта — улучшить состояние дорог и сократить число аварийно-опасных участков в агломерациях с населением более 200 тыс. человек, а также снизить нагрузку автодорог федерального и регионального значения на 10% и уменьшить в 3,5 раза смертность из-за ДТП. На финансирование проекта «Дорожная сеть» запланировано выделить 4,4 трлн руб., что составляет 93% всего бюджета нацпроекта (4,78 трлн руб.). В марте власти уже дополнительно направили на БКАД 5 млрд руб. — на завершение дорожных долгостроев в регионах. Эти средства взяли из нераспределенных резервов межбюджетных трансфертов. В июне Акимов раскритиковал глав регионов за нарушение сроков заключения контрактов в рамках нацпроекта.

Бюджет Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры составляет 6 трлн руб. до 2024 года, из них на проект «Внутренние водные пути» заложено 276,4 млрд руб. Он включает 11 федеральных проектов, крупнейшие из них — «Коммуникации между центрами экономического роста» (1,7 трлн руб.), «Железнодорожный транспорт и транзит» (1,25 трлн руб.), «Морские порты России» (927 млрд руб.).

Авторы: Галина Казакулова, Тимофей Дзядко
Теги: дорожное строительство, Максим Акимов
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