Набиуллина назвала неактуальными планы по покупке бизнес-центра для ЦБ

Планы по покупке Банком России бизнес-центра «Оружейный» потеряли актуальность на фоне пандемии, следует из заявления Эльвиры Набиуллиной. Сделка предусматривала выкуп здания у Сбербанка и «МегаФона» и переезд тысяч сотрудников ЦБ

Бизнес-центр «Оружейный» (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

Покупка бизнес-центра «Оружейный» Центральным банком сейчас неактуальна, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Сделка по покупке здания, мы считаем, да, потеряла свою актуальность», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о покупке бизнес-центра.

«Оружейный» — проект компании «Донстрой», расположенный в Тверском районе Москвы, его площадь составляет 175,2 тыс. кв. м. После кризиса 2008–2009 годов права на объект перешли Сбербанку и структурам миллиардера Алишера Усманова. Основной арендатор бизнес-центра с 2017 года — компания «МегаФон» (также владеет половиной здания).

Банк России вел переговоры и с «МегаФоном», и со Сбербанком», сообщал «Интерфакс», сумма сделки оценивалась в 88 млрд руб. Информацию о том, что ЦБ обсуждает покупку «Оружейного», Набиуллина подтвердила в конце прошлого года. «У нас сейчас 35 зданий по Москве. Действительно, мы уже некоторое время рассматриваем проект, который нам позволит собраться воедино. Мы разбросаны по городу, некоторые здания устаревшие. С одной стороны, чтобы улучшить и кросс-функциональное взаимодействие между нашими структурными подразделениями, с другой — чтобы сократить издержки, и не только транспортные, но и на поддержание такой разрозненной инфраструктуры», — говорила она. По словам Набиуллиной, ЦБ планировал сохранить свои исторические здания, в том числе главный офис на улице Неглинной, а освободившиеся помещения передать правительству для их последующей продажи. В «Оружейном» в случае реализации сделки могли бы работать порядка 8,5 тыс. сотрудников Банка России.