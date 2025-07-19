Фигурант дела сооснователя IT-холдинга IBS пошел на сделку со следствием
Заместитель генерального директора ФКУ «Налог-сервис» Дмитрий Шалаев, обвиняемый в получении взятки от сооснователя IT-холдинга IBS, миллиардера Сергея Мацоцкого, дает признательные показания и готов заключить досудебное соглашение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ.
«Шалаев выразил желание заключить досудебное соглашение, по делу дает подробные, правдивые показания, в связи с чем не намерен скрываться, препятствовать установлению обстоятельств по делу», — сказано в нем.
Накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал Мацоцкого на два месяца с момента его задержания на территории России либо экстрадиции в Россию.
Источник РБК, близкий к миллиардеру, подтвердил, что тот находится за границей.
Дело в отношении Мацоцкого возбуждено по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере должностному лицу). Максимальное наказание по указанной статье — лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. «Интерфакс» сообщал, что Мацоцкий объявлен в розыск. По состоянию на ночь 19 июля, данных о нем в базе розыска МВД нет.
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