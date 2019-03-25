Власти направят ₽5 млрд из резервов на дорожные долгострои в регионах

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,14 -0,53 EUR Бирж. 72,55 -0,52 Brent 67,06 0,54% USD Нал. 65,02 63,94 EUR Нал. 73,50 72,29 USD ЦБ 64,50 0,73 EUR ЦБ 72,92 0,33 EUR/USD 1,1319 0,0023 BTC/USD Бирж. 4 026,86 -14,54 IMOEX 2 497,59 0,20% RTSI 1 228,34 1,23% DJIA 25 466,99 -0,14% Nasdaq 7 621,37 -0,28%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
CVS Health $88 (+59,91%) прогноз CFRA к 20.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,95%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
Norfolk Southern $200 (+12,47%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Евро/Рубль ₽72,71 (+0,22%) прогноз Альпари к 01.04.19 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
CVS Health $88 (+59,91%) прогноз CFRA к 20.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,95%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
Norfolk Southern $200 (+12,47%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Евро/Рубль ₽72,71 (+0,22%) прогноз Альпари к 01.04.19 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 64,5 (+0,73) Quote, 12:16
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 72,92 (+0,33) Quote, 12:16
Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным Политика, 20:07 МИД заявил об игнорировании Трампом решений ООН по Голанским высотам Политика, 20:04 Суд США отказался снять штраф с засекреченной компании из дела Мюллера Экономика, 19:59 Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами Политика, 19:21 Власти направят ₽5 млрд из резервов на дорожные долгострои в регионах Бизнес, 19:13 Премьер Греции обвинил турецкую авиацию в попытке помешать его вертолету Общество, 19:11 Албания на семь месяцев отменила визы для туристов из России Общество, 19:08 «Траст» проиграл дело на 205 млрд руб. против бывшей компании Шишханова Финансы, 19:03 Антивозрастная медицина: все о бьютификации и омоложени РБК и Helena Rubinstein, 18:59 Израиль начал наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел Политика, 18:57 Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ Экономика, 18:54 Во Франции пожаловались на Facebook из-за видео стрельбы в Крайстчёрче Общество, 18:44 Прокурор потребовал 1 млн руб. штрафа для главного пилота «Аэрофлота» Общество, 18:31 Новой «Мисс Москва-2018» выдадут запасную корону Общество, 18:16
Бизнес ,  
0 
Власти направят ₽5 млрд из резервов на дорожные долгострои в регионах
Правительство направит 5 млрд руб. в 2019 году на реконструкцию аварийных мостов, путепроводов и завершение долгостроев в регионах. Эти деньги возьмут из  нераспределенных резервов межбюджетных трансфертов
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В 2019 году правительство направит 5 млрд руб. на реконструкцию аварийных мостов, путепроводов и завершение долгостроев в регионах, деньги привлекут из нераспределенного резерва межбюджетных трансфертов, который должен быть направлен на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Это следует из проекта распоряжения правительства, с которым ознакомился РБК. Его подлинность подтвердил РБК источник, близкий к правительству.

Представитель вице-премьера Максима Акимова (куратор этого нацпроекта) подтвердил размер резерва в 5 млрд руб.

Вопрос об использовании средств из нераспределенного фонда уже обсуждался в феврале 2019 года, тогда Акимов поручил Минтрансу детально проработать перечень, а также обосновать выбор объектов, на которые пойдут эти деньги, рассказал РБК источник, близкий к правительству. По его словам, обсуждение предложений ведомства запланировано на эту неделю.

РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса.

Деньги пойдут в регионы из пяти федеральных округов — Центрального, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного. В список проектов попали реконструкция моста через реку Белая в Уфе, проспекта Дружбы в Курске (по 500 млн руб.), строительство западного обхода Иваново и реконструкция улицы Ивановская в Кохме (Ивановская область, 405 млн руб.), а также реконструкция путепровода в Иркутске (355 млн руб.), следует из текста документа.

В 2018 году правительство направило на «финансовое обеспечение дорожной деятельности» 6,1 млрд руб. из межбюджетных трансфертов, в том числе на программу БКАД — 186 млн руб.

Ключевая цель БКАД, который реализуется с декабря 2018 года, — улучшение состояния дорог и сокращение числа аварийно-опасных участков в агломерациях с населением свыше 500 тыс. человек, а также снижение перегрузки автодорог федерального и регионального значения на 10% и сокращение в 3,5 раза смертности в результате ДТП. Эти цели должны быть достигнуты к 2026 году. Общий бюджет проекта составляет 4,78 трлн руб. Основной источник его финансирования — бюджеты регионов (4,14 трлн руб.) и федеральный бюджет (440,9 млрд руб.), еще 199,7 млрд выделяются из внебюджетных источников.

Автор: Галина Казакулова
Теги: Максим Акимов, дорожное строительство, долгострои, Минтранс
Материалы по теме
В правительстве предложили отказаться от частных камер на дорогах
Бизнес
Счетная палата уличила РЖД в срыве срока стройки дороги для экспорта угля
Бизнес
Новак назвал украинское направление самым дорогим маршрутом транзита газа
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter