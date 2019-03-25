Власти направят ₽5 млрд из резервов на дорожные долгострои в регионах

Правительство направит 5 млрд руб. в 2019 году на реконструкцию аварийных мостов, путепроводов и завершение долгостроев в регионах. Эти деньги возьмут из нераспределенных резервов межбюджетных трансфертов

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В 2019 году правительство направит 5 млрд руб. на реконструкцию аварийных мостов, путепроводов и завершение долгостроев в регионах, деньги привлекут из нераспределенного резерва межбюджетных трансфертов, который должен быть направлен на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Это следует из проекта распоряжения правительства, с которым ознакомился РБК. Его подлинность подтвердил РБК источник, близкий к правительству.

Представитель вице-премьера Максима Акимова (куратор этого нацпроекта) подтвердил размер резерва в 5 млрд руб.

Вопрос об использовании средств из нераспределенного фонда уже обсуждался в феврале 2019 года, тогда Акимов поручил Минтрансу детально проработать перечень, а также обосновать выбор объектов, на которые пойдут эти деньги, рассказал РБК источник, близкий к правительству. По его словам, обсуждение предложений ведомства запланировано на эту неделю.

РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса.

Деньги пойдут в регионы из пяти федеральных округов — Центрального, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного. В список проектов попали реконструкция моста через реку Белая в Уфе, проспекта Дружбы в Курске (по 500 млн руб.), строительство западного обхода Иваново и реконструкция улицы Ивановская в Кохме (Ивановская область, 405 млн руб.), а также реконструкция путепровода в Иркутске (355 млн руб.), следует из текста документа.