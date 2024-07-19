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Бизнес ,  
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ЦБ приобрел у ВЭБ.РФ строящийся деловой центр SLAVA в Москве

После перехода офисного центра в собственность регулятор передаст Росимуществу большую часть принадлежащих ему зданий для «оптимизации затрат на владение недвижимостью». Историческое здание на улице Неглинной ЦБ оставит себе
Фото: Артём Соболев / news.ru / Global Look Press
Фото: Артём Соболев / news.ru / Global Look Press

ЦБ купил у группы ВЭБ.РФ строящийся деловой центр SLAVA у станции метро «Белорусская» в Москве, сообщила пресс-служба регулятора.

После перехода комплекса в собственность и завершения ремонтных работ Центробанк передаст Росимуществу большую часть принадлежащих ему зданий, что «позволит оптимизировать затраты на владение недвижимостью, которая находится в собственности, отказаться от аренды всех помещений и значительно уменьшить общую площадь зданий, используемых Банком России, а также эффективно разместить сотрудников в соответствии с задачами, которые стоят перед регулятором», пояснили там.

Историческое здание на улице Неглинной (бывшее здание Московской конторы Госбанка Российской империи) ЦБ оставит себе.

Планируется, что Банк России получит офисный центр в первом квартале 2026 года.

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Фото:сервис Google Street View

В пресс-службе ВЭБ.РФ рассказали журналистам, что Центробанк приобрел все офисные площади в комплексе SLAVA.

По словам замглавы госкорпорации Александра Тарабрина, сделка прошла на рыночных условиях. «И это — лучшее подтверждение успеха одного из флагманских — по масштабу задач и привлечению высококлассной экспертизы — проектов развития территорий. Благодаря усилиям ВЭБ.РФ и наших партнеров, на месте некогда заброшенной территории появился современный квартал SLAVA, который, как уже очевидно, стал точкой притяжения для горожан и работодателей», — отметил Тарабрин.

Комплекс SLAVA возводится ВЭБ.РФ совместно с MR Group на территории бывшего часового завода «Слава». Строительство офисного центра планируется завершить в первом квартале 2026 года, комплекса с общественным пространством и квартирами — во втором квартале 2027-го.

В январе «Ведомости» писали, что Центробанк ведет переговоры с MR Group и ВЭБ.РФ о приобретении офисной части комплекса SLAVA. Собеседники газеты говорили, что речь может идти о покупке более 100 000 кв. м.

Помимо главного здания на Неглинной у ЦБ также есть площади в Багратионовском проезде рядом со станцией метро «Филевский парк», на Житной улице в районе Якиманки, в гибком офисе Metrika Flex Trubnaya на Трубной и др., отмечало издание.

В 2019 году Банк России рассматривал возможность покупки бизнес-центра «Оружейный» на Садовом кольце. «Интерфакс» сообщал, что регулятор ведет переговоры об этом с владельцами — «Мегафоном» и Сбербанком, сумма сделки оценивалась в 88 млрд руб. Однако осенью 2020 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что сделка «потеряла свою актуальность».

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Елена Чернышова, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
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