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Финансы ,  
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Набиуллина назвала неактуальными планы по покупке бизнес-центра для ЦБ

Планы по покупке Банком России бизнес-центра «Оружейный» потеряли актуальность на фоне пандемии, следует из заявления Эльвиры Набиуллиной. Сделка предусматривала выкуп здания у Сбербанка и «МегаФона» и переезд тысяч сотрудников ЦБ
Сбербанк SBERP ₽222,01 +0,05% Купить
Бизнес-центр &laquo;Оружейный&raquo;
Бизнес-центр «Оружейный» (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

Покупка бизнес-центра «Оружейный» Центральным банком сейчас неактуальна, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Сделка по покупке здания, мы считаем, да, потеряла свою актуальность», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о покупке бизнес-центра.

«Оружейный» — проект компании «Донстрой», расположенный в Тверском районе Москвы, его площадь составляет 175,2 тыс. кв. м. После кризиса 2008–2009 годов права на объект перешли Сбербанку и структурам миллиардера Алишера Усманова. Основной арендатор бизнес-центра с 2017 года — компания «МегаФон» (также владеет половиной здания).

В ЦБ подтвердили планы по покупке бизнес-центра на Садовом кольце
Недвижимость
Фото:Виктория Вотоновская/ТАСС

Банк России вел переговоры и с «МегаФоном», и со Сбербанком», сообщал «Интерфакс», сумма сделки оценивалась в 88 млрд руб. Информацию о том, что ЦБ обсуждает покупку «Оружейного», Набиуллина подтвердила в конце прошлого года. «У нас сейчас 35 зданий по Москве. Действительно, мы уже некоторое время рассматриваем проект, который нам позволит собраться воедино. Мы разбросаны по городу, некоторые здания устаревшие. С одной стороны, чтобы улучшить и кросс-функциональное взаимодействие между нашими структурными подразделениями, с другой — чтобы сократить издержки, и не только транспортные, но и на поддержание такой разрозненной инфраструктуры», — говорила она. По словам Набиуллиной, ЦБ планировал сохранить свои исторические здания, в том числе главный офис на улице Неглинной, а освободившиеся помещения передать правительству для их последующей продажи. В «Оружейном» в случае реализации сделки могли бы работать порядка 8,5 тыс. сотрудников Банка России.

Председатель ЦБ 18 сентября также сообщила журналистам, что регулятор рассматривает сохранение полностью удаленного режима работы для части сотрудников, введенного во время пандемии.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

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«Уроки пандемии показывают, что значительная часть работы без ущерба для качества может быть на постоянной основе переведена на удаленный режим. Это зависит от характера работы. Не все могут быть переведены на удаленный режим, но значительная [часть] может быть переведена. Мы сейчас эти вопросы внутри ЦБ обсуждаем», — сказала Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Банк России Сбербанк МегаФон Москва
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